Android 15 alacak Xiaomi telefonlar listesi çok merak ediliyor. Google’ın bir süredir Pixel telefonlarda test ettiği ve Nothing gibi diğer markalar tarafından beta sürümlerinin kullanılmaya başlandığı Android 15, Xiaomi kullanıcıları tarafından da büyük bir heyecanla bekleniyor. Şu an için Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 modelleri için geliştirici sürümü mevcut olan Android 15 güncellemesi, yakında diğer Xiaomi telefon ve tablet modellerine de gelecek. Peki Android 15 alacak Xiaomi telefonlar ve tabletler hangileri? İşte tam ve güncel liste.

İşte Android 15 Alacak Xiaomi Telefonlar ve Tabletler

Android 15, özellikle gizlilik, güvenlik ve yeni özellikleriyle dikkat çekiyor. Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar birçok yeni özelliği kavuşacak. Yapay zeka destekli özelliklere ev sahipliği yapan bu yeni güncelleme, performans iyileştirmeleriyle birlikte geliyor ve Xiaomi, Redmi ve POCO modellerinde de yerini alacak.

İşte Android 15 alacak Xiaomi telefonlar listesi:

Android 15 alacak Xiaomi telefonlar

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 2

Android 15 alacak Redmi telefonlar

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi K70 Pro

Redmi K70E

Redmi K70

Redmi 13R

Redmi 13C 5G

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi 12 5G

Redmi Note 12R

Redmi 12

Redmi Turbo 3

Android 15 alacak POCO telefonlar

POCO F4 GT

POCO F5 Pro

POCO F6

POCO F5 5G

POCO F6 Pro

POCO X5 Pro 5G

POCO X6 5G

POCO X6 Neo

POCO X6 Pro

POCO M6 Pro

POCO M6 Pro 4G

Peki siz Android 15 alacak Xiaomi telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Android 15 geliştirici önizleme sürümünü deneme şansınız oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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