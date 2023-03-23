Kısa süre önce ortaya çıkan haberler Snapdragon 7+ Gen 2’li ilk telefon olan Redmi Note 12 Turbo modelinin tanıtım tarihini ortaya koymuştu. 28 Mart’ta yapılacak tanıtıma günler kala cihaz Geekbench veritabanında boy gösterdi. Orta seviyede yeni bir sayfa açılıyor!

Snapdragon 8+ Gen 1 Diz Çökecek!

Snapdragon 7+ Gen 2 ile Geekbench’te ortaya çıkan telefonun performans değerleri, firmanın halihazırdaki en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8+ Gen 1’i kıskandıracak türden. Buna göre, Redmi Note 12 Turbo Geekbench’in tek çekirdek testinden 1213, çoklu çekirdek testindense 3972 puan alarak Snapdragon 7 serisi işlemcilerde yeni bir sayfa açıldığının sinyallerini verdi.

Qualcomm’un geçtiğimiz haftanın başında duyurduğu yonga seti 4nm üretim sürecine dayanıyor. Saat hızları olarak amiral gemilerine oldukça yakın değerler sunan bu işlemcide, 2.91GHz’de çalışan bir ana çekirdek bulunuyor. Bu ana çekirdeğe, 2.5GHz hızında çalışan üç performans çekirdeği ve 1.8GHz’de çalışan dört verimlilik çekirdeği eşlik ediyor.

Bu yonga setinde kullanılan grafik birimi ise Adreno 725 olarak karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi yonga setlerine tam tabiriyle taş çıkartan Snapdragon 7+ Gen 2’nin yerini aldığı Snapdragon 7 Gen 1’den yaklaşık yüzde 50 daha güçlü olduğu iddia ediliyor. Ayrıca selefine kıyasla yüzde 13 daha verimli olduğu söyleniyor.

Diğer donanım özellikleriyle de etkileyiici olan Redmi Note 12 Turbo modelinde Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç boyutlu AMOLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu ekranın 120Hz tazeleme hızı desteği sunmasının beklendiğini de söyleyelim.

Orta-üst seviyeye yeni bir soluk getirmesi beklenen telefonun, oldukça ince ekran çerçevelerine sahip olması bekleniyor. Kamera özellikleriyle de üst seviyeye meydan okuyan telefonda üçlü kamera kurulumuna yer verileceği konuşuluyor.

Cihazda 50MP çözünürlüklü ana kameraya, 8MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamerası ve 2MP çözünürlüklü makro sensörün eşlik etmesi bekleniyor. Redmi Note 12 Turbo’da kullanılacak kamera sensörleri ise gizemini koruyor.

12GB RAM ve 512GB’a kadar dahili depolama alanı sunacağı söylenen akıllı telefonda, 5.500 mAh boyutlu devasa bir batarya kullanılacağı düşünülüyor. Ayrıca cihazın 67W hızlı şarj desteğini de bünyesinde barındıracağı TENAA sertifikalarıyla beraber kesinleşmiş oldu.

Çin pazarında Redmi Note 12 Turbo adıyla, küresel pazarda ise POCO F5 adıyla boy göstermesi beklenen telefonun oldukça şaşırtıcı özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Note 12 Turbo amiral gemilerini üzecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!