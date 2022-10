Google OLED ekran, %100 geri dönüştürülmüş alüminyum kaplamalı tasarım ve 50 MP ana sensörlü yeni kamera modülü getiren Pixel 7 ve Pixel 7 Pro telefonlarını piyasaya sürdü. Telefonların 2022 versiyonunun bir diğer cazibesi, Pixel 6 serisinde bulunan ilk nesle göre bazı iyileştirmeler içeren Tensor G2 işlemcisidir.

Şirketin tescilli yonga setinin ikinci neslinde, önceki sürümün 2 + 2 + 4 yapılandırması korunuyor. Bu, 2,85 GHz’e kadar çalışan iki Cortex X1 çekirdeği, 2,35 GHz’e kadar çalışan iki Cortex-A78 ve 1,8 GHz’de dört Cortex-A55’ten oluşur.

Daha yüksek saatlerin yanı sıra, yükseltilmiş sürüm 4 nm işleminde üretilmiştir ve son teknoloji ürünü bir tensör işlem birimine (TPU) sahiptir. Big Tech’in cihazlardan sorumlu başkanı Rick Osterloh’un Google’ın etkinliğinde söylediği gibi, bu güncelleme çeşitli görevler için yapay zeka yeteneklerinin hızlandırılmasıyla ilgili çeşitli iyileştirmeleri teşvik ediyor.

Our next-gen chip uses Google's state-of-the-art AI and personal intelligence to make everyday phone activities more efficient like recording, streaming, translating & more.

#Pixel7 and 7 Pro are powered by the new #GoogleTensor G2 processor

Bir diğer önemli değişiklik ise Tensor G1’de bulunan Mali-G78 GPU’nun Mali-G710 GPU ile değiştirilmesidir. Bu değişimle birlikte Google Tensor G2, mobil oyun oynarken ve grafik işlem biriminden yüksek performans gerektiren görevleri yerine getirirken deneyimi optimize etme vaadiyle geliyor.

Google’a göre, Tensor G2’ye yapılan güncellemeler, önceki nesle göre yüzde 60 daha iyi performans ve yüzde 20 daha fazla verimlilik sağladı. Buna rağmen, yakın zamanda sızdırılan benchmark testleri, Apple ve Qualcomm’un çiplerinin altında kalan sonuçlar gösterdi.

Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’nun işlemcisi, oyun oynamanın ötesinde güç tüketimi, konuşma tanıma, çeviri ve artırılmış gerçeklik özellikleriyle ilgili kazanımlar getiriyor. Ana ve ultra geniş lenslerle çekilen görüntülerin birleştirilebilmesi ve otomatik bulanıklaştırma (aşağıya bakınız) gibi gelişmiş kamera işlevleri de bileşenin varlığından faydalanacaktır.

Bye bye, blur.#Pixel7 and #GoogleTensor G2 help ensure faces are incredibly sharp by automatically fusing images from both the main and ultrawide cameras, followed by a cutting-edge machine learning approach to even further reduce blur

¹See image for info pic.twitter.com/siwwaMY8Tu

— Made By Google (@madebygoogle) October 6, 2022