Qualcomm’un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 3’ün tanıtımının bu ayın sonlarına planlandığını öğreniyoruz. Bu yonga seti, daha hızlı LPDDR5T RAM ile test ediliyor, bu da beklenen bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Snapdragon 8 Gen 3, AnTuTu’nun CPU testlerinde büyük bir sıçrama yapmamış gibi görünse de, GPU performansında büyük bir ilerleme kaydetmiş gibi görünüyor. Bu yongaseti, selefi Snapdragon 8 Gen 2’ye göre yüzde 40’lık bir performans avantajına sahip.

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu test sonuçları LPDDR5T RAM özelliğine sahip bir cihazda elde edilmiş. Ancak, Weibo’daki bir gönderi, ticari akıllı telefonlarda LPDDR5X belleği kullanacaklarına dair iddialarda bulunuyor. Bu da Dimensity 9300 yonga setinin daha hızlı ve verimli bellek desteğine sahip olacağı daha önceki söylentileri doğruluyor gibi görünüyor.

AnTuTu sonuçlarına göre, Snapdragon 8 Gen 3 genel olarak 2 milyon puan aldı, bu da selefi Snapdragon 8 Gen 2’ye göre sadece yüzde 25’lik bir artış anlamına geliyor. Ancak, GPU testlerinde Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm’un mevcut amiral gemisi yonga setine karşı yüzde 40’lık bir avantaj sağlıyor. GPU testinde 840.000 puan alırken, Snapdragon 8 Gen 2 sadece 600.000 puan aldı.

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Bu bilgilere göre, Adreno 750 GPU, A17 Pro’nun 6 çekirdekli grafik işlemcisine rakip olacak gibi görünüyor. Ancak CPU performansı açısından beklenen büyük bir fark olmadığını gösteren hesaplamalar, ilginç bir sonuç ortaya koyuyor. Ayrıca, bu testlerin daha hızlı LPDDR5T RAM ile gerçekleştirildiğini unutmamız önemli, bu nedenle daha yavaş LPDDR5X bellek ile sonuçlar farklılık gösterebilir.

Bu GPU performans farklılıkları oldukça etkileyici görünüyor ve Snapdragon 8 Gen 3’ün diğer testlerde daha yüksek puanlar alması bekleniyor. Qualcomm’un en son yonga setinin güç verimliliği konusundaki performansı da merak konusu, ancak bu konuda daha fazla karşılaştırma yapılması gerekecek gibi görünüyor.