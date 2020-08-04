Snapchat, TikTok benzeri müzik ekleme özelliği getiriyor

Snapchat, kullanıcıların kaydettiği videolara müzik eklemelerini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. TikTok tarzında çalışacak olan yeni özellik, yakında kullanıcılara sunulacak.

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Snapchat müzik ekleme özelliği getiriyor

Snapchat, yakında tıpkı TikTok‘ta olduğu gibi kullanıcıların çektiği videolara şarkılar ekleyerek paylaşım yapmasını mümkün kılan özelliğini kullanıcılarla buluşturacak. Şirket, bu hamleyle hem ABD‘de yasaklanma ihtimali olan TikTok‘un boşluğunu doldurmayı hem de daha fazla kullanıcı kitlesini kendine çekmeyi planlanıyor.

Her ne kadar TikTok‘a rakip gibi düşünülse de, Snapchat‘in bu noktada kendisini bazı konularda ayırdığını belirtelim. Örneğin TikTok‘ta kullanıcıların aynı müziğe sahip videoları isterse görebilme imkanı vardı, ancak Snapchat‘te bu mümkün olmayacak. Bununla birlikte Snapchat, kullanıcılar paylaşılan videodaki müziğin bağlantısına tıkladığında Spotify, Apple Music gibi desteklenen müzik uygulamalarına doğrudan yönlendirme de yapabilecek.

Elbette Snapchat‘in müzik ekleme özelliğini getirmesiyle iş bitmiyor, bir de işin telif kısmı var. Bu bağlamda şirketin, Warner Music Group, Universal Music Publishing Group, Warner Chappell gibi müzik şirketleriyle anlaştığı bildirildi. Snapchat bu hamleyle kullanıcılarına oldukça sağlam bir müzik arşivi sunmayı hedefliyor.

Snapchat bu özelliği ilk olarak Yeni Zelanda ve Avustralya‘da kullanıma sunmaya başladı. Önümüzdeki aylarda daha fazla ülkede de yayınlanacağı bildiriliyor. Türkiye‘ye ise ne zaman geleceği belli değil. Hatırlayacağınız üzere Instagram‘ın buna benzer Müzik özelliği de vardı ancak, yayınlanmasından çok uzun süre sonra Türkiye‘ye gelmişti.