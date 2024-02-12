Qualcomm’un yeni nesil mobil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4, yalnızca TSMC’nin ikinci nesil 3 nm süreciyle seri üretilecek. Ancak, şirketin hem Samsung’dan hem de Tayvanlı yarı iletken devinden siparişler almaya çalıştığı bildiriliyor. Bu da Snapdragon 8 Gen 5 yonga setinin gelecekte ikili dökümhane yaklaşımına geçebileceği anlamına geliyor.

San Diego merkezli yonga seti üreticisi, hem Samsung hem de TSMC’den 2nm numuneler talep etti. Qualcomm’un 2nm yonga seti lansmanına bir yıl kalmış olsa da, şirketin bu ortaklarla erken anlaşmalar yapmaya çalışması dikkat çekiyor. Performans ve verimlilik, Qualcomm’un öncelikli hedefleri arasında yer alırken, yonga seti prototip geliştirme aşaması devam ediyor.

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Snapdragon 8 Gen 5’in seri üretimi için hem Samsung hem de TSMC’nin görevlendirilmesi durumunda, Samsung’un 2nm teknolojisinin öncelikle Galaxy S26 serisinde kullanılması ve Snapdragon 8 Gen 5’in Galaxy için özel olarak üretileceği tahmin ediliyor. TSMC’nin 2nm düğümü ise diğer akıllı telefon üreticileri tarafından da kullanılabilir olacak.

Qualcomm’un çift kaynak stratejisi benimsemesinin nedeni, yonga seti maliyetlerini düşürmek ve rekabet avantajını korumak istemesinden kaynaklanıyor. Samsung’un düşük verim nedeniyle 3nm siparişi alamaması da bu stratejinin bir sonucu olarak görülüyor.

Snapdragon 8 Gen 3’ün maliyetinin tahmini 200 dolar olduğu göz önüne alındığında, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4’ün daha da pahalı olacağı düşünülüyor. Gelişmiş üretim süreçlerinin yüksek maliyetlerle birlikte geldiği göz önüne alındığında, Qualcomm’un Samsung ve TSMC gibi büyük yarı iletken devlerini işin içine dahil etmesi, maliyetleri dengelemek için stratejik bir adım olarak görülüyor. Ancak, Qualcomm’un 2nm numunelerden memnun olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.