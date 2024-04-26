Profesyonel e-ticaret çözümleri üreticisi IdeaSoft ile e-ihracat konsorsiyumu MegaMerchant bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda IdeaSoft müşterileri MegaMerchant ile ilk 3 ay yüzde 0 komisyon avantajından faydalanarak Amazon, Walmart, eBay, Otto gibi 20’yi aşkın global pazar yerlerine açılarak e-ihracat yapabilecek. Anlaşma sayesinde yerli markaların e-ihracat süreçleri kolaylaşacak. Bu kapsamda e-ticareti kolaylaştırmaya yönelik çözümler sunan IdeaSoft, e-ihracat uzmanı MegaMerchant’ın geniş ekibi ve ağından faydalanarak global pazarlarda satış operasyonlarını geliştirecek. IdeaSoft müşterileri anlaşma kapsamında, MegaMerchant’ın e-ihracat profesyonelliğinden destek alıp, ilk üç ay 0 komisyon fırsatından faydalanıp, global pazaryerlerinde satışa başlayarak global büyüme yolculuğunu hızlandıracak.

İş birliği ile E-İhracat çok kolay hale geldi

E-ticaret ve e-ihracatın büyük fırsatlar barındırdığını belirten IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, “Hızlı dijitalleşen dünyada, e-ticaret ve e-ihracat ile KOBİ’ler tek bir noktadan tüm dünyaya hizmet verebilir noktaya geldi. Herhangi bir dükkanınız olmadan tüm Türkiye’ye ve dünyaya satış yapmak e-ticaret ve e-ihracatın sunduğu en büyük fırsatlardan birisi. Şu anda 18 binden fazla KOBİ’miz Türkiye’nin ve dünyanın her bölgesine ürünlerini ulaştırabiliyor, belki hiç gitmedikleri noktalarda kendi ürünlerini sergiletebiliyorlar. MegaMerchant iş birliğimiz ile müşterilerimiz artık global pazarlarda daha da hızlı büyüyecek. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle beraber e-ihracat yapmak artık her zamankinden daha kolay bir hale gelirken, firmalar tüm süreçlerde danışmanlık alıp devlet teşviklerinden zahmetsizce faydalanabilecek.” dedi.

Markaları küresel pazarlara taşıyacağız

IdeaSoft müşterilerini Amazon, Walmart, Otto eBay, Emag, başta olmak üzere 20’yi aşkın uluslararası pazaryerine taşıyarak Almanya, İngiltere, Avrupa ve ABD’de de satış yapmalarının önünü açmaktan ötürü mutlu olduklarını dile getiren MegaMerchant Kurucusu ve CEO’su Yaman Alpata, “Türkiye’nin ilk E-İhracat Konsorsiyumu olarak, son 1 yılda önemli başarılara imza attık. Kilogram başına 27 dolar ihracat getirisi elde ettik, Türkiye ortalamasını 3’e katladık. 20 ülkede reklam yaparak, küresel çapta “Made In Türkiye” yazısını 500 milyondan fazla kez gösterdik. 2024’e de hızlı başladık; birçok yerli marka ile anlaşma yaparak onları uluslararası pazarlardaki müşterilerle buluşturduk. Şimdi de IdeaSoft müşterilerinin e-ihracat süreçlerinde yanlarından olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kendilerinin uluslararası pazarlarda büyük başarılar kazanacaklarına inanıyoruz. Bu kapsamda ilk 3 ay boyunca yüzde 0 komisyon ile onların e-ihracatta başarılı olması için büyük bir inançla çalışacağız” diye konuştu.