OneUI 2.0 betası,120Hz Samsung telefonlardan ipuçları veriyor!

OneUI 2.0 yaklaşık 3 aydır geliştirilmesi sürüyor. Geliştirme sürecinde önümüzdeki sene çıkacak Samsung amirallerinden birtakım ipuçları gizlendiği fark edildi. Bununla birlikte Samsung’un önümüzdeki seneki akıllı telefon serilerinde 120Hz ekran kullanılacağı da onaylanmış oldu.

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Aslında çok yeni bir teknoloji olmadığını söyleyebiliriz. Birçok teknoloji firması cihazlarında daha önce ekran tazeleme hızını 120Hz rakamlarına erişmişti. RAZR, Asus, Sharp ve bunlara takiben Xiaomi’nin yeni nesil cihazlarında 120Hz tazeleme hızı kullandığını görmüştük.

OLED ekranların yüksek tazeleme teknolojilerine rağmen Pixel 4XL’de de bu inovasyon cihaza dahil edilmişti. Keza Pixel 4XL’de Samsung’un ürettiği bir panelle karşı karşıyaydık. Şimdi ise Samsung’un bu teknolojinin kararlılığına güvenerek kendi cihazlarına entegre edecek.

Yüksek doğruluk oranına sahip iddiacı Twitter hesabı Ice Universe paylaşmış olduğu açıklamalarda, şirketin gelecekteki telefonlarda 120Hz ekran tazeleme oranına sahip panelleri kullanacağını onayladı. Galaxy Note 9’a gelen OneUI 2.0 versiyonundan sızdırılan görüntülerde ekran tazeleme oranın 60Hz ve 120Hz olmak üzere opsiyon sunulduğu belirtiliyor.

Birçok değişikliği beklediğimiz güncelleştirmede, Samsung kullanıcılara yüksek tazeleme oranı ayarını sunuyor. En iyi ekran deneyimi için 120Hz ekranı tavsiye eden yazılımda pil tasarrufu için diğer seçenek seçilebiliyor. Buradan da anladığımız üzerine 120Hz tazeleme desteği bataryayı daha hızlı tükettiğini açıkça bizlere gösteriyor.

Ice Universe, Samsung Galaxy S11’de yüksek tazeleme oranını kullanılacağını da ekliyor. Umarım marka, pil sorununu yakın zamanda çözer biz kullanıcılara da tazeleme oranı yüksek ama bataryanın ömrünü tüketmeyen yeni nesil cihazlar kullanmak düşer.