Bu videoda Eren, uzun sayılabilecek bir süredir iPhone 17 Pro Max’i ana telefonu olarak kullanıyor. Kullandığı süre boyunca iPhone 17 Pro Max ile çektiği fotoğrafları yorumlayarak anlatıyor.

Apple bu sene iPhone 17 Pro serisindeki kameralarda bir güncelleme yaptı ve üç kamerada da 48MP çözünürlüğü kullanıyor. Ayrıca telefoto kamerasında artık 5x optik zoom yerinde 4x optik zoom ve 8x hibrit zoom kulanıyor. Peki yapılan bu değişiklik günlük yaşama nasıl yansıyor, iPhone 17 Pro Max ile çekilen fotoğraflar kullanıcı tatmin ediyor mu? Tüm cevapları videoda bulabilirsiniz

