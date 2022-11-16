Qualcomm işlemcide yüzde 35, GPU’da yüzde 25 performans artışı ve güç verimliliğinde iyileşme vaat eden Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platformunu tanıttı.

Şireket ASUS ROG, HONOR, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, OPPO, REDMAGIC, Redmi, SHARP, Sony, vivo, Xiaomi, XINGJI/MEIZU ve ZTE dahil olmak üzere çeşitli OEM’leri de doğruladı.

Snapdragon 8 Gen 2 OnePlus 11, iQOO 11, moto X40, REDMAGIC 8 Pro, Xiaomi amiral gemileri ve daha fazlasına güç verecek

Şirketin CEO’su Lei Jun, Xiaomi’nin yeni amiral gemisinin (Xiaomi 13 serisi) Snapdragon 8 Gen 2 ile güçlendirilecek ilk cihaz olacağını, ancak önümüzdeki hafta tanıtılacak olan vivo X90 Pro+’ın ilk olması gerektiğini açıkladı.

Söylentilere göre Motorola X40’ın da bu çipten güç alacağı doğrulandı. Ayrıca OnePlus, yeni çipin OnePlus 11 serisi telefona güç vereceğini doğruladı. iQOO 11 de çipi kullanacak.

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OPPO, bir sonraki Find X serisinin (Find X6) Snapdragon 8 Gen 2 tarafından destekleneceğini doğruladı. OPPO ayrıca mobil ışın izleme teknolojisindeki son başarılarını da açıkladı.

ZTE Terminal Ürün Merkezi Genel Müdürü Luo Wei, Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platformu tarafından desteklenen ZTE ve Nubia cihazlarının yakında geleceğini duyurdu. Nubia CEO’su Ni Fei, Nubia REDMAGIC 8 Pro’nun amiral gemisi Snapdragon çipi tarafından destekleneceğini doğruladı.

Bir sonraki amiral gemisi ASUS Zenfone ve ROG Telefonları bu çipi kullanacak. HONOR 80 Pro Snapdragon 8+ Gen 1’e bağlı kalacak olsa da şirket gelecekte cihazlarında 8 Gen 2 kullanacağını söyledi. Sharp ve Sony Xperia da gelecek yıl çipli telefonlar çıkaracak.