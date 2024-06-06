Snapdragon 8 Gen 5 için Qualcomm Samsung ile el sıkışabilir. ABD’li yarı iletken devi Qualcomm’un CEO’su Cristiano Amon, yarı iletken üretiminde çeşitlilik yaratmak amacıyla Samsung Electronics ile işbirliğini ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı. 4 Haziran’da Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen bir basın toplantısında, Amon, akıllı telefon çipi üretiminde yalnızca Tayvan’ın TSMC şirketine güvenmenin risklerine değindi ve çift kaynaklı bir üretim stratejisi düşündüğünü belirtti. Snapdragon 888 ile Samsung’dan ağzı yanan Qualcomm, buna rağmen koşa koşa kürkçü dükkanına geri dönüyor gibi. İşte Snapdragon 8 Gen 5 hakkında son bilgiler.

İçindekiler Snapdragon 8 Gen 5 Üretimi İçin Qualcomm ve Samsung İşbirliği

Snapdragon 8 Gen 5 Üretimi İçin Qualcomm ve Samsung İşbirliği

Amon, mevcut odak noktalarının TSMC’deki dökümhane üretimi olması gerektiğini, ancak tek bir şirketin her iki yönü de ele almasının önemli bir çaba gerektireceğini vurguladı. Hem TSMC hem de Samsung Electronics ile işbirliğini memnuniyetle karşıladığını belirten Amon, bu stratejinin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

Son zamanlarda, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 5 akıllı telefon çipinin üretim sürecinin çeşitlendirilmesi ihtimali sıkça gündeme geldi. Snapdragon 888 yonga setinin üretimi Samsung Electronics’in dökümhanesinde gerçekleştirilmiş, ancak aşırı ısınma sorunları nedeniyle sonraki nesillerin üretimi TSMC’ye kaydırılmıştı.

Ancak, Microsoft’un CoPilot+ PC’siyle entegre edilen Snapdragon X Elite‘in piyasaya sürülmesi, TSMC’ye olan üretim talebinde artışa yol açarak Qualcomm’un Samsung Electronics ile işbirliğini yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Qualcomm TSMC’ye çok fazla sipariş vermek durumunda kalıyor ve TSMC bu konuda rakipsiz olduğu için yüksek fiyat veriyor ve buna rağmen siparişler her zaman günü gününe yetişemiyor. Zira Apple gibi başka devler de TSMC’ye sipariş yağdırıyor. Bu durumda Qualcomm cephesi en azından Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi için Samsung’un kapısını çalabilir.

Ayrıca, Qualcomm, Samsung Electronics’in yeni nesil 2nm gelişmiş üretim teknolojisini takdir ediyor ve üretim süreçlerinde çeşitlilik sağlamak amacıyla üretim hacimlerini yeniden düzenlemeyi planlıyor. Bu yaklaşım, Qualcomm’un daha esnek ve güvenli bir üretim süreci oluşturma hedefini destekliyor.

Samsung cephesi de Snapdragon 888’den beri işlemci üretim tesislerini geliştirdi. Snapdragon 8 Gen 5 için şirket ideal bir seçim olabilir. Galaxy S25 serisinde yer alacağı konuşulan Exynos 2500 işlemcisinin de burada üretilme ihtimali var.

Qualcomm’un Samsung Electronics ile yapacağı işbirliği, Snapdragon 8 Gen 5 gibi ileri teknoloji çiplerin üretiminde önemli bir adım olacak. Bu stratejik hamle, hem TSMC hem de Samsung’un üretim kapasitelerinden faydalanarak, olası tedarik zinciri aksaklıklarına karşı daha sağlam bir pozisyon almayı hedefliyor.

Sonuç olarak, Qualcomm’un çift kaynaklı üretim stratejisi, hem üretim kapasitesini artırmayı hem de teknolojik yenilikleri daha etkin bir şekilde kullanmayı amaçlıyor. Snapdragon 8 Gen 5’in üretiminde Samsung ile işbirliği yapılması, bu alandaki rekabeti de artıracak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Qualcomm ısınma sorunu tekrar edecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!