iPhone 16 serisi Eylül ayında tanıtılacak olmasına rağmen şimdiden yeni seri hakkında bilgiler gelmeye başladı. Söylentilere göre iPhone 16 Pro Max ile Apple yeni bir yola baş koyacak.

En dikkat çekici değişikliklerden biri, iPhone 16 ve 16 Plus’ın kamera düzeninde yaşanacak. Önceki modellerdeki diyagonal kamera kurulumu, dikey kurulumla değiştirilecek. Ancak, Pro modellerin tasarımında büyük bir değişiklik göze çarpmıyor.

Standart iPhone modellerindeki dikey kamera düzenine geçiş, Apple Vision Pro teknolojisinin getirdiği uzamsal videoların 3D olarak kaydedilmesini sağlayacak. Bir diğer dikkat çekici nokta ise Pro modellerinin ekran boyutlarında yaşanan değişiklikler. iPhone 16 Pro Max, 6,9 inçlik ekranıyla tarihin en büyük Pro Max modeli olacak. Ayrıca, iPhone 16 Pro, 6,3 inçlik bir ekrana sahip olacak, bu da önceki modelden biraz daha büyük bir ekran demek.

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Ancak, standart iPhone 16 ve 16 Plus modelleri, sırasıyla 6,1 inç ve 6,7 inçlik ekranlarıyla mevcut boyutlarını koruyacak. Tüm bu değişikliklerin yanı sıra, sızıntılar yeni tasarım özellikleri konusunda fazla detay vermiyor. Ancak, kamera kontrolleri için özel bir Yakalama düğmesinin olabileceği söylentileri dolaşıyor.

Yeni iPhone modellerinin piyasaya sürülmesi için Eylül ayını beklemek gerekebilir. Ancak, bu süreçte daha fazla sızıntının ortaya çıkması muhtemel. Teknoloji tutkunları, heyecanla yeni iPhone’ların sunacağı yenilikleri beklemeye devam ediyor.