Sızıntı: Bloodborne, PC platformuna geliyor!

Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntı, diğer dikkate değer PlayStation’a özgü oyunların yanı sıra yakın gelecekte Bloodborne’un de PC platformuna gelebileceğini gösteriyor.

PlayStation 4 özel oyunu olarak tasarlanan ve çılgın satış rakamları yakalayan Bloodborne’un PC platformu için yayınlanacağı iddia edildi. Yapımcı firmanın birçok oyununun hali hazırda PC portu ile geldiğini düşündüğümüzde ihtimalin gerçekleşmesi olası görünüyor.

From Software’in, en yeni oyunu Sekiro: Shadows Die Twice zaten PC platformunda mevcut. Aynı zamanda Bloodborne ile beraber firmaya ait sadece iki oyunun PC platformunda yer almadığını düşündüğümüzde olasılığın doğru olma ihtimali yükseliyor. From Software önceden de yaptığı gibi, öncelikle PlayStation için piyasaya sürdüğü yapımı, PC platformu için de kolayca geliştirebilecek gibi görünüyor.



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Sızıntı, Bloodborne ekibiyle bağlantıda olduğu bilinen ve özel bir geliştirici grubunda yer alan isimsiz bir bireyden geliyor. Bahsi geçen sızıntı mesajı, Bloodborne’un hali hazırda PC için geliştirilme aşamasında olduğunu doğruluyor. Ancak oyun aktif olarak geliştirilme sürecinde bulunsa da, çıkışının 10 ile 12 ay kadar sürebileceği söyleniyor. Ayrıca, birçok PlayStation özel oyununun, PC için geleceği ve Horizon Zero Dawn’ın platforma gelen son oyun olmayacağı belirtiliyor.

Hem Horizon hem de Death Stranding bu yaz PC için piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. PlayStation 5’in gerçek tanıtım tarihi ve çıkışı yaklaşırken, özel oyunların PC yolculuğu hakkında yeni detaylar duyacağımız da kesinleşmiş oldu. Bakalım, konsol kullanıcıları tarafından çok sevilen Soul-RPG türü yapım, PC portunda bizler için neler sunacak.