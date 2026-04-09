Ortadoğu’da tansiyonun yükseldiği ve hava savunma sistemlerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığı bu dönemde Türkiye, yerli savunma sanayisini güçlendirmeye devam ediyor. Milli savunma ağımızın en önemli projelerinden biri olan Çelik Kubbe için ROKETSAN, üretim kapasitesini devasa oranda artıracak yeni tesislerini bugün hizmete aldı. Peki, bu yeni yatırım hamlesi Türkiye’nin gökyüzündeki koruma kalkanını nasıl bir boyuta taşıyacak?

Çelik Kubbe nedir?

Çelik Kubbe, Türkiye’nin tüm hava sahasını katmanlı bir yapıda korumayı hedefleyen yerli ve milli bir hava savunma şemsiyesidir. İsrail’in Demir Kubbe gibi sistemlerine Türkiye’nin güçlü bir yanıtı olan bu yapı; alçak, orta ve yüksek irtifadaki tehditleri etkisiz hale getirmek için tasarlanıyor. Bu devasa ağ, ASELSAN ve ROKETSAN gibi Türkiye’nin en güçlü savunma ve teknoloji devlerinin ürettiği hava savunma araçlarını tek bir merkezde topluyor.

Gelişmiş radar sistemlerinden yapay zeka destekli yönetim merkezlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan proje, yerli hava savunma sanayi çözümlerini bir araya getiriyor. Çelik Kubbe sayesinde Siper, Hisar ve Sungur gibi sistemler birbirleriyle tam uyumlu çalışarak her türlü İHA, uçak veya füze tehdidine karşı sarsılmaz bir bariyer oluşturuyor. Bu entegrasyon, Türkiye’nin stratejik derinliğini ve savunma bağımsızlığını bir üst lige taşıyor.

ROKETSAN yeni tesisleriyle kapasitesini beşe katlıyor

Hava savunma kabiliyetlerini ileri seviyeye taşımak isteyen ROKETSAN, yeni açılan tesisleriyle birlikte seri üretim kapasitesini tam 5 katına çıkarıyor. Bugün düzenlenen törende Kırıkkale Yakıt Üretim Tesisi, Lalahan Harp Başlığı Tesisi ve N-26 İleri Teknolojiler Ar-Ge Merkezi hizmete girdi. Özellikle Lalahan’da açılan tesisin Avrupa’nın en büyük harp başlığı üretim merkezi olması, Türkiye’nin bölgedeki gücünü perçinliyor.

Yatırımların mali boyutu ise Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını gösteriyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şimdiye kadar 1 milyar dolarlık bir yatırımı tamamladıklarını belirtti. Hedeflerinin bu miktarı 3 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyleyen İkinci, tesislerin sadece teknoloji değil, aynı zamanda 3 bin 300’den fazla uzman personel için de istihdam sağladığını vurguluyor. Bu devasa bütçe, yerli füze teknolojilerinin üretim hızını katlayacak.

Tayfun Block-4 ve teslim edilen kritik füze sistemleri

Törenin en dikkat çekici anlarından biri de ROKETSAN mühendislerinin geliştirdiği 1500 kilometreden fazla menzile sahip hipersonik Tayfun Block-4 füzesinin sergilenmesi oldu. Türkiye’nin caydırıcı gücünü temsil eden bu füze, stratejik dengeleri değiştirebilecek bir potansiyel sunuyor. Ayrıca seri üretimden çıkan SİPER, HİSAR-O ve ATMACA gibi sistemlerin de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimatları gerçekleştirildi.

Teslimatı yapılan sistemler arasında deniz platformları için ATMACA gemisavar füzeleri, kara konuşlu ÇAKIR ve SOM seyir füzeleri ile çok namlulu roketatar sistemleri yer alıyor. Ayrıca İHA ve SİHA’ların vuruş gücünü artıran MAM-L, MAM-C ve MAM-T akıllı mühimmatları da ordunun kullanımına sunuldu. Bu mühimmatların seri üretim hızının artması, operasyonel süreklilik açısından hayati bir önem taşıyor.

ROKETSAN’ın bu hamlesi, sadece bir üretim artışı değil, aynı zamanda Türkiye’nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını tamamen sona erdirme yolunda atılmış dev bir adım olarak değerlendiriliyor. Yakıt üretiminden harp başlığına kadar tüm sürecin yerlileşmesi, ambargoların etkisini sıfıra indiriyor. Gelişmiş Ar-Ge laboratuvarlarında yürütülecek mühendislik faaliyetleri ise gelecek nesil savunma araçlarının temelini oluşturuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çelik Kubbe ve yerli füze sistemlerimizin gelişimi Türkiye'nin güvenliğini nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.