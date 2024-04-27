Diyabet, halk arasındaki adı ile şeker hastalığı artık çocukların yaş seviyesine kadar inmiş durumda. Gerek paketli gıdalar gerekse de fast foodlar sebebiyle her yıl binlerce kişi diyabet hastalığına yakalanıyor. Samsung ise şeker hastalığını takip etmek için bir Galaxy Watch üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Yeni Galaxy Watch 7 şeker hastalığını takip edebilecek!

Samsung bu günlerde Watch 7 serisi üzerinde çalışıyor. Akıllı saatlerin 10 Temmuz’da yapılacak Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Watch 7 serisinde nabız, uyku, SPO2 takibi gibi tüm saatlerde olacak olan özellikler bulunacak. Ancak Samsung akıllı saat pazarında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

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Galaxy Watch 7 serisi ile birlikte akıllı saatler kan şekerini de takip edebilecek. Bu da diyabet hastaları ya da sağlığını fazlasıyla önemseyen kişiler için oldukça ilgi çekici. İşin daha da önemli kısmı Watch 7 serisi kan şekeri ölçümünü cildi delmeden, sensörlerle birlikte yapacak.