Yaklaşan mobil yonga setleri, teknoloji dünyasının merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün MediaTek 9300’ün büyük çekirdekli yapısıyla rakiplerini resmen yok edeceğini aktarmıştık. Bugünse yeni Apple A17 Bionic ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3‘ün performans testi karşılaştırması gündemi meşgul ediyor. Ortaya çıkan bir Geekbench listesi, Apple’ın yeni 3nm tabanlı A17 Bionic yonga setinin performansını gün yüzüne çıkardı. Apple çok hızlı geliyor!

Apple A17 Bionic, Snapdragon 8 Gen 3’ü Yok Edecek!

X (Twitter) üzerinde paylaşım yapan bir sızıntı kaynağının aktardığı bilgilere göre, Apple A17 Bionic tek çekirdekli testte 3269 ve çok çekirdekli testte 7666 puan elde etti. Bunlar önceki nesille kıyaslandığında bile hayli etkileyici sonuçlar. Apple artık mobil işlemci tarafından resmen bilgisayar tarafına geçiş yapmış gibi.

Öte yandan, 1 adet Cortex-X4 ve 5 adet Cortex-A720 içeren 6 çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3, tek çekirdek testinde 2223 ve çok çekirdekli testte 6661 puan aldı. Bunlar da aslında fazlasıyla iyi sonuçlar, yine de A17 Bionic kadar değil. Elde edilen sonuçlar neticesinde Apple A17, Snapdragon 8 Gen 3’e göre tek çekirdek testinde %47, çok çekirdekli testte ise %15,1 daha yüksek bir performans sergiledi.

Bu performans artışının 4nm’den 3nm üretim sürecine geçişten kaynaklandığı söylenebilir. Aynı zamanda Apple A17’nin Geekbench’in Compute testinde 30.669 puan alarak grafik performansında da ciddi bir gelişme sağladığı belirtiliyor. Bu, iPhone 14 Pro’nun 23.000 puan ve iPhone 14’ün 15.000 puanlık skorlarının üzerine çıkarak heyecan verici bir ilerlemeyi müjdeliyor.

Ancak, sızıntı kaynağının doğrudan Geekbench sonuçlarına dair bir bağlantı sağlamamış olması, bazı şüpheleri beraberinde getiriyor (örneğin, paylaşılan resim kolayca düzenlenmiş olabilir). Bu nedenle, bu sızıntıya bir miktar temkinli yaklaşmanın uygun olabileceğini söylemek mümkün. Zira sızıntı yapan kişi herhangi bir veri paylaşmadan bunları doğrulamak mümkün değil.

Yeni 3nm yapılı Apple A17 Bionic yonga setinin getirdiği avantajların yanı sıra, üretim maliyetlerindeki artışın iPhone 15 Pro ve Pro Max fiyatlarına hafif bir artış olarak yansıyabileceği de konuşuluyor. Bunu Eylül ayındaki tanıtımla beraber göreceğiz.

Gelen Geekbench sonuçları, önceki sızıntılar ve söylentilerle uyumlu olarak, yonga setinin 3.7GHz saat hızına sahip olduğunu doğruluyor. Bu da kullanıcıların yeni yonga setinden beklediği performans artışına dair heyecanı artırıyor. Bizler de A17 Bionic’in performansını merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? A17 Bionic’in performansını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!