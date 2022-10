Google’ın geçtiğimiz gün tanıtılan Pixel 7 serisi, 10-bit HDR video kaydı desteğiyle dikkatleri çekmişti. Google Pixel 7 modellerinin, bu destek sayesinde daha canlı renklere sahip videolar çekebileceği ifade edilmişti.

Bazı çevreler, uygulamaların bu özelliği desteklemesinin çok uzun zaman alacağı gerekçesiyle firmayı eleştirmişti. Son gelen haberler, tanıtımın hemen ardından iki popüler sosyal medya uygulaması Snapchat ve TikTok’a 10-bit HDR video desteğinin eklendiğini gösteriyor!

Google cephesi, tanıtımda “HDR videoların favori uygulamalarınızda paylaşıldığında daha canlı görünmesi için Snap, TikTok ve YouTube ile işbirliği yaptık.” ifadelerini kullanmış ve bu uygulamalara 10-bit HDR video desteğinin ekleneceği sinyalini vermişti.

Beklenen oldu ve Esper’dan Mishaal Rahman tarafından paylaşılan bilgilere göre Snapchat ve TikTok 10-bit HDR video desteğine kavuştu. Bu sayede Google Pixel 7 ile kaydedilen 10-bit HDR videolar Snapchat ve TikTok platformlarında kayıpsız olarak paylaşılabilecek ve kullanıcılar daha geniş renklere sahip videoların tadını çıkarabilecek.

Snapchat and TikTok will support showing 10-bit HDR videos recorded on the Pixel 7 series.

"We've even partnered with Snap, TikTok, and YouTube so your HDR videos look vibrant when shared on your favorite apps." https://t.co/ZBpYaIslwS pic.twitter.com/9m8IFC2pK3

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 6, 2022