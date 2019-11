Snapchat, yeni zaman çizelgesi filtresi ekledi!

PlayStation 5, çıkış tarihi yaklaşmaya devam ediyor. Tarih yaklaştıkça yeni jenerasyon oyunculuk için kapıların açılmasını bekleyen oyuncu kesimini mutlu edecek haberler gelmeye başlıyor.

PS5 ile ilgili birçok sızdırılmış bilgi ve proje haberleri gelmeye başladı. Bu detayların içinde, dahili hafızanın ne kadar olacağı da yer alıyor. Daha önceleri yeni nesil oyun konsolunun kontrollerinin patentlerinin ortaya çıktığını görmüştük. Oyun konsolunun hali hazırda oyun geliştirici firmalara dağıtımının sağlandığını biliyoruz. Sony her yeni oyun konsolu modelini piyasaya sürmeden önce geliştiriciler için tedarik ediyor.

Böylece cihaz için hem exclusive oyunlar hem de üçüncü parti oyunlar olabildiğince sıkıntısız şekilde çıkışını gerçekleştirebiliyor. Twitter iddiacısı PSErebus, çıkacak konsolla ilgili çıkış tarihini ve fiyatını keşfettiğini iddia etti. İddiacı daha önce PS4 için çıkacak The Last of Us Part 2’nin çıkış tarihini doğru tespit etmişti.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH

— PlayStation (@PSErebus) November 19, 2019