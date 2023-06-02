Qualcomm, bu yılki Snapdragon Teknoloji Zirvesi’ni 24-26 Ekim tarihleri arasında düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinlikte, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tanıtılacak. Daha önceki söylentilere göre Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650) SoC, önceki nesil olan Snapdragon 8 Gen 2’deki “1+2+2+3” kurulumundan farklı olarak yeni bir “1+5+2” mimarisine sahip olacak. Bu değişiklik, daha güçlü bir performans çekirdeği ve daha yüksek frekans getirerek TSMC N4P sürecini kullanacak. Sızıntılara göre, çipin 1 x Cortex-X4 prime çekirdeği, 5 x A720 performans çekirdeği, 2 x A520 güç verimliliği çekirdeği ve Adreno 750 GPU kullanacağı söyleniyor.

Ice Universe’e göre, Snapdragon 8 Gen 3’ün Adreno 750 GPU’su, Adreno 740’a kıyasla önemli bir performans artışı sunacak ve önceki modele göre daha büyük bir 10 MB L3 önbelleğe sahip olacak.

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Digital Chat Station adlı bir diğer sızıntı kaynağına göre, Xiaomi 14 serisi Kasım ayında piyasaya sürüldüğünde Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullanan ilk seri olacak. Vivo X100 serisi, iQOO 12 serisi, Redmi K70 serisi, OnePlus 12, Realme GT5 gibi diğer cihazlar da önümüzdeki aylarda bu yonga setini kullanacak. Ayrıca, sızıntı yapan kişi, Dimensity 9300’ün Snapdragon 8 Gen 3’ten önce duyurulmasını beklediğini belirtti, bu yüzden Eylül sonu veya Ekim başında duyurulmasını bekleyebiliriz.

Bahsedilen Dimensity 9300 ise 4 x Cortex-X4+ çekirdeği, 4 x Cortex A720 çekirdeği ve Immortalis-G720 GPU kullanacağı söylenen bir yonga setidir. Bu yonga seti aynı zamanda TSMC N4P işlem teknolojisini kullanacak. Vivo X100 serisindeki bir modelin bu yonga setini kullanacağı söylenmektedir. Yakın gelecekte bu yonga setleri hakkında daha fazla ayrıntıya ulaşacağız.