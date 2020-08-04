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Snapchat, TikTok benzeri müzik ekleme özelliği getiriyor
Snapchat, kullanıcıların kaydettiği videolara müzik eklemelerini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. TikTok tarzında çalışacak olan yeni özellik, yakında kullanıcılara sunulacak.
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Snapchat müzik ekleme özelliği getiriyor
Snapchat, yakında tıpkı TikTok‘ta olduğu gibi kullanıcıların çektiği videolara şarkılar ekleyerek paylaşım yapmasını mümkün kılan özelliğini kullanıcılarla buluşturacak. Şirket, bu hamleyle hem ABD‘de yasaklanma ihtimali olan TikTok‘un boşluğunu doldurmayı hem de daha fazla kullanıcı kitlesini kendine çekmeyi planlanıyor.
Her ne kadar TikTok‘a rakip gibi düşünülse de, Snapchat‘in bu noktada kendisini bazı konularda ayırdığını belirtelim. Örneğin TikTok‘ta kullanıcıların aynı müziğe sahip videoları isterse görebilme imkanı vardı, ancak Snapchat‘te bu mümkün olmayacak. Bununla birlikte Snapchat, kullanıcılar paylaşılan videodaki müziğin bağlantısına tıkladığında Spotify, Apple Music gibi desteklenen müzik uygulamalarına doğrudan yönlendirme de yapabilecek.
Elbette Snapchat‘in müzik ekleme özelliğini getirmesiyle iş bitmiyor, bir de işin telif kısmı var. Bu bağlamda şirketin, Warner Music Group, Universal Music Publishing Group, Warner Chappell gibi müzik şirketleriyle anlaştığı bildirildi. Snapchat bu hamleyle kullanıcılarına oldukça sağlam bir müzik arşivi sunmayı hedefliyor.
Snapchat bu özelliği ilk olarak Yeni Zelanda ve Avustralya‘da kullanıma sunmaya başladı. Önümüzdeki aylarda daha fazla ülkede de yayınlanacağı bildiriliyor. Türkiye‘ye ise ne zaman geleceği belli değil. Hatırlayacağınız üzere Instagram‘ın buna benzer Müzik özelliği de vardı ancak, yayınlanmasından çok uzun süre sonra Türkiye‘ye gelmişti.
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Microsoft CEO’su TikTok için Trump’la görüştüğünü açıkladı
TikTok uygulamasının Microsoft tarafından satın alınmak istendiği, artık resmî boyut kazanmış durumda. Microsoft, son günlerdeki haberleri doğrulayan bir açıklama yaptı.
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Yayınladığı blog yazısında TikTok uygulamasını tamamen değil, sadece ABD’de bünyesine katmak istediklerini belirten Microsoft, bu kararın CEO Satya Nadella ile Donald Trump arasında yapılan görüşmeler sonucunda alındığını açıkladı. Şirketin TikTok’u satın almak istendiği biliniyordu ancak CEO’nun Donald Trump ile görüştüğünden kimsenin haberi yoktu, bu da resmî olarak açıklandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Başkan Donald J. Trump arasındaki görüşmenin ardından Microsoft, ABD’de TikTok’u satın almak için görüşmelere devam etmeye hazırlanıyor. Microsoft, Başkan’ın endişelerini gidermenin önemini tam olarak anlıyor. TikTok’u edinmeye ve Birleşik Devletler Hazinesi de dahil olmak üzere ABD’ye uygun ekonomik faydalar sağlamaya kararlıdır.”
TikTok tamamen satılmayacak
Ayrıca Microsoft yaptığı açıklamada TikTok uygulamasının tamamını değil, sadece Kanada, ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya ayağını satın almak istediğini de belirtti. Yani sadece bu ülkelerdeki TikTok‘u yönetmek istiyor. Bununla birlikte şirket, kısa süre içinde TikTok ana şirketi ByteDance ile müzakerelere başlamayı ve 15 Eylül‘e kadar olumlu veya olumsuz bir sonuca varmayı düşünüyor.
Microsoft, bu süreçte Başkan dahil ABD Hükümeti ile diyaloglarını da sürdürmeye devam edeceğini ve diğer Amerikalı yatırımcıları da satın alma girişimine azınlık düzeyinde katabileceğini belirtti.
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TikTok net konuştu: “Hiçbir yere gitmiyoruz”
Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri‘nde kriz haline gelen TikTok yasağı mevzusuyla ilgili, şirket kanadından üst düzey açıklama geldi. Şirketin ABD yöneticisi “Uzun vadede buradayız.” açıklamasını yaptı.
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TikTok ABD’de kalmakta kararlı
ABD Başkanı Donald Trump‘ın, ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelendirip ambargo uygulamaya çalıştığı Çin menşeili şirketlerin son kurbanı TikTok olacak. Hafta sonu gazetecilere yaptığı açıklamada “TikTok’u yasaklayacağız” diyen Trump’a şirketin üst düzey kanadından cevap geldi.
TikTok’un ABD Genel Müdürü Vanessa Pappas, TikTok hesabından yayınladığı videoyla Trump’ın yasaklama girişimlerine ve iddialarına cevap verdi. Desteklerinden ötürü tüm ABD’li kullanıcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Pappas, “TikTok’u kullanarak her gün yaratıcılığını ve neşesini günlük yaşantımıza getiren milyonlarca Amerikalıya teşekkür etmek istiyorum.” dedi
Uzun süre ABD’de kalacaklarını ifade eden Vanessa Pappas yasaklanma mevzusuyla ilgili olarak, “Hiçbir yere gitmeyi planlamıyoruz.” açıklamasını yaptı. Ayrıca platformun içerik üreticiler ve sanatçıların kendilerini ifade etmelerini ve farklı insanlarla bağlantı kurabilmelerini sağlayan bir ev olduğunu ifade eden Pappas, “TikTok’u evlerine çağıran tüm topluluklarla gurur duyuyoruz.” diye konuştu.
Bilindiği üzere TikTok uygulamasının bu denli gündemde kalmasının sebebi, kullanıcıların verilerini ihlal etmek ve ABD güvenliğine yönelik tehdit oluşturmakla suçlanması. Genel Müdür Vanessa Pappas işte bu konuyla ilgili, “Söz konusu güvenlikse, en güvenli uygulamayı yapıyoruz. Çünkü bunun doğru bir şey olduğunu biliyoruz.” açıklamasını yaptı.
ABD’deki işlerini büyütecekler
Aynı zamanda Genel Müdür Vanessa Pappas, şirkette her gün görev yapan 1,500 ABD çalışanı ile gurur duyduğunu belirtmekle beraber bu sayıyı önümüzdeki 3 yıl içerisinde 10,000 çalışana çıkaracaklarını da ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump ile TikTok‘un savaşının nasıl bir boyut kazanacağını yakında daha net göreceğiz. New York ve Los Angelas‘ta ofisler açarak yatırımlarına devam etmesi ve özellikle 10,000 ABD çalışanına yer verme hedefinden anlaşıldığı üzere TikTok geri adım atmamakta ve Amerika‘da faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmekte kararlı. Ancak Çin menşeili olmasından dolayı üzerindeki ulusal güvenlik tehdidi yaftasından kurtulamıyor.
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TikTok bugünden itibaren ABD’de yasaklanıyor!
TikTok yasağı Amerika’da gündemi meşgul eden önemli konulardan birisi. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada TikTok’un yasaklamak için çalışmalara başladığını söyledi. Kararın alınmasının ardından TikTok’un ABD’de yasaklanması bekleniyor.
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TikTok yasağı için çalışmalara başlandı
Pekin merkezli ByteDance şirketi bünyesinde faaliyet gösteren popüler video paylaşım platformu TikTok, ABD – Çin savaşının son kurbanı olacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo‘nun 7 Temmuz günü “gündemimizde olan bir konu” demesinden sonra adından söz ettiren TikTok yasağı, gazetecilere verdiği demeçte yasaklama çalışmalarına başladığını açıklayan Başkan Donald Trump‘ın imzasıyla hayata geçecek.
Trump bu noktada nasıl bir yöntem uygulayacağını açıklamadı ancak Bloomberg haber sitesi, yasağın yürütme emri veya Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Kanunu kapsamında uygulanabileceğini aktardı.
Eleştirmenler, TikTok’u gizlilik ihlali yapmak ve Çin hükümetiyle olan potansiyel bağından dolayı kullanıcı bilgilerini Çin ile paylaşmakla itham etti. Ayrıca Dışişleri Bakanı Pompeo, uygulamayı ABD ulusal güvenliğine tehdit olarak nitelendirdikleri Huawei ve ZTE ile aynı kefeye koyuyor.
Bu yasaklama, ABD yönetiminin Çin’in küresel teknoloji alanındaki gücünü azaltmaya yönelik yaptığı yeni bir hamle olarak yorumlanıyor. Dünya çapında 2 milyar, ABD’de ise 165 milyondan fazla indirilme sayısına sahip olan TikTok, her ne kadar New York ve Los Angelas‘ta ofisler açarak ABD yönetimine şirin görünmeye çalışsa da, bu stratejisinde başarılı olamadığını görüyoruz.