Çek otomobil devi Skoda, elektrikli araç pazarındaki iddiasını yeni bir seviyeye taşıyor. Rekabetin son derece yoğun olduğu elektrikli B-SUV segmentine giriş yapmaya hazırlanan Skoda Epiq, yaklaşık 25.000 Euro’luk rekabetçi başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu hamle, Jeep Avenger ve Volvo EX30 gibi popüler modellerin hakimiyet sürdüğü pazarda dengeleri değiştirecek bir gelişme olarak görülüyor. Markanın bu yeni modeliyle, elektrikli araç sahibi olmayı daha geniş kitleler için ulaşılabilir kılma hedefi açıkça görülüyor.

Skoda Epiq Geliyor: Elektrikli SUV Piyasasında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor!

Skoda Epiq, markanın “Modern Solid” olarak isimlendirdiği yenilikçi tasarım dilini taşıyan en güncel temsilcisi olacak. Aracın ön kısmında, sensör ve radarları estetik bir şekilde gizleyen parlak siyah “Tech-Deck Face” ızgara tasarımı bulunuyor. Bu modern görünüm, kaputun hemen altına yerleştirilmiş ince formlu LED matrix farlar ile desteklenerek fütüristik bir kimlik oluşturuyor. 2026 yılında yollara çıkması beklenen Skoda Epiq, konsept tasarımına büyük ölçüde sadık kalacak gibi duruyor.

Modelin altyapısında ise Volkswagen Grubu’nun geliştirdiği MEB Entry platformu yer alıyor. Bu platform, gelecekte Volkswagen ID.2 ve Cupra Raval gibi diğer önemli elektrikli modellere de hayat verecek. Önden çekişli olarak tasarlanan Skoda Epiq, 38 ila 56 kWh arasında değişen batarya seçenekleriyle 400 km’ye varan menzil sunmayı vadediyor. Bu menzil değeri, şehir içi ve şehirler arası kullanım için oldukça yeterli bir performans anlamına geliyor.

Skoda’nın “Simply Clever” felsefesi, Skoda Epiq modelinin iç mekanında da kendini gösteriyor. Minimalist bir yaklaşımla tasarlanan kokpitte büyük bir multimedya ekranı ve temel fonksiyonlar için ayrılmış fiziksel düğmeler bulunacak. Kompakt boyutlarına rağmen sunduğu 490 litre bagaj hacmi ise onu sınıfının en iddialı modellerinden biri yapıyor. Bu pratiklik, aracın sadece bir teknoloji vitrini değil, aynı zamanda gerçek bir aile otomobili olduğunu kanıtlıyor.

Teknolojik donanımlar arasında, bataryadaki enerjiyi başka cihazları şarj etmek için kullanmaya olanak tanıyan çift yönlü şarj (V2L) özelliği de bulunacak. Bu özellik, Skoda Epiq modelini bir ulaşım aracından daha fazlası haline getiriyor. Gerek fiyatı, gerek tasarımı, gerekse sunduğu teknolojik ve pratik çözümlerle Skoda Epiq, elektrikli otomobil pazarında ezberleri bozmaya hazırlanıyor.

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