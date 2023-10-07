Samsung bir süredir Galaxy S24 Ultra üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 3 ile birlikte geleceği sızdırıldı.

Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 olmak üzere iki farklı yonga seti ile birlikte geleceği söyleniyordu. Ancak son sızıntılar aksini gösterdi. Galaxy S24 ve S24+ iki farklı yonga seti ile birlikte gelecekken Galaxy S24 Ultra sadece Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile gelecek.

*Soldan sağa: Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23

Bundan önceki sızıntılara göre kamera tarafında dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak olan akıllı telefon, 200 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 12 MP ultra geniş açılı lens, 5x optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto lens ve 3x optik yakınlaştırma sunan 10 MP telefoto lens eşlik edecek. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

Akıllı telefon 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.

Galaxy S24 ve Galaxy S24+’da kullanılacak olan Exynos 2400; 3.1 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 2.9 GHz hızında çalışan iki Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan dört Cortex-A520 olmak üzere toplamda on çekirdek ile birlikte gelecek. Yani yonga seti Deca çekirdekli (10 çekirdek) olacak.