Qualcomm’un Android akıllı telefonlara yönelik amiral gemisi Snapdragon 8 serisi yonga setleri gittikçe daha iyi hale geliyor. Bu yılın sonlarında tanıtılması beklenen bir sonraki amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin detayları netleşmeye başladı. İşte son bilgiler!

Snapdragon 8 Gen 3 ile 32-bit Desteği Kökten Bitiriliyor!

Ünlü bir sızıntı kaynağı geçtiğimiz gün Qualcomm’un yaklaşmakta olan ve kod adı “Lanai” ya da “Pineapple” olan Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle ilgili ilk detayları içeren bir tweet attı. Çipin mevcut Snapdragon 8 Gen 2’nin 1+4+3 diziliminden farklı olarak 2+3+2+1 düzenini benimseyeceği bildiriliyor.

Yeni yonga seti, iki adet Arm “Hunter” (Cortex-A7xx) çekirdeğinden oluşan “Titanyum” kümesiyle öne çıkacak. Yeni yonga setinde bulunacak olan 2+3+2+1 küme mimarisinin tüm çekirdek diziliminin ise iki adet Cortex-A5xx çekirdeği, üç adet Cortex-A7xx çekirdeği, iki adet daha üst frekansta çalışan Cortex-A7xx çekirdeği ve asıl performans içinse tek bir “Kryo Gold+” çekirdeğinden oluşacağını söylemek mümkün.

Şu anda iki adet Arm “Hunter” (Cortex-A7xx) çekirdeğinden oluşan “Titanyum” kümesinin neler sunacağı tam olarak bilinmiyor. Ancak sızıntılar, bu kümedeki çekirdeklerin daha fazla önbellek kapasitesi dahil etmek gibi farklı bir şekilde yapılandırılabileceğini veya daha yüksek saat hızına sahip olabileceğini gösteriyor.

Yeni çipler ayrıca 32-bit desteğini tamamen bırakarak yalnızca 64-bit’e geçiyor. Snapdragon 8 Gen 2 zaten 32-bit desteğini büyük bir ölçüde geri çektiği ve Android bir süredir bu yönde baskı yaptığı için bu büyük bir sürpriz değil. Google cephesi de Pixel 7 serisinde 32-bit desteğini bitirerek bu konudaki tavrını ortaya koymuştu.

Ayrıca sızıntılarda Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinde kullanılacak grafik birimi hakkında da bilgiler yer alıyor. Buna göre, yeni yonga setinde kullanılacak olan Adreno 750 grafik biriminin 770 MHz saat hızında çalışması bekleniyor.

Snapdragon 8 Gen 2’nin grafik birimi konusundaki mükemmel performansının, Snapdragon 8 Gen 3’te de devam etmesi bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, Snapdragon 8 Gen 2 grafik konusunda çok düşük güç tüketimine rağmen verdiği yüksek performansla A16 Bionic ve Dimensity 9000 gibi rakiplerini kıskandırmıştı.

Qualcomm cephesi Snapdragon 8 Gen 2’yi Kasım 2022’de duyurdu. Ancak bu yıl firmanın daha erken hareket etmesi bekleniyor. Söylentilere göre 8 Gen 3 bu yıl daha erken aylarda tanıtılabilir.

İlginizi Çekebilir: Redmi Note 12 Turbo Snapdragon 7+ Gen 2 ile Şov Yaptı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Qualcomm’un bir sonraki canavarını merak ediyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!