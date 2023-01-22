Dünyaca ünlü işlemci üreticisi Qualcomm, akıllı telefonlarda olduğu gibi dizüstü bilgisayar için de oldukça güçlü yonga setlerini piyasaya sürüyor. Bu alanda şirket özellikle MacBook’larda kullanılan popüler M serisine rakip bir işlemciyi tanıttı. Snapdragon 8cx Gen 4 isimli çip çoğu kişiye göre Apple bilgisayarları için yeni rakipler yaratacak özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Dev marka uzun süredir akıllı telefon piyasasındaki liderliğini sürdürse de, dizüstü bilgisayar pazarı içinde o kadar güçlü bir konuma sahip değil. Firma büyük rakiplerine taş çıkarmasını beklediği yeni 8cx Gen 4 yonga setinin Windows tabanlı bir bilgisayar için en iyi performansları sunmasını bekliyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Snapdragon 8cx Gen 4 İşlemcisinin Özellikleri

Snapdragon 8cx Gen 4 İşlemcisinin Özellikleri

Yeni yonga seti oldukça önemli ve ilginç özelliklere ev sahipliği yapıyor. İlk olarak, Snapdragon 8cx Gen 4, Windows tabanlı dizüstü bilgisayarlara harici GPU desteğinin yanı sıra Qualcomm’un 5G modemi sayesinde hücresel bağlantı yeteneği de kazandıracak. Daha önce gündemde ‘Hamoa’ kod adlı isimsiz çipin kendisi olduğu ortaya çıkan yeni işlemcinin 12 çekirdekli olduğunu aylar öncesinden doğrulanmıştı. Bu alanda, Snapdragon 8cx Gen 4’ün performans çekirdekleri 3.40GHz frekansında test edilirken, enerji tasarruflu olanlar 2.50GHz’de çalışıyor. Tabii ki bu saat hızlarının herhangi bir dizüstü ürününde çalışırken aynı kalıp kalmayacağı henüz doğrulanmadı.



Sistem önbelleğine gelecek olursak, yayınlanan son raporlar, çipin sahip olduğu 4 çekirdekli her bloğun 12MB paylaşılan L2 önbelleğe ve 8MB L3 önbelleğe sahip olduğunu söylüyor. Şaşırtıcı bir şekilde Qualcomm, Snapdragon 8cx Gen 4 için özel GPU kullanmıyor. Şirketin bunun yerine Snapdragon 8 Gen 2’de çalışan aynı grafik işlemcisi olan Adreno 740’ı tercih edeceği söyleniyor. Bu ilginç karar, akıllı telefonlarda kullanılan bir grafik biriminin Windows cihazlarda aynı performansı gösterip göstermeyeceği hakkında kullanıcıların kafasında soru işareti bırakıyor.

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Söz konusu yonga setinin rakibi olarak gösterilen M2 Pro ve M2 Max LPDDR5 RAM ile sınırlıyken, yeni Snapdragon 8cx 64GB’a kadar LPDDR5X desteği sağlayabiliyor ve gerektiğinde pil ömrüne öncelik vermek için bu belleği 4.20GHz gibi daha düşük bir frekansta çalıştırma seçeneği sunabiliyor. Wi-Fi 7 ve harici bir Snapdragon X65 5G modemin yanı sıra 8 şeritli PCIe 4.0 üzerinden ayrı GPU desteğinin de yeni işlemciye dahil edileceği söyleniyor.

Ayrıca yeni çipte, NVMe sürücüler için 4 şerit (2 x 2 olarak yapılandırılabilir) PCIe 4.0, Wi-Fi kartı ve modem için ayrılmış PCIe 3.0 şeritleri bulunmakta. Üreticiler PCIe yerine UFS 4.0 yerleşik bellek kullanmak isterlerse Qualcomm bu seçeneği 8cx Gen 4 ile özel bir depolama denetleyicisi aracılığıyla da sunuyor. Bu sayede kullanıcılar 2023 MacBook modellerinin da vaat ettiği yüksek çözünürlüklü monitörleri bağlama fırsatına sahip olabilecekler.