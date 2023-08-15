Amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılan işlemcilerin yüksek maliyetli olduğu bir gerçek. Android cephesinde birçok üretici işlemci almak için MediaTek ve Qualcomm’u tercih ederken, Apple çözümü kendi işlemcilerini tasarlamakta bulmuştu. MediaTek ve Qualcomm Android üreticilerin kendilerine muhtaç olduklarını bildikleri için genelde akıllı telefon üreticilerine istedikleri fiyatı verebiliyorlar. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2’ye 160 dolar fiyat çekmesi büyük tartışma konusu olurken, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin daha da maliyetli olacağı söyleniyor. Android amiral gemilerinin fiyatı coşabilir!

Android Amiral Gemileri Bu Sefer Enflasyon Yüzünden Değil Qualcomm Yüzünden Pahalanacak!

Qualcomm’un Snapdragon serisi, teknoloji endüstrisinde yenilikçilikle eşanlamlı bir isim olarak kabul edilse de, şirketin fiyatlandırma stratejisi ve yeni yonga setlerinin maliyeti, ortaklarını zorlu bir kararla karşı karşıya bırakıyor. Snapdragon 8 Gen 2 için iddia edilen 160 dolarlık fiyat etiketi, özellikle Samsung gibi büyük ortakları rahatsız etmişti. Bu fiyat, Apple’ın A16 Bionic yonga seti için ödenen bedelden bile daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor.

Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3’ü piyasaya sürmesiyle işlerin düzeleceği düşünülse de, bu beklenti herkes için geçerli olmayabilir. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 3’ün daha pahalı olacağını ve bu durumun Qualcomm’un ortaklarını zor bir konumda bırakabileceğini iddia ediyor. Fiyat konusunda net bir açıklama olmamakla birlikte, telefon üreticilerinin iki seçenek arasında bir tercih yapmaları gerekeceğini belirtiyor.

Bu iki seçenek arasında, Qualcomm’un önceki nesil Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanmaya devam etmek veya MediaTek’in Dimensity serisine yönelmek yer alıyor. MediaTek, amiral gemisi yonga seti Dimensity 9300 için daha düşük ücret talep edebilir ve bu da Qualcomm’a kıyasla daha fazla ilgi çekebilir. Ancak Qualcomm’un Snapdragon pazarındaki gücü ve tüketicilerin markayı tanıma eğilimi, bu kararın kolayca alınacak bir karar olmayacağını gösteriyor.

Dimensity 9300 yonga seti, daha hızlı LPDDR5T RAM desteği ve benzersiz CPU yapılandırmasıyla dikkat çekiyor. Bu özellikler, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3’üne karşı avantaj sağlıyor gibi görünse de, verimlilik konusunda bazı eksiklikler yaşanabilir. MediaTek genelde güç harcama konusunda cimri işlemcileriyle tanınsa da, Dimensity 9300’de kullanılacağı iddia edilen Cortex-X4 ve Cortex-A720 çekirdekleri bir istisna yaratabilir.

Sonuç olarak, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 için 200 dolar gibi dudak uçuklatan bir ücret talep etse bile, Samsung, Xiaomi ve diğer büyük şirketler, itibarlarını korumak ve en üst düzey Android akıllı telefon deneyimini sunmak adına bu seçeneği tercih edebilirler. Bu adım, kar marjlarını etkileyebilirken, rekabetin karmaşıklığını ve tüketiciye en iyi donanımı sunma yarışının sonuçlarını gözler önüne seriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce MediaTek Qualcomm’un tekelleşmesini engelleyecek bir işlemci çıkarabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!