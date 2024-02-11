Apple’ın dehşetengiz bir fiyatla satılan üst seviye akıllı saati olan Apple Watch Ultra 2 ve kardeşi Apple Watch Series 9 ekran sorunu ile gündemde. Apple, bu hafta Yetkili Servis Sağlayıcıları’na gönderdiği bir notta, bazı Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde dokunmatikle ilgili bir sorunun farkında olduğunu ve araştırmalarını sürdürdüğünü duyurdu. İşte bilmeniz gerekenler.

İçindekiler Apple Watch Ultra 2 ve Series 9 Modellerini Etkileyen Dokunmatik Sorunu Gündemde

Apple Watch Ultra 2 ve Series 9 Modellerini Etkileyen Dokunmatik Sorunu Gündemde

Apple’ın notunda, bazı müşterilerin Apple Watch Series 9 ve Ultra 2’lerinin ekranlarında nereden geldiği belli olmayan dokunuşlar yaşadığını bildirdiği belirtiliyor. Şirket, bu sorunu bazı müşterilerin “hayalet” dokunuşlar olarak tanımlayabileceğini ifade etti.

Sorun, etkilenen Apple Watch modellerinde ekranın herhangi bir kullanıcı etkileşimi olmadan “düzensiz bir şekilde atlamasına” veya beklenmedik davranışlar sergilemesine neden olabiliyor. Apple’ın notunda, bu durumun istemeden bir telefon görüşmesi başlatmasına ve kullanıcıların aygıtın parolasını girmesini engellemesine dahi yol açabileceği belirtiliyor.

Apple, müşterilere Apple Watch’larının yazılımını güncel tutmalarını önererek, gelecekteki bir watchOS güncellemesi ile bu sorunun çözülebileceğini umduğunu ifade etti. Ancak, sorunun ne kadar yaygın olduğu veya olası bir düzeltme için bir zaman dilimi verilmedi. Arızalı donanımın katkıda bulunan bir faktör olup olmadığı da belirsizliğini koruyor.

Apple, araştırma süreci devam ederken teknisyenlere, etkilenen Apple Watch modellerini tamir etmemeleri talimatını verdi. Ayrıca, bu sorunu yaşayan müşterilere, Apple logosu görünene kadar Digital Crown ve yan düğmeyi aynı anda en az 10 saniye basılı tutarak Apple Watch’larını yeniden başlatmalarını önerdi.

Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modelleri Eylül 2023’te piyasaya sürülmüştü. Özellikle Apple Watch Ultra 2 fiyatı şu sıralar bazı iPhone fiyatlarını bile geride bırakmış durumda. Bu denli pahalı bir üründe bu tarz sorunlar yaşanması can sıkıcı olsa da, sorunun bir yazılım güncellemesiyle giderilebilecek bir sorun gibi göründüğünü söyleyelim.

Bu dokunmatik sorunuyla ilgili olarak Apple’ın aldığı adımlar ve gelecekteki güncelleme süreci yakından takip edilecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu konuda ne yapacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!