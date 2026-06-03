PRO MAX Serisi Monitör: Mac için En İyi Dost

Bir Mac kullanıcısının çalışma alanı hatasız bir düzenle tanımlanır; ancak masaüstü genellikle bu mükemmelliği bozar. Artık değil! PRO MAX 271UPXW, QD-OLED ile gelen DarkArmor mürekkep siyahı kontrast ve özel MSI M-Mate uygulaması sayesinde MacBook bilgisayarınız için en iyi eşlikçi olmaya aday. Masanız üzerinde mükemmel görünmekle kalmıyor, aynı zamanda ekosisteminize tamamen entegre oluyor ve renk standartlarınıza uyum sağlayıp bağlantılarınızı akıcı hale getirerek sizin için en önemli olan şeye, yani çalıştığınız projeye odaklanmanızı sağlıyor.

Sadeleştirilmiş bir Bağlam: Modern Çalışma Alanının Merkezi

MSI PRO MAX serisi monitörler masanızda ek bir eşya olmaktan çok öte – Mac ekosisteminizin eksik olan parçası. Minimalist, saf beyaz kasası ve tertemiz hatları ile ikonik Apple estetiğini tamamlayacak şekilde tasarlandı ve kalabalık bir iş istasyonunu özenle düzenlenmiş bir stüdyo ortamına çevirecek şekilde üretildi.

Cihazlar arasındaki uyumu sağlamak için M-Sync ve M-Color modlarına sahip MSI M-Mate aplikasyonunu geliştirdik. M-Color ile renk profillerinizi tüm ekranlarda kararlı tutarken M-Sync işlevi sayesinde ayarlarınızı yalnızca birkaç tıklamayla mükemmel hale getirebilirsiniz. Böylece artık monitör düğmelerine uzanarak yaratıcı iş akışlarınızı yarıda kesmeden çalışabileceksiniz. MSI M-Mate uygulaması Mac kullanıcılarına tasarım projelerini tanıdık ve sezgisel bir ortamda sürdürme avantajı sunuyor.

Modeller tarafından desteklenen işlevler; MSI M-Mate App M-Color Mode M-Sync PRO MAX 271UPXW12G VAR VAR VAR PRO MAX 271UPX12G N/A VAR N/A PRO MAX 241PHW E14 VAR N/A VAR PRO MAX 271QPHW E14 VAR N/A VAR PRO MAX 271PHW E14 VAR N/A VAR 4.Nesil QD-OLED ile Mac bilgisayarınız için Canlı Renkler

PRO MAX 271UPXW12G’nin QD-OLED panelinin tam kalbinde DarkArmor film sayesinde Mac kullanıcılarının beklentilerini karşılayacak %40 daha derin siyahlar ve capcanlı bir kontrast sunuyoruz. Böylece yaratıcı vizyonunuzdan hiçbir taviz vermeden laptopunuzdan masaüstüne geçebileceksiniz. 166 PPI piksel yoğunluğu ile projenizdeki her kod satırı, tasarımınızdaki her eğri MacBook’unuzdaki Liquit Retina kadar keskin ve belirgin olacak.

98W / 15W Çift Type-C Güç İletimi

Tasarımında kolaylık var. Çift USB Type-C mimarisi ile veri aktarımı ve 4K video için gerçek anlamda tek kablolu çözüm sunuyoruz. Böylece hem dosya akatarımını, hem de 4K video çıkışını bir arada gerçekleştirebilecek ve çalışma alanınızı fazla kablolardan arındıracaksınız. Yoğun bir tasarım projesini yönetirken ya da masanızda seçkin bir ya da masanızd sakin bir düzenin keyfini çıkarırken PRO MAX 271UPXW12G üzerinde çalıştığınız yaratıcı projelerin ritmine yüksek performansıyla adapte olur.

Profesyonel Renk Performansı: Pantone™ Onaylı

Multimedya ile çalışanlar için renk doğruluğu vazgeçilmezdir. PRO MAX serisi QD-OLED monitör Pantone ve Pantone SkinTone™ onaylıdır ve Delta-E ≤ 2 doğruluk derecesine sahiptir. Bu sayede işleriniz ekrandan çıktıya kadar her noktada tam istediğiniz renklerde üretilir. Panel boyunca bu tutarlılığın korunmasını sağlayan Uniform Luminance teknolojisi parlaklık değerlerinde oluşabilecek dalgalanmaları önler ve böylece renk değerlerinin aynı kalmasını garantiler. Çift renk gamı modunda sRGB ve DCI-P3 arasında geçiş yaparken ya da geniş renk gamı kullanırken profesyonel seviyede renk doğruluğu elde edilir.

3 Cihazda KVM: Tüm cihazlarınız için tek komuta merkezi

27 inç 4K panel çok daha fazlasını yapanlar için tasarlandı. MacBook, Mac Studio ve iPad cihazlarınızı aynı anda kontrol etmek için yerleşik 3 Cihazlı KVM özelliğini kullanabilir ya da PIP/PBP ile tek monitöre birden fazla görüntüyü aynı anda aktarabilirsiniz. Uzun seanslarda ise AI Care sensörü monitörünüzü çevrenizdeki ışığa göre otomatik olarak ayarlar ve çalışmanıza daha iyi odaklanabilmeniz için göz yorgunluğunu azaltır.

PRO MAX 271QPHW E14: Görüntü ve Verimlilikte Evrim