Ubisoft, Assassin’s Creed ile elde ettiği deneyimleri şimdi de multiplayer yapısı ile Sea of Thieves’e rakip olmaya geldi. Korsan oyunu sevenleri etkilemeyi ilk bakışta başaran Skull and Bones inceleme konuğumuz oluyor. Ertelemelerden sonra sorunsuz bir şekilde çıkışını gerçekleştiren Skull and Bones bakalım beklendiği kadar iyi bir oyun deneyimi sunuyor mu?

Skull and Bones inceleme

Skull and Bones inceleme

Skull and Bones’a oyun dünyasındaki en yakın deneyim, Sea of Thieves sunuyor diyebiliriz. Bu yüzden incelememiz Sea of Thieves karşılaştırmaları içerse yanlış olmaz. Ancak, bu oyunun konsepti bile farklıdır. Rare’in oyunu, canlı oyunculardan oluşan bir ekip ve onların iletişimine dayanırken, Skull and Bones ise bir gemiyi yalnızca bir oyuncu için tasarlar ve geminin mürettebatı genellikle tek bir düğmeye dokunarak emirleri yerine getirir. Bazen güçlerini yeniden kazanmak için beslenmeleri de gerekebilir. Ancak, tüm başarı yalnızca oyuncunun becerisine bağlıdır.

Korsan olma yolculuğumuz, Şirketin filosuyla yapılan destansı bir savaştan kaynaklanan bir gemi kazasıyla başlar. Enkazdan kurtulduktan sonra karakterimizi oldukça şık bir editörde oluşturur ve hayatta kalan mürettebat üyeleri tarafından alınırız. Oyunun temel mekaniği hakkında kısa bir eğitim aldıktan sonra, yerel yöneticiye önemli bir mektupla başlangıç noktasından yaklaşık Seyşeller ve Maldivler bölgesine doğru yola çıkarız.

Oyunun alışılmış bir hikayesi yok. Ancak, hiyerarşide yükselişimize bölgenin baş korsanı Scarlock’un bazı görevleri eşlik ediyor. Yerel kabileler ve gruplarla ilişkilerimiz var. Her birine kendi yaklaşımımızı bulmaya çalışırız ve elbette en büyük faydayı kendimiz sağlarız. Sadakatimizi kanıtlamak için öncelikle bir “iş adamı” rolünü oynamamız gerekmektedir. Zamanla itibarımızı yükselterek, bize daha ciddi işler verilir, oyunun yeni özelliklerini yavaş yavaş keşfederiz ve öğreniriz.

Korsanların dünyasında itibar her şeyin ölçüsüdür. Oyunun genel bir karakter seviye sistemi olmasa da, korsan olarak itibarımız tüm faaliyetlerimizle birlikte artar. Her yeni itibar seviyesi, yeni bir gemi ve bunun için silahlar veya ekipman yapma olasılığını artırır. Ancak yeni bir şey yapmak için yine de gerekli ekipmanın çizimlerini bulup satın almanız gerekmektedir. Gemilerin kendi seviyeleri vardır. Bir gemi oluşturmak için kullanılan temel seviye, geminin boyutuna bağlıdır. Yeni silahlar, savunma ve pasif bonuslar veren ekipmanlar takılarak geminin seviyesi artırılabilir, bu da sağlık puanlarını ve taşıma kapasitesini artırır.

zellikle oyunun ilk aşamalarında, hindistancevizi ve odun toplamak, terk edilmiş ve enkaz halindeki gemileri aramak, bir kabileden indirimli fiyata mal satın almak ve bunları diğerlerine daha yüksek fiyata satmak için karşı konulmaz bir istek vardır.

Ticaret elbette faydalıdır, ancak korsan bir şekilde değil. Hazine avına çıkabilirsiniz. Bunu yapmak için, bir arazi parçasını gösteren bir harita ve onu nerede arayacağınıza dair bir ipucu bulmanız gerekir. Ünlü ve güçlü bir korsanı temizlemek gibi dünya patronlarının benzerlerini arayabilirsiniz. Oyunun ilk aşamalarında bu görev için diğer oyuncuları çağırmak daha iyidir. Ayrıca köpekbalığı, timsah ve hatta su aygırını bile avlayabilirsiniz. Bu, büyük bir gemiden gelen bir topla bile yapılabilir, ancak bu şekilde öldürülen hayvanın derisi en iyi kalitede olmayacaktır, bu nedenle küçük bir tekne alıp kendinizi bir mızrakla silahlandırmak daha iyidir.

Görevler, üsse destek sağlamak için yiyecek toplamaktan, bir kabilenin hainlerini takip edip öldürmeye kadar çeşitlilik gösterebilir. Para ve itibar kazanmanın yanı sıra kozmetik öğeler, kaynaklar, planlar veya oyundaki herhangi bir değerli öge ile ödüllendirilebiliriz.

Belirli bir itibar seviyesine ulaşıldıktan sonra, Araştırmalar açılır. Bu aktivite, bir olay veya kişi hakkındaki konuşmalara kulak misafiri olmakla başlar. Daha sonra ipuçlarını araştırarak sonunda bir ödülün beklediği hikayeyi takip ederiz. Oyunun ilerleyen aşamalarında Kaçakçılık açılacak. Bu, diğer oyuncularla doğrudan rekabet ettiğimiz ayrı bir büyük moddur. Bu moddaki bazı görevlerde hızlı hareket bile çalışmıyor, yani kaçak malın haritanın bir ucundan diğerine bizzat taşınması gerekmektedir. Ve sıkılmamak için diğer oyuncuların da saldırısına uğrayabiliriz.

Skull and Bones’ta PvP isteğe bağlı ve bu, herkesin diğer oyuncularla savaşmak istemediği gerçeğinden yola çıkarak doğru bir karar olarak düşünülebilir. PvP için ekrandaki bildirimle anında birleştirilebilecek ayrı aktiviteler bulunmaktadır. Örneğin bir hazine avı. Bir oyuncunun hazinenin yerini gösteren bir haritası vardır ve diğer oyuncuların haritayı ele geçirmesi gerekmektedir. Hazineyi ilk bulan kazanır. Aynı zamanda yarışa katılan tüm katılımcılar harita üzerinde işaretlenir ve birbirlerine serbestçe saldırabilirler. Kooperatif faaliyetler de aynı şekilde işler. Görev geldiğinde birlikte görevi tamamlamak için katılırız. Ayrıca oyunun tamamını herhangi bir ek kural olmadan klasik işbirliği modunda oynayabilirsiniz. Tür için standart aktiviteler olmasına rağmen, oyun beklenmedik sürprizlerle de gelebilir, örneğin dev bir yaratıkla karşılaşma.

Tüccarların ve hatta savaş gemilerinin yağmalanması gayet doğal bir durumdur ve kalelerin yağmalanması bile teşvik edilir. Ancak bu tür aktiviteler için hazırlıklı olmak önemlidir çünkü tek bir ticaret gemisine yapılan bir baskın, 4-6 geminin kaybına neden olabilir.

Savaş sistemi temelde basittir ancak birçok inceliği vardır. Gemiler, tank, destek, hasar gibi özelliklere göre sınıflandırılır. Gemideki silahlar, yanlar, baş ve kıç gibi sektörlere ayrılmıştır. Silahlar, genellikle savaş sırasında kullanılmak üzere küçük bir görüş açısına sahiptir. Silah ateşlendikten sonra geminin hızlıca açısını değiştirerek geminin pruvasından ateş edilebilir.

Silahlar farklı çeşitlerde ve özelliklerde gelir. Bazıları uzak mesafeden ateş eder, bazıları geniş bir alanı hedef alırken bazıları ise patlayıcıdır ve düşman gemilerine büyük zarar verebilir. Her silahın farklı bir ateş düzeni vardır, bu da yeniden dolum ve hedefe yönelik atışlarınızı daha iyi kontrol etmenizi sağlar. Bu özellik, düşman gemilerin zayıf noktalarını hedef almanız ve onları yok etmeniz gerektiğinde önemlidir.

Genel olarak, savaşlar dinamiktir ve eğer düşmanınız sizden daha güçlüyse, sürekli manevra yapmanız, hızınızı değiştirmeniz ve rakibinizin zayıf noktalarını hedeflemeniz gerekir.

Eğer ölürseniz, temel olmayan tüm yükleriniz kaza yerinde kalır. Küçük bir ücret karşılığında, kaza yerinin yakınındaki denizde hemen canlandırılabilirsiniz, ancak maksimum sağlık biraz azalacaktır. Her seferinde geminiz daha az iyileşecek ve bu, geminizin durumuna yansıyacaktır. Son kez öldüğünüzde, en yakın iskeleye geri dönersiniz ve bazen terk edilmiş yükleri almak için uzun bir mesafe yüzmeniz gerekebilir.

Skull and Bones ile Assassin’s Creed IV: Black Flag’i karşılaştırmak, aslında farklı oyun türlerine odaklandıklarından doğru bir yaklaşım değildir. İki oyun arasında bazı mekanik benzerlikler olabilir, ancak Skull and Bones’un tam teşekküllü bir savaş sistemi ve gemiye binme özelliği gibi özellikleri var. Gemiye binme isteğe bağlıdır, ancak bonus ödüller sunar, bu nedenle özellikle oyunun başlarında bunu göz ardı etmemek önemlidir. Bu hızlı bir şekilde yapılması gereken bir eylemdir, çünkü bazen birkaç düşman gemisine hızlı bir şekilde geçmek gerekebilir.

Karakterin dövüş sistemine gelince, bu özelliği sadece gemiye binmek için kullanmak gereksiz olabilir çünkü karakterinizin yeteneklerini geliştirmek aylar alabilir. Ayrıca, bunu daha geniş görevlerle birleştirirseniz, oyunun mekaniği aşırı yüklenebilir ve ana oyunun dikkatini dağıtabilir. Oyuncuların NFS’yi hafife almadıklarını belirtmek gerekir çünkü arabadan inip GTA’daki gibi serbestçe dolaşamazsınız veya kaybedilen bir yarıştan sonra rakibinizin kıçını tekmeleyemezsiniz.

Her oyunun farklı bir vurgusu ve oynanışı olduğu gibi, hikaye bileşeni de karşılaştırılabilir. Skull and Bones’ta, daha geleneksel bir hikaye görmek isterdim. Doğrusal olabilir, ancak iyi bir sahneleme, ara sahneler ve sürprizlerle dolu bir olay örgüsü olabilir. Korsanlıkla ilgili oyunlar genellikle nadirdir ve hikayeleri daha az bulunur.

Oyunun küçük rahatsızlıkları arasında, bazı rutin anların daha az eylemle gerçekleştirilebilmesi yer alır. Örneğin, bir gemiyi onarmak için önce karaya çıkmanız, ardından geri dönmeniz gerekir. Ancak daha erişilebilir bir onarım ve özelleştirme menüsü bu süreci kolaylaştırabilir.

Genel olarak, kullanıcı deneyimi olumlu ve kaynak gerektiren herhangi bir öğenin izlenmesi için bir görev atanabilir. Büyük miktarda kaynağı bölme işlemi basit ve kullanıcı dostu bir arayüzle gerçekleştirilebilir. Bu, oyunun akıcılığını ve keyfini artırır.