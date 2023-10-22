Honor’un yeni amiral gemisi telefonu, Honor Magic 6 Pro, tanıtımdan önce kanlı canlı görüntülendi. İlk olarak Weibo’da paylaşılan ancak daha sonra kaldırılan görüntüler, cihazı gizlemek için kullanılan bir kılıf içinde telefonun tasarımını sergiliyor. Honor Magic 6 Pro, iPhone benzeri hap çeniğe sahip bir ekranla herkesi şaşırtabilir!

Honor Magic 6 Pro Tasarımı Kanlı Canlı Görüntülendi!

Magic 6 Pro’nun tasarımındaki en dikkat çekici değişiklik, ekranın sol köşesinden ortasına taşınan hap şeklindeki çentik olacak gibi görünüyor. Bu çentinin Magic 5 Pro ile aynı 12MP ultra geniş selfie kamerasını ve ToF 3D kamera sensörünü barındırması bekleniyor.

Arka kamera kurulumu, kılıf tarafından gizlendiği için tam olarak net görünmüyor. Ancak bu kurulumda bir kamera lensi, bir LED flaş ve iki sensör bulunduğunu söylemek mümkün. Genelde kamera adasının üstüne “100x” gibi ibarelerle telefonların yakınlaştırma değerlerini görebiliyoruz ama sızdırılan görüntülerde bunlara rastlamak mümkün değil.

Söylentilere dayanarak oluşturulan bir cihaz renderı, Honor Magic 6 Pro’nun arka yüzünde ToF 3D derinlik sensörü ve bir LED flaş içeren üç kameralı yuvarlak bir kamera modülü taşıyacağını gösteriyor. Burada yakınlaştırma için 100x ibaresini de görüyoruz. Yani Magic 6 Pro’nun 100x yakınlaştırma sunması muhtemel. Önceki modelde de aynı yakınlaştırma değerini görmüştük.

Honor Magic 5 Pro, bu yılın Mart ayında piyasaya sürüldü. Ancak Honor Magic 6 Pro’nun beklentilerden daha erken bir tarihte piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor. Honor’un Magic 6 serisinde üç farklı model tanıtması bekleniyor. Bunlar Honor Magic 6, Honor Magic 6 Pro ve Honor Magic 6 Ultimate olacak. Bu üç modelin de yaklaşan Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile güçlendirilmesi olası.

Honor Magic 6 serisinin 2024 Çin Bahar Festivali’nden önce piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu da yeni telefonların Ocak sonu veya Şubat başında raflardaki yerini alabileceği anlamına geliyor. Beklentiler, Honor’un bu yeni seri ile teknoloji dünyasına heyecan katacağı yönünde.

İlginizi Çekebilir: Yakında telefonunuzu her gün şarja takmanıza gerek kalmayacak

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor’un yeni akıllı telefonu neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!