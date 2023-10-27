Qualcomm, beklendiği gibi 2023 Qualcomm Snapdragon Teknoloji Zirvesi etkinliğinde şirketin en yeni amiral gemisi mobil platformunu, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini tanıttı. Xiaomi 14 serisine, iQOO 12, OnePlus 12, realme GT5 Pro ve diğer amiral gemisi modellerine güç verecek olan bu yonga seti hakkında yeni performans rakamları paylaşıldı. Qualcomm’un yeni canavarı performans testinde herkesi ezip geçti.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Rekordan Rekora Koşuyor

Hawaii’de düzenlenen üç günlük Qualcomm Snapdragon Summit 2023’ün ikinci gününde, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mobil platformu hakkında büyüleyici ayrıntılar paylaşıldı. Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8 Gen 1’e kıyasla %200’den fazla bir performans artışı sunarak dikkat çekiyor.

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3’ün olağanüstü performansını kanıtlamak için çeşitli popüler benchmark araçlarıyla sonuçlarını paylaştı. Bu araçlar arasında Antutu v10 benchmark, Geekbench 6, 3DMark Wild Life Extreme, 3DMark Solar Bay ve AI Mark bulunuyor. Snapdragon 8 Gen 3, Antutu kıyaslamasında inanılmaz bir 2,139,281 puan elde ederek, 2 milyon sınırını aşan ilk resmi yonga seti oldu. Önceki model Snapdragon 8 Gen 1 ise sadece 1 milyondan az puan alabilmişti.

Detaylara göz attığımızda, Snapdragon 8 Gen 3’ün Antutu’da %233’lük bir performans artışı göstererek Snapdragon 8 Gen 1’i geride bıraktığı görülüyor. Ayrıca, Geekbench 6’da 7501 çok çekirdekli ve 2329 tek çekirdekli skorlar alarak etkileyici bir sonuç elde etti.

Oyun kıyaslama testi olan 3DMark Wild Life Extreme’de 5338 puan topladı. Snapdragon 8 Gen 3, 3DMark Solar Bay’de 8597 puan alırken, aynı testte sadece 39 santigrat dereceye kadar ısındı. Bu, Qualcomm’un ısınma sorunları tamamen bertaraf ettiğinin güçlü bir göstergesi. Son olarak yapay zeka güçlerini test eden AI Mark’ta 240.147 puan alarak diğer akıllı telefonların %99’unu geride bırakarak zirveye oturdu.

Bu çarpıcı sonuçlar, Snapdragon 8 Gen 3’ün gelecekteki Android amiral gemisi telefonlar için büyüleyici bir performans sunacağını gösteriyor. Snapdragon 8 Gen 3, mobil teknolojide yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 özellikleri

1 x Kryo Prime CPU (Arm Cortex-X4 tabanlı), 3,3 GHz’e kadar, 5 x Kryo Performance CPU (3,2 GHz’e kadar 3 x Arm Cortex-A720 ve 3 GHz’e kadar 3 x Arm Cortex-A720), 2x 2,3 GHz’e kadar Kryo Efficiency CPU’lar (Arm Cortex-A520 tabanlı) – ARMv9 mimarisi

4nm Süreç Teknolojisi

Dahili Qualcomm Snapdragon X75 5G modem-RF sistemi

10 Gpbs’ye kadar aşağı 5G hızları, 5G mmWave ve 6 GHz altı, bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) modlar, mmWave: 1000 MHz bant genişliği, 8 taşıyıcı, 2×2 MIMO, Sub-6 GHz: 300 MHz bant genişliği, 4×4 MIMO, Qualcomm 5G PowerSave Gen 4, Qualcomm Smart Transmit Gen 4 teknolojisi, Qualcomm Geniş Bant Zarf Takibi, Qualcomm 5G Ultra Düşük Gecikme Paketi, Global 5G çoklu SIM, Qualcomm DSDA Gen 2 dahil

Qualcomm Adreno yeni nesil GPU, Vulkan 1.3 API desteği, HDR oyun (10 bit renk derinliği, Rec. 2020 renk gamı), API Desteği: OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.3, Gerçek Zamanlı Donanımla Hızlandırılmış Işın İzleme Global Illumination, Unreal Engine 5 Lümen Global Aydınlatma ve Yansıma Sistemi Desteği, Snapdragon Oyun Süper Çözünürlüğü, Adreno Frame Motion Engine 2.0, Snapdragon Oyun Sonrası İşleme Hızlandırıcı ile

Donanım hızlandırmalı H.265 ve VP9 kod çözücü, HDR10+, HDR10, HLG ve Dolby Vision için HDR Oynatma Codec desteği

Qualcomm Aqstic ses codec’i, Yeni Qualcomm Aqstic akıllı hoparlör amplifikatörü, Toplam Harmonik Bozulma + Gürültü (THD+N), Oynatma: -108dB, Qualcomm Ses ve Ses İletişim Paketi, Kafa Takipli Uzamsal Ses

36 MP’ye kadar üçlü kamera, 64+36 MP’ye kadar çift kamera, ZSL ile 108 MP’ye kadar tek kamera, 200 MP’ye kadar tek kamera, Qualcomm Spectra Görüntü Sensörü İşlemcisi (Bilişsel 18 bit üçlü ISP)

Rec. 2020 renk gamında fotoğraf ve video çekimi, 10 bit’e kadar renk derinliğinde fotoğraf ve video çekimi, 8K HDR Video Çekimi + 64 MP Fotoğraf Çekimi

10 bit HEIF: HEIC fotoğraf çekimi, HEVC video çekimi, Video

Yakalama Formatları: HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision, 30 FPS’de 8K HDR Video Yakalama, 120 FPS’de 4K Video Yakalama, 720p @ 960 FPS’de Ağır Çekim video çekimi, Video Yakalama için Bokeh Engine 2, Pro Sight Video Yakalama, 4K 60 FPS’de RAW Yapay Zeka Gürültü Azaltma ile Gece Görüşü video çekimi, Hesaplamalı HDR video çekimi: 4 pozlamaya kadar (QDOL görüntü sensörleri ile), Süper video çözünürlüğü, Çok Çerçeveli Gürültü Azaltma (MFNR), Yerel Hareket Dengelemeli Geçici Filtreleme, Truepic C2PA uyumlu sertifika yetkilisi ile fotoğraf çekimi

Cihaz İçi Ekran Desteği: 60 Hz’de 4K / 144 Hz’de QHD+, Maksimum Harici Ekran Desteği: 30 Hz’de 8K’ya kadar, 240 Hz’de 1080’e kadar, 240 Hz – 1 Hz için Değişken Yenileme Hızı desteği, 10 bit renk derinlik, Rec. 2020 renk gamı, HDR10, HDR10+, HDR canlı ve Dolby Vision

Qualcomm Hexagon İşlemci, Fused AI Hızlandırıcı, Hexagon skaler, vektör ve tensör hızlandırıcılar, Hexagon Direct Link, Yükseltilmiş Mikro Döşeme Çıkarımı, Yükseltilmiş güç dağıtım sistemi, Karışım hassasiyeti desteği (INT8+INT16), Tüm hassasiyetler için destek (INT4, INT8, INT16, FP16)

4800 MHz’e kadar LP-DDR5x bellek desteği, Bellek Yoğunluğu: 24 GB’a kadar

Wi-Fi 7 En yüksek hız: 5,8 Gbps, Wi-Fi 6E 802.11be, 802.11ax (Wi-Fi 6) Çoklu gigabit, Tümleşik 802.11ac 2×2 (2 akışlı) MU-MIMO, 2,4 GHz, 5 GHz ve 6GHz, Bluetooth 5.4, LE Ses, Çift Bluetooth anteni

Bluetooth ses: Qualcomm aptX Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive ve LE audio, NFC desteğine sahip Snapdragon Ses Teknolojisi

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC özellikli, Çift Frekanslı GNSS (L1/L5), Sensör Destekli 6.0, Küresel harita destekli, Kaldırım doğruluğu ile kentsel yaya navigasyonu, Küresel otoyol şerit düzeyinde araç navigasyonu

USB Sürüm 3.1 Gen 2; USB Tip-C Desteği, UFS 4.0

Qualcomm Quick Charge 5 teknolojisi

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