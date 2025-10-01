Galaxy Ring kısa süre önce piyasaya sürülmüş ve giyilebilir teknolojilerde yeni bir dönem başlatmıştı. Ancak birkaç gün önce farklı bir kullanıcıda yaşanan pil şişmesi iddiası cihazın gündeme bomba gibi düşmesine yol açtı. Peki Samsung bu tartışmalara nasıl yanıt verdi?

Galaxy Ring olayı sonrası Samsung’dan resmi açıklama geldi!

Galaxy Ring ile ilgili şişme olayı, birkaç gün önce sosyal medyada paylaşılan görsellerle gündeme geldi. Paylaşımlarda, cihazın bataryasının şiştiği ve yüzük formunu bozduğu öne sürüldü. Samsung ise günler süren sessizliğin ardından resmi bir açıklama yaptı.

Şirket, “Müşterilerimizin güvenliği en büyük önceliğimizdir. Bu alışılmadık bir durum ve etkilenen müşteriyle doğrudan iletişime geçtik. Ürünü teslim aldık, inceledik ve olası nedeni araştırıyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklama, Galaxy Ring kullanıcılarının güvenlik endişelerini gidermeyi hedefliyor.

Ring’in tasarımı estetik ve minimalist yapısıyla öne çıkarken, yaşanan bu olay teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı. Giyilebilir cihazlarda pil güvenliği uzun süredir tartışma konusuyken, bu olay Samsung’un kalite standartlarının yeniden gündeme taşınmasına sebep oldu.

Samsung Ring uzun vadeli başarısı yalnızca şık tasarımıyla değil, aynı zamanda güvenlik testlerinden aldığı sonuçlarla şekillenecek. Samsung’un ilerleyen günlerde daha kapsamlı bir rapor paylaşması bekleniyor. Türkiye pazarında yoğun ilgi görmesi beklenen cihaz için bu açıklama kritik bir dönüm noktası niteliğinde.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Samsung Ring cihazlarının Türkiye'deki kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?