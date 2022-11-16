Birçok segmente yönelik işlemcileri olan Snapdragon, 2023 senesi amiral gemilerinde kullanılacak olan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini Snapdragon Summit etkinliğinde duyurdu. Yeni işlemci işe beraber bir çok yeniliği de beraberinde getirdi.

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Snapdragon 8 Gen 1 ile gelen yeni özelliklerden birisi ise aynı MediaTek Dimensity 9200 işlemcisinde olduğu gibi Ray Tracing (Işın İzleme Teknolojisi) ile beraber gelmesi. Bu sayede destekleyen oyunlarda çok daha gerçekçi görüntüler ortaya koyabilecek. WiFi 7 ve Bluetooth 5.3 bağlantısıyla birlikte daha hızlı bağlantının yanında daha yüksek kapasitede indirme ve yükleme yapabilecek.

Bunun yanında önceki nesle göre %25 daha verimli, %45 oranında daha performanslı bir kullanım sağlayacak. Ayrıca UFS 4.0 depolama birimi ve LPDDR5X RAM desteğiyle akıcı bir deneyim sunacak. Kamera tarafında 200MP sensör desteği, çoklu kameralardaki gecikmesiz çekim yetenekleri, geliştirilmiş görsel yapay zeka ve 8K 30 fps video çekiminde HDR desteği ve 8K 60fps video oynatabilme yetenekleri de destekleniyor.

İlk etapta Xiaomi, Samsung, vivo, OPPO, OnePlus, MOTOROLA, ZTE ve NUBIA markaları amiral gemisi telefonlarında Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanacak. Peki siz yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapragon 8 Gen 2 hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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