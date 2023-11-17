Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 1’in ardılı olarak duyurulan en son orta sınıf mobil platformu olan Snapdragon 7 Gen 3 yonga setini tanıttı. Bu, bu yılın başlarında lanse edilen Snapdragon 7+ Gen 2 ile benzer bir 1+3+4 mimarisine sahip.
Yeni çip, Kryo CPU’ları içerir ve şu şekilde; 1 adet 2,63 GHz ARM Cortex-A715 ana çekirdek, 3 adet A715 performans çekirdeği (maksimum 2,4 GHz) ve 4 adet Cortex-A510 verimlilik çekirdeği (maksimum 1,8 GHz).
Snapdragon 7 Gen 3, CPU performansında Snapdragon 7 Gen 1’e kıyasla yaklaşık %15’lik bir iyileştirme sunuyor. Ancak, 7+ Gen 2’nin aksine, yeni çipin prime çekirdeği artık 1 x 2,91 GHz Cortex X2 tabanlı değil, 2,63 GHz Cortex-A715 oldu.
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Şirket, Snapdragon 7 Gen 1’e göre SoC’nin GPU performansında %50’den fazla bir artış sağladığını belirtiyor. Snapdragon 7+ Gen 2’nin GPU’suyla karşılaştırıldığında ise, Adreno 720 GPU kullanılarak iki kat daha fazla performans elde edildiği raporlanmıştır – 7+ Gen 2’deki Adreno 725’ten daha düşük bir versiyon. Qualcomm, Qualcomm AI Engine’in, Snapdragon 7 Gen 1’e kıyasla watt başına %60 daha iyi AI performansı sunduğunu vurguluyor. Ayrıca, 200 MP’ye kadar fotoğraf çekimini destekleyen 12 bit Üçlü ISP’ye sahip.
SoC, Snapdragon X63 5G Modem-RF Sistemini entegre ediyor ve 5G Çift SIM Çift Aktif (DSDA) özelliği ile kullanıcıya iki 5G+5G veya 5G+4G SIM kartının eşzamanlı kullanımını sağlıyor. Ayrıca, Bluetooth 5.3 için Qualcomm FastConnect 6700 Mobil Bağlantı Sistemi içerir ve düşük kaliteli GNSS antenine sahip cihazlarda bile daha yüksek konum doğruluğu sağlamak amacıyla Snapdragon 7 serisindeki yeni üçlü frekans konum desteğine odaklanmış durumda.
Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 3 platformunun, bu ay duyurulması beklenen ilk cihazla HONOR ve vivo gibi önemli OEM’ler tarafından benimseneceğini doğruladı. HUAWEI CEO’su Richard Yu, şirketin 23 Kasım’da Snapdragon 7 Gen 3 çipli HONOR X100’ü tanıtacağını açıkladı.
İçindekiler
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 özellikleri
- 2,63 GHz’e kadar 1 x Kryo Prime CPU (Cortex A715 tabanlı), 2,4 GHz’e kadar 3 x Kryo Performance CPU (Cortex A715 tabanlı), 1,8 GHz’e kadar 4x Kryo Efficiency CPU (Cortex A510 tabanlı)
- TSMC 4nm proses teknolojisi
- Yerleşik Qualcomm Snapdragon X63 5G modem-RF sistemi, 5G mmWave ve 6 GHz
- 5Gpbs’ye kadar 5G indirme hızları
- Qualcomm Adreno GPU, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.3
- Donanımla hızlandırılmış H.265 ve VP9 kod çözücü; HDR10+, HDR10, HLG ve Dolby Vision için HDR Oynatma Codec desteği
- Qualcomm Aqstic ses codec’i, Yeni Qualcomm Aqstic akıllı hoparlör amplifikatörü, Toplam Harmonik Bozulma + Gürültü (THD+N), Oynatma: -108dB, Qualcomm Ses ve Sesli İletişim Paketi
- 21 MP’ye kadar üçlü kamera, 32+21 MP’ye kadar çift kamera, ZSL ile 64 MP’ye kadar tek kamera, 200 MP’ye kadar Fotoğraf Yakalama, Qualcomm Spectra Görüntü Sensörü İşlemcisi (Üçlü 12 bit ISP’ler)
- Cihaz İçi Ekran Desteği: 4K @ 60 Hz, WFHD+ @ 168 Hz, WQHD+ @ 120 Hz, Maksimum Harici Ekran Desteği: 4K @ 60 Hz’ye kadar, 10 bit renk derinliği, Rec. 2020 renk gamı, HDR10 ve HDR10+, Uyarlanabilir HDR10, Ultra HDR
- 4K HDR Video Yakalama + 64 MP Fotoğraf Yakalama, 10 bit HEIF: HEIC fotoğraf çekimi, HEVC video çekimi, Video Yakalama Formatları: HDR10+, HDR10, HLG, 60 FPS’de 4K HDR Video Yakalama, 1080p 120 FPS’de Ağır Çekim video çekimi
- Qualcomm Hexagon NPU: Sigortalı Yapay Zeka Hızlandırıcı, Altıgen Tensör Hızlandırıcı, Altıgen Vektör eXtensions, Altıgen Skaler Hızlandırıcı, Karışım hassasiyeti desteği (INT4, INT8 ve INT16), Qualcom Sensing Hub
- LPDDR5 3200 MHz bellek, LPDDR4x 2133 MHz
- Wi-Fi 6E, 802.11ax (Wi-Fi 6) Çoklu gigabit, Tümleşik 802.11ax, 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz, Bluetooth 5.3, LE Ses, Çift Bluetooth antenleri, Bluetooth ses: Qualcomm aptX destekli Snapdragon Ses Teknolojisi Ses, aptX Kayıpsız, aptX Uyarlanabilir ve LE ses, NFC
- GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC özellikli, Üçlü Frekanslı GNSS (L1/L5/L2), Sensör Destekli Konumlandırma: Kaldırım doğruluğu ile şehir içi yaya navigasyonu, Küresel otoyol şerit seviyesinde araç navigasyonu
- USB-C 3.1 Gen 2, UFS 3.1
- Qualcomm Quick Charge 5 teknolojisi