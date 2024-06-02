Android 15 alacak Xiaomi telefonlar listesi çok merak ediliyor. Google’ın bir süredir Pixel telefonlarda test ettiği ve Nothing gibi diğer markalar tarafından beta sürümlerinin kullanılmaya başlandığı Android 15, Xiaomi kullanıcıları tarafından da büyük bir heyecanla bekleniyor. Şu an için Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 modelleri için geliştirici sürümü mevcut olan Android 15 güncellemesi, yakında diğer Xiaomi telefon ve tablet modellerine de gelecek. Peki Android 15 alacak Xiaomi telefonlar ve tabletler hangileri? İşte tam ve güncel liste.
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İşte Android 15 Alacak Xiaomi Telefonlar ve Tabletler
Android 15, özellikle gizlilik, güvenlik ve yeni özellikleriyle dikkat çekiyor. Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar birçok yeni özelliği kavuşacak. Yapay zeka destekli özelliklere ev sahipliği yapan bu yeni güncelleme, performans iyileştirmeleriyle birlikte geliyor ve Xiaomi, Redmi ve POCO modellerinde de yerini alacak.
İşte Android 15 alacak Xiaomi telefonlar listesi:
Android 15 alacak Xiaomi telefonlar
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi Mix Fold 2
Android 15 alacak Redmi telefonlar
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50 Ultra
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70E
- Redmi K70
- Redmi 13R
- Redmi 13C 5G
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi 12 5G
- Redmi Note 12R
- Redmi 12
- Redmi Turbo 3
Android 15 alacak POCO telefonlar
- POCO F4 GT
- POCO F5 Pro
- POCO F6
- POCO F5 5G
- POCO F6 Pro
- POCO X5 Pro 5G
- POCO X6 5G
- POCO X6 Neo
- POCO X6 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO M6 Pro 4G
Peki siz Android 15 alacak Xiaomi telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Android 15 geliştirici önizleme sürümünü deneme şansınız oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!
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