Apple, kullanıcıların memnuniyetsizliğinden dolayı yeni Mac’lerin temel versiyonlarında 8 GB RAM’in yeterli olduğunu savunuyor. Ancak, bu tavrın arkasında geçmişte farklı bir yaklaşım bulunuyordu. Steve Jobs liderliğindeki dönemde Apple, temel bellek için düzenli olarak yükseltme döngüsüne sahipti. Ancak, Tim Cook’un CEO’luk görevini devralmasıyla birlikte bu döngü durdu.

Mastodon’da paylaşılan bir gönderi, Tim Cook’un göreve gelmesinin ardından Apple’ın temel RAM yapılandırmasını güncelleme eğilimini kaybettiğini ortaya koyuyor. Grafikler, Apple’ın Mac’lerdeki RAM yapılandırmasını zaman içinde nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Ancak, son yıllarda bu tür güncellemelerin seyrekleştiği görülüyor.

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Grafiklere göre, Apple’ın Mac’lerdeki temel RAM’i düzenli olarak güncellediği ancak Tim Cook döneminde bu yaklaşımın değiştiği belirtiliyor. Eski dönemlerde her iki yılda bir RAM yükseltmesi yapılırken, son yıllarda bu durum değişti.

Teknolojik ilerlemeler ve pazar eğilimleri, bu değişikliğin arkasındaki nedenler arasında gösteriliyor. RAM’in her iki yılda bir yükseltilmesi gerekliliği artık daha az önemli hale gelmiş olabilir. Ayrıca, Apple’ın özel silikonuna bağımlı hale gelmesi de, daha etkili ve verimli bir iletişim sağlayarak RAM ihtiyacını azaltmış olabilir.

Cupertinolu firma, MacBook Pro ve iMac gibi ürünlerinde uzun süredir 8 GB RAM sunuyor. Ancak, rakiplerinin 16 GB RAM’e sahip olduğu düşünüldüğünde, bu durum bazı kullanıcıları tatmin etmeyebilir. Şirket, daha yüksek kapasiteli RAM seçenekleri sunsa da, bu seçenekler genellikle yüksek fiyatlarla birlikte geliyor.

Ancak, bazı kullanıcılar hala Apple’ın MacBook Pro serisindeki temel RAM’i artırma zamanının geldiğini düşünüyor. Bakalım teknoloji devi gelecekte nasıl bir yol izleyecek?