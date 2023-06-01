MediaTek, geçtiğimiz günlerde Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2’sinden daha iyi performans gösterdiği söylenen Dimensity 9200 Plus’ı tanıttı. Son raporlar, ABD merkezli yonga üreticisinin SD8G2’nin Snapdragon 8 Plus Gen 2 yonga seti adı verilen hız aşırtmalı bir sürümü üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Sızıntıları ile ünlü Digital Chat Station, yeni bir Weibo gönderisinde yaklaşan Snapdragon 8 Plus Gen 2 yonga setlerinin adlarını açıkladı.

Tipster’a göre Redmi K60 Ultra, OnePlus Ace 2 Pro, iQOO 11S ve Realme GT Neo 5 Pro Temmuz ayında piyasaya sürülecek. Bunlar arasında K60 Ultra, Dimensity 9200 Plus’a sahip olurken, diğer amiral gemileri Snapdragon 8 Plus Gen 2 ile donatılacak.

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Tipster, bu cihazlardan üçünün 1.5K çözünürlüğü destekleyeceğini ve bunlardan birinin, muhtemelen iQOO 11S’nin 2K çözünürlüğü destekleyeceğini ekledi. Bu cihazlardan sadece birinin plastik çerçevesi olacak, bu da diğer üç modelin alüminyum çerçeveyle donatılabileceğini gösteriyor. iQOO 11S’nin plastik bir orta çerçeveye sahip olması muhtemeldir.

Raporlara göre Redmi K60 Ultra’nın 144Hz yenileme hızına sahip 1.5K çözünürlüklü OLED panele, D9200+ çipe ve 100W veya 120W şarj desteğine sahip olması bekleniyor. OnePlus Ace 2 Pro, 6.47 inç 1.5K 120Hz OLED ekran, SD8+G2 çip, 16GB LPDDR5x RAM, 512GB UFS 4.0 depolama, 50 megapiksel ana kamera ve 100W şarj destekli 5.000mAh pil ile donatılacak.

iQOO 11S muhtemelen 6,78 inç 2K 144Hz E6 AMOLED ekran, SD8+G2 çip, 50 megapiksel ana kamera, Vivo V2 ISP ve 200W şarj ile gelecek. Realme GT Neo 5 Pro’nun 2160Hz PWM karartma, SD8+G2 çip, 100W şarj ve yeni bir tasarıma sahip 6,74 inç 1,5K 144Hz OLED ekrana sahip olduğu söyleniyor.