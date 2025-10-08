Gemini yapay zekâ ekosistemi, bu kez doğrudan üniversite öğrencilerinin hayatına dokunuyor. Google, yeni eğitim dönemiyle birlikte yapay zekâ destekli araçlarını dünya genelinde gençlerin erişimine açtı. Peki Gemini tam olarak hangi avantajları sunuyor? Google AI Pro planı Türkiye’deki öğrencilere de ücretsiz mi olacak?

Gemini ve Google AI Pro planı üniversitelilere ücretsiz sunuluyor!

Gemini platformu, Google’ın son yıllardaki en kapsamlı yapay zekâ girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, yeni duyurusuyla birlikte Gemini 2.5 Pro sürümünü, Deep Research, NotebookLM, Veo 3 ve Nano Banana araçlarıyla birlikte öğrencilere tamamen ücretsiz hale getirdi. Üstelik bu paket, tam 12 aylık Google AI Pro planı ve 2 TB depolama alanı ile birlikte sunuluyor.

Yeni özellikler yalnızca basit bir soru-cevap hizmeti sunmakla kalmıyor; aynı zamanda öğrencilerin derinlemesine öğrenme, yaratıcı düşünme ve eleştirel analiz becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Örneğin, NotebookLM aracı öğrencilerin kendi notlarını analiz ederek özetleyebiliyor, Deep Research ise kaynak tabanlı araştırmalarda güvenilir sonuçlar sunabiliyor.

Gemini ve Google AI Pro planına nasıl başvurulur?

Gemini paketinden yararlanmak isteyen öğrencilerin yapması gereken ilk adım, buraya tıklayarak gidecekleri site aracılığıyla öğrenci olduklarını doğrulamak. Başvuru süreci SheerID sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Katılımcıların 18 yaşını doldurmuş olmaları, geçerli bir Google hesabına sahip bulunmaları ve uygun bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmaları gerekiyor.

Doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciler, Google One platformu üzerinden Google AI Pro planını etkinleştirebiliyor. Türkiye’deki kullanıcılar için de başvuru süreci aynı şekilde işliyor. Google One hesabınıza giriş yaptıktan sonra kampanya sayfasına giderek SheerID doğrulaması yapmanız yeterli. Onay alındıktan sonra 2.5 Pro dâhil tüm araçlar hesabınızda etkinleşiyor ve 12 ay boyunca ücretsiz kullanılabiliyor.

İlginizi Çekebilir: ChatGPT uygulamalara entegre olacak!

Bu kapsamda öğrenciler, araştırmalarını hızlandırabilir, sunumlarını geliştirebilir ve yaratıcı projelerinde Gemini’nin sunduğu yapay zekâ araçlarını aktif olarak kullanabilir. Özellikle mühendislik, yazılım, psikoloji ve tasarım gibi alanlarda öğrenim gören öğrenciler için bu araçların oldukça faydalı olacağı düşünülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google AI Pro planının öğrencilere ücretsiz açılması sizce eğitimde yeni bir dönemin başlangıcı mı? Görüşlerinizi paylaşın ve daha fazla teknoloji haberi için bizi takip etmeyi unutmayın!