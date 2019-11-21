Akıllı Telefonlar
OneUI 2.0 betası,120Hz Samsung telefonlardan ipuçları veriyor!
OneUI 2.0 yaklaşık 3 aydır geliştirilmesi sürüyor. Geliştirme sürecinde önümüzdeki sene çıkacak Samsung amirallerinden birtakım ipuçları gizlendiği fark edildi. Bununla birlikte Samsung’un önümüzdeki seneki akıllı telefon serilerinde 120Hz ekran kullanılacağı da onaylanmış oldu.
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Aslında çok yeni bir teknoloji olmadığını söyleyebiliriz. Birçok teknoloji firması cihazlarında daha önce ekran tazeleme hızını 120Hz rakamlarına erişmişti. RAZR, Asus, Sharp ve bunlara takiben Xiaomi’nin yeni nesil cihazlarında 120Hz tazeleme hızı kullandığını görmüştük.
OLED ekranların yüksek tazeleme teknolojilerine rağmen Pixel 4XL’de de bu inovasyon cihaza dahil edilmişti. Keza Pixel 4XL’de Samsung’un ürettiği bir panelle karşı karşıyaydık. Şimdi ise Samsung’un bu teknolojinin kararlılığına güvenerek kendi cihazlarına entegre edecek.
Yüksek doğruluk oranına sahip iddiacı Twitter hesabı Ice Universe paylaşmış olduğu açıklamalarda, şirketin gelecekteki telefonlarda 120Hz ekran tazeleme oranına sahip panelleri kullanacağını onayladı. Galaxy Note 9’a gelen OneUI 2.0 versiyonundan sızdırılan görüntülerde ekran tazeleme oranın 60Hz ve 120Hz olmak üzere opsiyon sunulduğu belirtiliyor.
Birçok değişikliği beklediğimiz güncelleştirmede, Samsung kullanıcılara yüksek tazeleme oranı ayarını sunuyor. En iyi ekran deneyimi için 120Hz ekranı tavsiye eden yazılımda pil tasarrufu için diğer seçenek seçilebiliyor. Buradan da anladığımız üzerine 120Hz tazeleme desteği bataryayı daha hızlı tükettiğini açıkça bizlere gösteriyor.
Ice Universe, Samsung Galaxy S11’de yüksek tazeleme oranını kullanılacağını da ekliyor. Umarım marka, pil sorununu yakın zamanda çözer biz kullanıcılara da tazeleme oranı yüksek ama bataryanın ömrünü tüketmeyen yeni nesil cihazlar kullanmak düşer.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 100W şarjı gelecek sene piyasaya sürecek
Çinli teknoloji devi Xiaomi, Oppo tarafından 50W şarj aletinin piyasaya sürülmesinden sonra 100w’ı destekleyen şarj aletini duyurmuştu. Bu şarj aleti, gelecek sene piyasaya çıkacak olan Xiaomi modelleri ile birlikte piyasaya çıkarılacak.
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Çinli firma tarafından tanıtılan, 100W’lık şarj aleti gelecek yıl piyasaya sürülecek olan bazı Xiaomi telefonlarının kutusundan çıkmaya başlayacak. 4.000 mAh bataryayı 17 dakika gibi kısa bir sürede şarj edebilen şarj aleti kullanıcıları sevindirecek gibi görünüyor.
Xiaomi Geliştiriciler Konferansı‘nda yapılan açıklama ile doğrulanan bu bilgi ile artık kutulardan 100W’lık şarj aleti çıkmaya başlayacak. Ayrıca piyasaya sürülecek olan yeni telefonlarda da 100W şarj desteği bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, dört kameralı katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor!
Xiaomi, yeni bir katlanabilir telefon patenti aldı. Huawei Mate X’e benzer bir tasarım gördüğümüz telefonda dört kameralı bir kurulum kullanılacak.
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Çinli Dev, ilk olarak katlanabilir cihaz teknolojilerine geçtiğimiz sene geliştirmeye başladığı Mi Mix Alpha ile giriş yapmıştı. Şimdi ise bu cihazdan çok daha farklı bir tasarım anlayışını gözlemleme şansımız oldu.
Yeni dizaynda, iki taraflı bir menteşe kullanılmış. Motorolo RAZR’da gördüğümüz deniz kabuğu yapısına benzer tasarım anlayışının tercih edildiğini görüyoruz. Perşembe günü farklı bir patent kuruluşu olan Çin merkezli CNIPA’da katlanabilir telefonun ilk prototip aşamaları açıklanmıştı.
Bu tip tasarımlar, satış amaçlı da kullanılabiliyor. Yani, kesin olarak bu cihazın üretileceğini ve piyasaya sürüleceğini kanıtlar nitelikte patentler olmayabilir. Bir ihtimal daha var o da, firmalar ileride dizaynları çalınmasın diye önceden yarattıkları protipleri belirli kuruluşlara onaylatıyor ve bu şekilde ciddi miktarda paralar kazanabiliyorlar.
Yukarıda, tüm mekanik aksamın görüntülerine ulaşabilirsiniz. Xiaomi’nin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde katlanabilir cihazları piyasaya sürmesi bekleniyor. Henüz bu tip cihazlarda deneysel mekaniklerin kullanıldığı ve gündelik hayata uygun olmadığını da belirtelim.
Katlanabilir cihazların en büyük problemi ekran korumada herhangi bir desteğin sağlanmaması oluyor. Bu da üreticiler ve kullanıcılar için bariz sıkıntılara yol açabiliyor. Hem ekranın ufacık bir darbeden çizilmesi hem de bu plastik aksamın sökülebilir olması yüksek bütçe ayırdığınız cihazların iki gün içerisinde perte çıkması anlamına geliyor. Yakın zamanda Gorilla Glass’ın yeni nesil ekranlara özel koruma teknolojileri üretmelerini ümit ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Samsung W20 5G resmen tanıtıldı!
Samsung W20 5G modeli Çin‘de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Telefon gücünü Qualcomm‘un Snapdragon 855+ işlemcisinden alıyor.
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Samsung W20 5G özellikleri
W20 5G, Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold‘un Çin versiyonu olarak tanımlanabilir. İki telefon arasındaki en büyük farklar işlemci ve 5G modem tarafında. Snapdragon 855’li Galaxy Fold’un aksine Samsung W20‘de Snapdragon 855+ işlemcisine yer veriliyor.
Akıllı telefonun Dynamic AMOLED ana ekranı 7.3 inç, dıştaki küçük Super AMOLED ikinci ekran ise 4.6 inç boyutunda. 12 GB RAM ve 512 GB dahili hafızalı telefonun bataryası ise 4,235 mAh büyüklüğünde.
Sadece beyaz renkle satışa sunulacak olan cihazın çıkış tarihi ve fiyatı henüz netleşmedi. Samsung‘un Çin pazarına özel ürettiği W serisinin yeni üyesi W20 5G, ülkede China Telecom aracılığıyla satılacak.