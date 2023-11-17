Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 1’in ardılı olarak duyurulan en son orta sınıf mobil platformu olan Snapdragon 7 Gen 3 yonga setini tanıttı. Bu, bu yılın başlarında lanse edilen Snapdragon 7+ Gen 2 ile benzer bir 1+3+4 mimarisine sahip.

Yeni çip, Kryo CPU’ları içerir ve şu şekilde; 1 adet 2,63 GHz ARM Cortex-A715 ana çekirdek, 3 adet A715 performans çekirdeği (maksimum 2,4 GHz) ve 4 adet Cortex-A510 verimlilik çekirdeği (maksimum 1,8 GHz).

Snapdragon 7 Gen 3, CPU performansında Snapdragon 7 Gen 1’e kıyasla yaklaşık %15’lik bir iyileştirme sunuyor. Ancak, 7+ Gen 2’nin aksine, yeni çipin prime çekirdeği artık 1 x 2,91 GHz Cortex X2 tabanlı değil, 2,63 GHz Cortex-A715 oldu.

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Şirket, Snapdragon 7 Gen 1’e göre SoC’nin GPU performansında %50’den fazla bir artış sağladığını belirtiyor. Snapdragon 7+ Gen 2’nin GPU’suyla karşılaştırıldığında ise, Adreno 720 GPU kullanılarak iki kat daha fazla performans elde edildiği raporlanmıştır – 7+ Gen 2’deki Adreno 725’ten daha düşük bir versiyon. Qualcomm, Qualcomm AI Engine’in, Snapdragon 7 Gen 1’e kıyasla watt başına %60 daha iyi AI performansı sunduğunu vurguluyor. Ayrıca, 200 MP’ye kadar fotoğraf çekimini destekleyen 12 bit Üçlü ISP’ye sahip.

SoC, Snapdragon X63 5G Modem-RF Sistemini entegre ediyor ve 5G Çift SIM Çift Aktif (DSDA) özelliği ile kullanıcıya iki 5G+5G veya 5G+4G SIM kartının eşzamanlı kullanımını sağlıyor. Ayrıca, Bluetooth 5.3 için Qualcomm FastConnect 6700 Mobil Bağlantı Sistemi içerir ve düşük kaliteli GNSS antenine sahip cihazlarda bile daha yüksek konum doğruluğu sağlamak amacıyla Snapdragon 7 serisindeki yeni üçlü frekans konum desteğine odaklanmış durumda.

Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 3 platformunun, bu ay duyurulması beklenen ilk cihazla HONOR ve vivo gibi önemli OEM’ler tarafından benimseneceğini doğruladı. HUAWEI CEO’su Richard Yu, şirketin 23 Kasım’da Snapdragon 7 Gen 3 çipli HONOR X100’ü tanıtacağını açıkladı.

İçindekiler Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 özellikleri

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 özellikleri