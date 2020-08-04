Moto E7 Plus ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı

Piyasaya çıkacağı daha önce de duyurulan fakat hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmediğimiz Motorola Moto E7 Plus ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bütçe dostu bir fiyatla ortaya çıkması beklenen Moto E7 Plus, standart modele göre daha iyi Ram ve daha iyi bir işlemci ile sunulacak.

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Moto E7 Plus ile ilgili neler biliyoruz

Bildiğiniz üzere Moto E7 modelinde sadece 2 GB Ram mevcut idi. Standart modelin aksine, 4 GB Ram ile sunulması beklenen Moto E7 Plus, aynı zamanda daha iyi bir işlemci ile satışa sunulacak. Buna rağmen, ekran panelinin standart versiyon ile aynı boyutta, yani 6.2 inç olması bekleniyor. Daha hızlı ve daha akıcı yeni Motorola cihazınızda ise, görsel yönden tatmin edilecek bir iyileştirmeye gidilmemiş olması ihtimali ise üzücü. Bizce, ekranla ilgili ufak da olsa geliştirmeler yapılmalıydı.

Geekbench’te de listelenen cihaz şuanda, “Guam” olarak isimlendirilmiş durumda. Fakat Qualcomm’un Snapdragon 600 veya 700 serilerinden hangisine ait bir işlemciye sahip olacağı ise henüz belli değil. Bizim tahminimiz ise, cihazda kullanılacak işlemcinin en kötü olasılıkta bile Snapdragon 632 olacağı yönünde. Cihaz için tahmin edilen satış fiyatı ise 100 – 130 Dolar aralığında. Eğer cihaz, bu aralıkta 100 Dolar’a yakın tarafta kalmayı başarabilir ise, tam bir fiyat performans cihazı olarak karşımıza çıkabilir. Peki ya sizin Moto E7 Plus‘la ilgili tahminleriniz ve beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!