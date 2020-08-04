Akıllı Telefonlar
Moto E7 Plus ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı
Piyasaya çıkacağı daha önce de duyurulan fakat hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmediğimiz Motorola Moto E7 Plus ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bütçe dostu bir fiyatla ortaya çıkması beklenen Moto E7 Plus, standart modele göre daha iyi Ram ve daha iyi bir işlemci ile sunulacak.
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Moto E7 Plus ile ilgili neler biliyoruz
Bildiğiniz üzere Moto E7 modelinde sadece 2 GB Ram mevcut idi. Standart modelin aksine, 4 GB Ram ile sunulması beklenen Moto E7 Plus, aynı zamanda daha iyi bir işlemci ile satışa sunulacak. Buna rağmen, ekran panelinin standart versiyon ile aynı boyutta, yani 6.2 inç olması bekleniyor. Daha hızlı ve daha akıcı yeni Motorola cihazınızda ise, görsel yönden tatmin edilecek bir iyileştirmeye gidilmemiş olması ihtimali ise üzücü. Bizce, ekranla ilgili ufak da olsa geliştirmeler yapılmalıydı.
Geekbench’te de listelenen cihaz şuanda, “Guam” olarak isimlendirilmiş durumda. Fakat Qualcomm’un Snapdragon 600 veya 700 serilerinden hangisine ait bir işlemciye sahip olacağı ise henüz belli değil. Bizim tahminimiz ise, cihazda kullanılacak işlemcinin en kötü olasılıkta bile Snapdragon 632 olacağı yönünde. Cihaz için tahmin edilen satış fiyatı ise 100 – 130 Dolar aralığında. Eğer cihaz, bu aralıkta 100 Dolar’a yakın tarafta kalmayı başarabilir ise, tam bir fiyat performans cihazı olarak karşımıza çıkabilir. Peki ya sizin Moto E7 Plus‘la ilgili tahminleriniz ve beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro Plus, devasa bir arka kamera modülü ile gelecek!
Samsung Galaxy S20 Ultra, modern amiral gemisi akıllı telefonların kamera modüllerinin çok büyük olabileceğini kullanıcılara göstermişti. Ardından Huawei P40 Pro‘da da bunun bir benzerini gördük. Bu iki telefonun çıkışının ardından üreticiler büyük kamera modulü koyma konusunda daha rahat davranmaya başladılar. Xiaomi ise yakında çıkacak olan Mi 10 Pro Plus isimli telefonunda en büyük kamera modüllerinden birini kullanacak.
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Xiaomi Mi 10 Pro Plus nasıl bir kamera modülü ile gelecek?
Bugün, Mi 10 Pro Plus için tasarlandığı tahmin edilen bir akıllı telefon kabı ortaya çıktı. Kabın üzerindeki “100X Infinity Zoom” ifadesi de görüntülendi. Kabın bu cihaza ait olması durumunda tıpkı Samsung ve Huawei amiral gemilerindeki gibi 100X zoomu bu telefonda görebiliriz. Bu devasa kamera modülü sadece boyutu nedeniyle değil, boyutun sebep olduğu kamera dizilimi ile de ilgi çekiyor. Örneğin, Mi 10 Pro Plus iki farklı optik zooma sahip ilk akıllı telefon olabilir. Veya çok büyük kamera sensörleri ile gelebilir. Bazı söylentiler de cihazın kamera modülünün altında ufak bir ekran olacağı yönünde.
Xiaomi, bu yıl Nisan ayında kutlamayı planladığı 10.yılını COVID-19 salgını nedeniyle kutlayamadı. Şirket, salgının ardından 11 Ağustos tarihinde ilk halka açık konuşmasını gerçekleştirecek. Burada şirketin 10 yıl içinde geliştirdiği teknolojilerin anlatılması bekleniyor. Bunun yanı sıra Mi 10 Pro Plus, bu konferans sırasında resmi olarak duyurulabilir. Cihazın Pro modele göre önemli geliştirmelere sahip olacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a, resmi olarak tanıtıldı!
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan pek çok spekülasyon ve söylentiden sonra Google Pixel 4a bugün nihayet resmi olarak kullanıcılara tanıtıldı. Bu yıl beklenildiği gibi Pixel 4 serisi bir XL model almayacak. Fakat uygun fiyatlı olan model Pixel 4a oldukça iddialı bir şekilde çıkış yaptı.
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Google Pixel 4a hangi teknik özelliklerle geliyor?
Pixel 4a, 5.81 inçlik Full HD+ çözünürlüklü OLED bir ekran ile geliyor. Ekranın sol üst köşesinde nokta delik tasarımlı 8 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram aralığına sahip selfie kamerası bulunuyor. Cihazın hem ekran boyutunun büyük olmaması hem de hafif ve kompakt bir tasarıma sahip olması kullanıcıları kendine çekecek gibi görünüyor. Pixel 4a, Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun ek depolama için microSD kart desteği mevcut değil.
Pixel 4a, arka tarafta 12.2 MP çözünürlüklü f/1.7 diyafram aralığına sahip 1/2.55 inçlik OIS destekli ana kameraya sahip. Kamera, gece görüş modu, portre modu ve top shot isimli en iyi anı seçmeye yarayan bir mod ile geliyor. Cihazın, Power Delivery 2.0 üzerinden 18W hızlı şarj destekli 3.140 mAh bataryası bulunuyor. Ayrıca 3.5 mm’lik kulaklık jakı da cihazda mevcut.
Pixel 4a, ABD’de 349$ fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. Fakat cihazların dağıtımı 20 Ağustos tarihinde başlayacak. Cihaz, İngiltere’de £349, Almanya’da ise 340€ ile satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 görüntüleri sızdırıldı
Huawei Mate 40 modelinin tasarımını ortaya koyan birkaç adet görüntü sızdırıldı. Sızıntıda OnLeaks ve HandsetExpert‘in parmağı var.
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Huawe Mate 40 tasarımını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı
Teknoloji devi Huawei‘in yeni amiral gemisi Mate 40, sızdırılan fotoğraflara göre önceki Mate serisiyle ön tarafta farklı, arka tarafta ise benzer tasarımlara sahip olacak.
İlk olarak Mate 40 modelinin arka tarafına baktığımızda, önceki Mate serisiyle benzer kamera modüllerine sahip olduğunu görüyoruz. Telefon arkasında büyük bir dairesel alan içine konumlandırılmış üç tane kamera ve bir de ek sensöre ev sahipliği yapıyor. Sensörün tam olarak ne işe yaradığı şu an bilinmese de, derinlik sensörü veya ToF (Time-of-Flight) kamera olacağı şiddetle tahmin ediliyor.
Huawei Mate 40‘ın ön tarafına baktığımızda ise, Mate 30 serisinde bulunan devasa çentiğin artık yer almadığını ve P40 serisine benzer şekilde bu sefer geniş bir kamera deliğinin yer aldığını görmekteyiz. Bununla birlikte kameraların yanında çeşitli sensörler yer alıyor. Bu sensörlerden biri, muhtemelen diğer amiral gemilerinde olduğu gibi kızılötesi sensörü olacak.
Huawei Mate 40, donanımsal olarak yeni Kirin 1020 işlemcisinden gücünü alacak. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı EMUI arayüzüyle desteklenen telefonun içinde, her zaman olduğu gibi Google servisleri yer almayacak.
Huawei son zamanlarda Android uygulama eksikliğini gidermek için AppGallery ve alternatif olarak çıkardığı HMS‘ye yoğunlaşmış olsa da, hala kapatamadığı önemli büyük eksiklikler var.