Yüksek çekirdek sayısı ve devasa önbellek kapasitesiyle dikkat çeken AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, 22 Nisan’daki çıkışından önce resmi fiyatına kavuştu. Teknoloji dünyasının uzun süredir beklediği bu amiral gemisi, özellikle profesyoneller ve donanım tutkunları için yeni bir dönemi temsil ediyor. Peki, bu güçlü donanımın maliyeti kullanıcılar için ne ifade ediyor?

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition modelinin tavsiye edilen satış fiyatı 899 dolar olarak açıklandı. AMD markasının bugüne kadar ürettiği en gelişmiş masaüstü işlemci çözümlerinden biri olan bu yonga, sunduğu çift katmanlı önbellek yapısıyla rakiplerine meydan okuyor. Beklentilerin aksine 1000 dolar barajının altında kalan fiyat, piyasada şaşkınlık yarattı diyebiliriz.

Bu fiyat etiketi, önceki nesil amiral gemisi modellerine göre ciddi bir yatırım anlamına gelse de sunulan teknolojinin benzersizliği bu rakamı destekliyor. Özellikle yüksek performanslı hesaplama ve ağır iş yükleri altında çalışan kullanıcılar için bu fiyatın karşılığı, zamandan tasarruf ve verimlilik artışı olarak geri dönecek gibi görünüyor.

Çift CCD ve 192 MB önbellek teknolojisi

Bu modeli özel kılan “Dual Edition” ibaresi, işlemcinin her iki CCD (Core Complex Die) biriminde de 3D V-Cache bulunmasından geliyor. Önceki nesillerde sadece tek bir birime eklenen bu önbellek, AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition ile her iki sekiz çekirdekli kümeye de entegre ediliyor. Bu durum, toplam L3 önbellek miktarını 192 MB gibi inanılmaz bir seviyeye taşıyor.

3D V-Cache teknolojisi, önbelleği dikey olarak istifleyerek işlemcinin çok daha büyük veri yığınlarına hızlıca erişmesini sağlıyor. 192 MB seviyesindeki bu devasa bellek, özellikle veri bilimi, karmaşık kod derleme ve büyük ölçekli mühendislik simülasyonlarında devasa bir performans sıçraması vaat ediyor. Modern masaüstü sistemlerde bu kadar yüksek bir önbelleği görmek gerçekten heyecan verici.

Daha önceki AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition sızıntılarında fiyatın çok daha yüksek olacağı konuşuluyordu. Ancak şirketin 899 dolarlık kararı, Intel’in Core Ultra 200 Plus serisiyle olan rekabette elini güçlendirecektir. Çok çekirdekli performans tarafında AMD’nin bu yeni hamlesiyle liderlik koltuğunu sağlama alması bekleniyor.

Oyun tarafında ise durum biraz daha farklı bir boyutta seyrediyor. AMD, bu yeni işlemci modelinin çok çekirdekli işlerde %13’e varan performans artışı sunduğunu belirtse de, saf oyun performansı için Ryzen 7 9850X3D modelinin halen kral koltuğunda kalabileceği tahmin ediliyor. Eğer önceliğiniz sadece oyunsa, bu devasa yatırım sizin için fazla lüks olabilir.

22 Nisan tarihinde raflarda olacak olan AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, perakendecilerde tavsiye edilen fiyatın biraz üzerinde listelenebilir. Ancak resmi duyurunun 899 dolar olması, stok sorunları yaşanmadığı sürece piyasanın dengelenmesini sağlayacaktır. Profesyonel içerik üreticileri için bu model, 2026 yılının en gözde donanımı olmaya aday görünüyor.

İlginizi Çekebilir: BTK açıkladı! Operatör şirketlerinden dert yananların sayısı katlandı! Kullanıcılar neden şikayetçi?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 899 dolarlık fiyat etiketi sizce sunduğu 192 MB önbellek ve çift CCD yapısı için makul mü?