Yeni Tesla Model Y Long Range RWD modeli, Türkiye’deki elektrikli araç kullanıcıları için dikkat çekici bir alternatif olarak haftaya satışa çıkıyor. Tesla Model Y Long Range arkadan itiş seçeneği, hem geniş WLTP menzili hem de premium donanım detaylarıyla ailenin diğer üyelerinin tam ortasında konumlanıyor. Peki bu model neler sunuyor, fiyatı ne kadar ve öne çıkan farkları neler?

Tesla Model Y Long Range RWD özellikleri

2025 yeni Tesla Model Y Long Range RWD modelinde şirket önemli yeniliklere imza atmış durumda. Öncelikle yenilenen LED ışık imzası ve bölünmüş far tasarımı sayesinde aracın hava sürtünme katsayısı 0.23 Cd’den 0.22 Cd’ye çekilerek daha düşük enerji tüketimi sağlanıyor. Bu da menzil üzerinde pozitif bir etki yaratıyor.

İç mekanda ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırma, elektrikli katlanabilir arka koltuklar ve arka yolcular için 8 inç ekran gibi lüks donanım özellikleri dikkat çekiyor. Ayrıca eller serbest bagaj kapağı, genişleyen bağlantı sistemleri ve yeni nesil dijital anahtar teknolojisiyle donatılmış.

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Ses sistemi de yenilendi; bazı versiyonlarda hoparlör sayısı azaltılsa da çift motorlu Long Range versiyonunda 15 hoparlör ve 1 subwoofer bulunuyor. Yenilenen süspansiyon sistemi ve ikinci nesil aktif gürültü engelleme teknolojisi sayesinde iç kabin sessizliği ve sürüş konforu da artmış durumda.

Peki Long Range RWD modelinde menzil ne kadar olacak? Açıklanan bilgilere göre araçta 622 km menzil sunulacak. Bu da şehir içi kullanımda oldukça yeterli.

Teknik Özellikler (Tesla Model Y Long Range RWD)

Motor: Arkadan itişli elektrik motoru

Arkadan itişli elektrik motoru Batarya: 75 kWh civarı (tahmini), CATL üretimi

75 kWh civarı (tahmini), CATL üretimi 0-100 km/s: Tahmini 5.9 saniye

Tahmini 5.9 saniye Menzil (WLTP): 622 km

Azami hız: Yaklaşık 217 km/s (beklenen)

Yaklaşık 217 km/s (beklenen) Hava sürtünme katsayısı: 0.22 Cd

0.22 Cd Bagaj: Eller serbest açılabilir arka kapak

Eller serbest açılabilir arka kapak Hoparlör: 15+1 subwoofer (çift motorlu versiyonda)

15+1 subwoofer (çift motorlu versiyonda) İç ekran: 15 inç ön, 8 inç arka ekran

15 inç ön, 8 inç arka ekran Kamera sayısı: 8 adet (geliştirilmiş otopilot için)

Yeni Tesla Model Y Long Range RWD fiyatı ne kadar?

Yeni Tesla Model Y Long Range RWD, 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:30 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak. Tesla’nın açıkladığı resmi fiyata göre, bu versiyonun Türkiye satış fiyatı 2.662.662 TL olacak. Uzun menzil sunmasına rağmen çift motor yerine arkadan itişli yapıyı tercih eden bu versiyon, verimlilik ve fiyat dengesini ön planda tutan kullanıcılar için oldukça cazip görünüyor.

Tesla Model Y SR RWD (500 km): 1.866.203 TL

1.866.203 TL Tesla Model Y LR RWD (622 km): 2.662.662 TL

2.662.662 TL Tesla Model Y LR AWD (586 km): 3.465.581 TL

Yeni Tesla Model Y Long Range RWD, özellikle menzil odaklı kullanıcılar için önemli bir boşluğu dolduruyor. AWD versiyondaki yüksek fiyatı ödemek istemeyen, ancak 500 km’lik SR versiyonunu yetersiz bulan kullanıcılar için bu model altın dengeyi temsil ediyor.

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