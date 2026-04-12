Huawei, sevilen Enjoy serisini yeni bir modelle genişletmeye devam ediyor. Serinin daha önceki üyeleri olan Enjoy 90, Plus ve Pro Max modellerinin ardından şimdi de ailenin yeni üyesi resmiyet kazandı. Özellikle uzun kullanım süresi arayan kullanıcıları hedefleyen bu cihaz, segmentine göre dikkat çekici detaylar barındırıyor. Peki, orta segmentte dengeleri değiştirebilecek Huawei Enjoy 90m Plus kullanıcılara neler vaat ediyor?

Huawei Enjoy 90m Plus ekran ve performans detayları

Huawei tarafından resmi olarak listelenen bu yeni akıllı telefon, 6.67 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü bir LCD ekranla geliyor. Bu ekranın en öne çıkan özelliği ise 120 Hz tazeleme hızı sunması diyebiliriz. Yüksek yenileme hızı, özellikle sosyal medya akışlarında ve arayüz geçişlerinde pürüzsüz bir görsel deneyim yaşatıyor.

Cihazın kalbinde Kirin 8000 yonga seti yer alıyor. Günlük işlerin üstesinden rahatlıkla gelebilecek bu işlemciye, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği eşlik ediyor. Yazılım tarafında ise şirketin kendi geliştirdiği en güncel HarmonyOS 6.0 işletim sistemi tercih edilmiş.

Kamera tarafına baktığımızda, arka bölümde f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera bizi karşılıyor. Bu kamera, 10x dijital zoom yeteneğiyle uzak nesneleri yakalamanıza yardımcı oluyor. Ön tarafta ise ekranın üst ortasına konumlandırılan delikli tasarım içinde 8 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor.

Huawei Enjoy 90m Plus teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç LCD, 120 Hz yenileme hızı, HD+ çözünürlük

İşlemci: Kirin 8000 yonga seti

Depolama: 128 GB veya 256 GB dahili hafıza

Arka kamera: 50 MP ana kamera (f/1.8, 10x dijital zoom)

Ön kamera: 8 MP selfie kamerası

Batarya: 6.620 mAh kapasite, 40W kablolu hızlı şarj

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 teknolojileri

Güvenlik: Yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucu

Tasarım: 8.32 mm kalınlık, 212 gram ağırlık, X tuşu (kısayol butonu)

Yeni Huawei Enjoy 90m Plus modelinin en iddialı olduğu nokta kuşkusuz batarya kapasitesi oluyor. 6.620 mAh değerindeki dev pil, standart bir telefon kullanımının çok ötesinde bir dayanıklılık süresi sağlıyor. Ayrıca 40W hızlı şarj desteği sayesinde bu büyük pilin dolum süresi de makul seviyelerde tutuluyor.

Bağlantı tarafında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 gibi en güncel standartların bu segmentteki bir cihazda sunulması kullanıcılar için büyük bir artı diyebiliriz. Cihazın yan tarafında bulunan özelleştirilebilir X tuşu ise favori uygulamalarınızı veya belirli işlevleri anında başlatmanıza imkan tanıyor. Huawei imzalı cihaz; siyah, beyaz ve turuncu renk seçenekleriyle piyasaya çıkıyor.

Huawei Enjoy 90m Plus fiyatı ne kadar?

Huawei, yeni modelinin tüm donanım detaylarını paylaşmış olsa da satış fiyatı ve tam çıkış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Cihazın ilk etapta Çin pazarında satışa sunulması, ardından belirli bölgelerde raflardaki yerini alması bekleniyor. Orta segmentteki bu yeni Huawei Enjoy 90m Plus için fiyat bilgisinin önümüzdeki günlerde netleşeceği tahmin ediliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 6.620 mAh batarya kapasitesi sizce bir akıllı telefon için en önemli tercih sebebi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!