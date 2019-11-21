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Snapchat, yeni zaman çizelgesi filtresi ekledi!
ABD merkezli sosyal medya şirketi Snapchat, kullanıcılarına daha iyi zaman geçirmesi için uygulamaya yeni filtre ekledi. Bu filtre ile birlikte, bir zaman çizelgesinde çocukluk ve yaşlılık halinizi görebileceksiniz.
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Snapchat, kullanıcılarının uygulama içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için yeni filtrelerini uygulamasına ekliyor. Bu yeni filtrelerden biri de zaman çizelgesi filtresi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni filtre ile birlikte, çocukluk halinizi ve yaşlılık halinizi görebiliyorsunuz. Yapay zeka desteği sayesinde, uygulanan filtre sizi bir zaman çizelgesi içinde geçmişten, geleceğe götürüyor diyebiliriz.
Eğer sizde, bu özelliği Snapchat uygulamanızda kullanmak istiyorsanız, uygulamanın filtreler kısmından seçip zamanda yolculuk yapabilirsiniz. Peki siz bu özelliği nasıl buldunuz?
Akıllı Telefonlar
OneUI 2.0 betası,120Hz Samsung telefonlardan ipuçları veriyor!
OneUI 2.0 yaklaşık 3 aydır geliştirilmesi sürüyor. Geliştirme sürecinde önümüzdeki sene çıkacak Samsung amirallerinden birtakım ipuçları gizlendiği fark edildi. Bununla birlikte Samsung’un önümüzdeki seneki akıllı telefon serilerinde 120Hz ekran kullanılacağı da onaylanmış oldu.
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Aslında çok yeni bir teknoloji olmadığını söyleyebiliriz. Birçok teknoloji firması cihazlarında daha önce ekran tazeleme hızını 120Hz rakamlarına erişmişti. RAZR, Asus, Sharp ve bunlara takiben Xiaomi’nin yeni nesil cihazlarında 120Hz tazeleme hızı kullandığını görmüştük.
OLED ekranların yüksek tazeleme teknolojilerine rağmen Pixel 4XL’de de bu inovasyon cihaza dahil edilmişti. Keza Pixel 4XL’de Samsung’un ürettiği bir panelle karşı karşıyaydık. Şimdi ise Samsung’un bu teknolojinin kararlılığına güvenerek kendi cihazlarına entegre edecek.
Yüksek doğruluk oranına sahip iddiacı Twitter hesabı Ice Universe paylaşmış olduğu açıklamalarda, şirketin gelecekteki telefonlarda 120Hz ekran tazeleme oranına sahip panelleri kullanacağını onayladı. Galaxy Note 9’a gelen OneUI 2.0 versiyonundan sızdırılan görüntülerde ekran tazeleme oranın 60Hz ve 120Hz olmak üzere opsiyon sunulduğu belirtiliyor.
Birçok değişikliği beklediğimiz güncelleştirmede, Samsung kullanıcılara yüksek tazeleme oranı ayarını sunuyor. En iyi ekran deneyimi için 120Hz ekranı tavsiye eden yazılımda pil tasarrufu için diğer seçenek seçilebiliyor. Buradan da anladığımız üzerine 120Hz tazeleme desteği bataryayı daha hızlı tükettiğini açıkça bizlere gösteriyor.
Ice Universe, Samsung Galaxy S11’de yüksek tazeleme oranını kullanılacağını da ekliyor. Umarım marka, pil sorununu yakın zamanda çözer biz kullanıcılara da tazeleme oranı yüksek ama bataryanın ömrünü tüketmeyen yeni nesil cihazlar kullanmak düşer.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 100W şarjı gelecek sene piyasaya sürecek
Çinli teknoloji devi Xiaomi, Oppo tarafından 50W şarj aletinin piyasaya sürülmesinden sonra 100w’ı destekleyen şarj aletini duyurmuştu. Bu şarj aleti, gelecek sene piyasaya çıkacak olan Xiaomi modelleri ile birlikte piyasaya çıkarılacak.
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Çinli firma tarafından tanıtılan, 100W’lık şarj aleti gelecek yıl piyasaya sürülecek olan bazı Xiaomi telefonlarının kutusundan çıkmaya başlayacak. 4.000 mAh bataryayı 17 dakika gibi kısa bir sürede şarj edebilen şarj aleti kullanıcıları sevindirecek gibi görünüyor.
Xiaomi Geliştiriciler Konferansı‘nda yapılan açıklama ile doğrulanan bu bilgi ile artık kutulardan 100W’lık şarj aleti çıkmaya başlayacak. Ayrıca piyasaya sürülecek olan yeni telefonlarda da 100W şarj desteği bulunacak.
Oyun Konsolu
PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı!
PlayStation 5, çıkış tarihi yaklaşmaya devam ediyor. Tarih yaklaştıkça yeni jenerasyon oyunculuk için kapıların açılmasını bekleyen oyuncu kesimini mutlu edecek haberler gelmeye başlıyor.
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PS5 ile ilgili birçok sızdırılmış bilgi ve proje haberleri gelmeye başladı. Bu detayların içinde, dahili hafızanın ne kadar olacağı da yer alıyor. Daha önceleri yeni nesil oyun konsolunun kontrollerinin patentlerinin ortaya çıktığını görmüştük. Oyun konsolunun hali hazırda oyun geliştirici firmalara dağıtımının sağlandığını biliyoruz. Sony her yeni oyun konsolu modelini piyasaya sürmeden önce geliştiriciler için tedarik ediyor.
Böylece cihaz için hem exclusive oyunlar hem de üçüncü parti oyunlar olabildiğince sıkıntısız şekilde çıkışını gerçekleştirebiliyor. Twitter iddiacısı PSErebus, çıkacak konsolla ilgili çıkış tarihini ve fiyatını keşfettiğini iddia etti. İddiacı daha önce PS4 için çıkacak The Last of Us Part 2’nin çıkış tarihini doğru tespit etmişti.
Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH
— PlayStation (@PSErebus) November 19, 2019
Yer alan tespit, Sony Interactive’in 2020’nin tatil sezonunda öncelikle Amerika olmak üzere birkaç ülkede PS5’i satışa sunacağını belirtiyor. Net tarihte veren @PSErebus,20Kasım2020’de Kuzey Amerika’da 499 dolar fiyat etiketiyle raflarda olacağını ekledi. Oldukça şaşırtıcı bilgi veren iddiacının bu verileri nereden aldığıysa bilinmiyor. Sonraki twitlerinde ise kullanıcı PS5’in PS4, PS3, PS2 ve PS1 oyunlarını emülatör sistemi kullanarak çalıştırabileceğini belirtiyor.
Başka sızdırılan haberlerden anladığımız cihazın 4 Aralık 2020 yılında satışta olacağını iddia ediyordu. Keza PlayStation markasının 2 Aralık’taki 26. yıl dönümüne ithafen gerçekleştirilen bir lansmanla bu durumun taçlandırılması bekleniyor.
GameInformer’a göre, Sony’nin bu yılki E3 oyun fuarında PS5 ile ilgili bir detay verilmeyeceğini iddia etti. Bu da 2020’de konsolun geleceğini doğrular nitelikte üç ayrı kaynak oluşturmuş oluyor. PS4, 15 Kasım 2013 tarihinde E3 konferasında yapılan bir lansman eşliğinde gerçekleşmişti. Üzerinden altı koskoca yıl geçen konsolun yeni versiyonun geleceği haberleri iki senedir ortalıkta dolanmaya devam ediyordu.