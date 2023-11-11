Qualcomm ve Iridium Communications, akıllı telefonlara uydu hizmetlerini getirme konusundaki umut vadeden ortaklıklarını sona erdirdi. Bu karar, akıllı telefon üreticilerinin bu teknolojiyi cihazlarına entegre etmekte isteksiz olmalarının bir sonucu olarak alındı. Kaybeden yine kullanıcılar olacak.

Qualcomm ve Iridium, Uydu Hizmetlerindeki Ortaklıklarını Sonlandırdı

Ortaklık, Ocak ayında duyurulmuştu ve başlangıçta büyük bir heyecan yaratmıştı. İki şirket, teknolojiyi geliştirme ve sergileme konusunda başarılı olmuştu, ancak sektör, standartlara dayalı çözümleri tercih eden akıllı telefon üreticileri tarafından bu teknolojiye sıcak bakılmadı.

Qualcomm sözcüsü, yaptığı açıklamada, “Akıllı telefon OEM’leri, mobil cihazlarda uydu bağlantısı için standartlara dayalı çözümleri tercih etmeyi tercih ettiler.Ancak Iridium ile standartlara dayalı çözümler üzerinde işbirliği yapmaya devam etmeyi ve bu yılın başlarında tanıtılan tescilli çözüm üzerindeki çabaları sürdürmeyi umuyoruz.” dedi.

Iridium CEO’su Matt Desch, ortaklığın beklenen sonuçları vermemesine rağmen, uydu bağlantısının tüketici cihazlarında artırılmasının geleceğe dönük bir trend olduğuna inandığını belirtti.

Desch, “Bugün, Apple öncülüğünde, mobil operatörler ve cihaz üreticileri, müşterilerine genişletilmiş kapsama alanı ve yeni uydu tabanlı özellikler sunmayı planlıyorlar. Küresel kapsama alanımız ve düzenleyici kesinliğimiz, bizi bu büyümekte olan pazarda kilit bir oyuncu olmak için mükemmel bir konuma getiriyor.” dedi.

Iridium, Qualcomm ile olan anlaşmaların sona ermesinin şirketin daha önce işbirliği yaptığı akıllı telefon üreticileri, diğer yonga üreticileri ve akıllı telefon işletim sistemi geliştiricileriyle doğrudan etkileşimde bulunma fırsatı sunduğunu da belirtti.

Ayrıca, şirket, mevcut ve gelecekteki hizmet planları için akıllı cihaz üreticileriyle yeni ilişkiler kurmayı planladığını açıkladı. Bu, Iridium’un uydu hizmetlerini daha fazla tüketiciye ulaştırmak ve sektördeki potansiyel büyümeyi yakalamak için attığı bir adım olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, Qualcomm ve Iridium’un bu ortaklığın sona ermesi, akıllı telefonlara uydu hizmetlerinin entegrasyonu konusundaki zorlukları gözler önüne seriyor.

Ancak şirketler, gelecekte uydu tabanlı hizmetlerin tüketici cihazlarında daha fazla kullanılacağına inanıyor ve bu alanda yeni fırsatlar aramaya devam ediyorlar. Teknoloji dünyasındaki bu gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Qualcomm ve Irıdium arasındaki bu ortaklık devam etmeli miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!