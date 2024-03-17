Çekli otomotiv devi Skoda, bir süredir yeni elektrikli crossover modeli olan Skoda Epiq üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Skoda, Epiq modelini tanıttı. Detaylara bakalım.

Skoda Epiq neler sunuyor?

Otomobil oldukça modern tasarım çizgilerine sahip. Skoda, 2019 yılında Superb modeli ile birlikte bagaj kapağındaki Skoda logosundan vazgeçip markanın ismini otomobilin arkasına yazmaya başlamıştı. Skoda Epiq modeli ile birlikte ise hem ön tarafta hem de arka tarafta otomobilin logosu bulunmuyor. Bunun haricinde otomobilin stopları ve gündüz ledleri özgün tasarımıyla gözleri üzerine çekmeyi kolayca başarıyor.

Skoda Epiq, VW ID2’de kullanılan 223 HP gücündeki motorla birlikte gelecek. Bu motor ile birlikte Skoda Epiq, 0’dan 100 km/sa hıza 7 saniyenin altında çıkabilecek. Bu motor 56 kW büyüklüğünde bir bataryadan güç alacak. Batarya ise 125 kWh maksimum DC şarj hızını destekleyecek.

İlginizi çekebilir: Huawei Türkiye’de 600 kW sıvı soğutmalı süper şarj istasyonunu tanıttı

İç tarafta ise bizleri tamamen yenilenmiş, alışılmadık, fütüristik bir tasarım karşılıyor. Skoda 2 kollu direksiyondan vazgeçmemiş ancak direksiyon tamamen yenilenmiş. Direksiyonun arkasında ise hayalet gösterge paneli bizlere göz kırpıyor. Orta konsola geldiğimizde ise büyük bir bilgi-eğlence sistemi, onun altında ise kablosuz şarj ünitesi bizleri karşılıyor.

Skoda, “Epiq” adının eski Yunanca “kelime”, “masal” veya “şiir” anlamına gelen “epos” kelimesinden türetildiğini söylüyor. Skoda, Epiq’in şirketin elektrikli araç hikayesinde yeni bir sayfa açmasını temenni ediyor.