Snapchat, yeni zaman çizelgesi filtresi ekledi!

ABD merkezli sosyal medya şirketi Snapchat, kullanıcılarına daha iyi zaman geçirmesi için uygulamaya yeni filtre ekledi. Bu filtre ile birlikte, bir zaman çizelgesinde çocukluk ve yaşlılık halinizi görebileceksiniz.

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Snapchat, kullanıcılarının uygulama içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için yeni filtrelerini uygulamasına ekliyor. Bu yeni filtrelerden biri de zaman çizelgesi filtresi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni filtre ile birlikte, çocukluk halinizi ve yaşlılık halinizi görebiliyorsunuz. Yapay zeka desteği sayesinde, uygulanan filtre sizi bir zaman çizelgesi içinde geçmişten, geleceğe götürüyor diyebiliriz.

Eğer sizde, bu özelliği Snapchat uygulamanızda kullanmak istiyorsanız, uygulamanın filtreler kısmından seçip zamanda yolculuk yapabilirsiniz. Peki siz bu özelliği nasıl buldunuz?