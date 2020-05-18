Haber
Sızıntı: Bloodborne, PC platformuna geliyor!
Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntı, diğer dikkate değer PlayStation’a özgü oyunların yanı sıra yakın gelecekte Bloodborne’un de PC platformuna gelebileceğini gösteriyor.
PlayStation 4 özel oyunu olarak tasarlanan ve çılgın satış rakamları yakalayan Bloodborne’un PC platformu için yayınlanacağı iddia edildi. Yapımcı firmanın birçok oyununun hali hazırda PC portu ile geldiğini düşündüğümüzde ihtimalin gerçekleşmesi olası görünüyor.
From Software’in, en yeni oyunu Sekiro: Shadows Die Twice zaten PC platformunda mevcut. Aynı zamanda Bloodborne ile beraber firmaya ait sadece iki oyunun PC platformunda yer almadığını düşündüğümüzde olasılığın doğru olma ihtimali yükseliyor. From Software önceden de yaptığı gibi, öncelikle PlayStation için piyasaya sürdüğü yapımı, PC platformu için de kolayca geliştirebilecek gibi görünüyor.
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Sızıntı, Bloodborne ekibiyle bağlantıda olduğu bilinen ve özel bir geliştirici grubunda yer alan isimsiz bir bireyden geliyor. Bahsi geçen sızıntı mesajı, Bloodborne’un hali hazırda PC için geliştirilme aşamasında olduğunu doğruluyor. Ancak oyun aktif olarak geliştirilme sürecinde bulunsa da, çıkışının 10 ile 12 ay kadar sürebileceği söyleniyor. Ayrıca, birçok PlayStation özel oyununun, PC için geleceği ve Horizon Zero Dawn’ın platforma gelen son oyun olmayacağı belirtiliyor.
Hem Horizon hem de Death Stranding bu yaz PC için piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. PlayStation 5’in gerçek tanıtım tarihi ve çıkışı yaklaşırken, özel oyunların PC yolculuğu hakkında yeni detaylar duyacağımız da kesinleşmiş oldu. Bakalım, konsol kullanıcıları tarafından çok sevilen Soul-RPG türü yapım, PC portunda bizler için neler sunacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei Y8p, 6.3″ ekran ve 48 MP kamera ile resmi olarak listelendi!
Çin’li teknoloji devi Huawei’nin orta seviye akıllı telefon kategorisinde tanıtması beklenen Huawei Y8p, şirketin global internet sitesinde sessizce listelendi.
Tüm özellikleri ile listelenen modelin kullanıcıya bakan yüzünde, 6.3 inç boyutunda 1080p çözünürlüğe sahip OLED bir ekran yer alıyor. %90.17 ekran/kasa oranına sahip olan modelin ekranına bu segmentte pek yaygın olmayan bir parmak izi okuyucu da entegre edilmiş. Ekran üzerinde bulunan damla şeklinde ki çentik 16 MP çözünürlüklü bir özçekim kamerasına da ev sahipliği yapıyor.
Huawei Y8p modelinin arka yüzünde üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera olarak 48 MP çözünürlüklü lense yer veren modelde “Süper Gece Modu” ve 6 saniyeye kadar pozlama uzunluğu sunuluyor. Ayrıca 8 MP çözünürlüklü 120° geniş açılı lens ve 2MP çözünürlüklü derinlik sensörü de cihazda yerini almış.
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HiSilicon Kirin 710F yonga setinden güç alan Huawei Y8p, RAM tarafında 4 ve 6 GB seçenekleri ile sunuluyor. Depolama tarafında yalnızca 128 GB kapasite ile gelen modelde Nano hafıza kartı desteği ile depolamayı 256 GB’a kadar arttırmak mümkün. Y8p, kutusundan Android 10 üzerinde çalışan EMUI 10.1 ile çıkıyor. Cihazın 4.000 mAh kapasiteye sahip olan bataryası günümüzde düşük diyebileceğimiz 10W gücünde hızlı şarj desteği sunuyor. Bağlantı tarafında USB-C arayüzü ile güç ve veri aktarımı sağlayan model, 3.5 mm kulaklık girişine de sahip. Huawei’nin bu modelinde de Google Mobil Servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri bulunuyor.
Huawei Y8p, Gece Siyahı ve Kristal renkleriyle satılacak. Türkiye fiyatını bilmediğimiz model ülkemiz dışında 245€ fiyat etiketine sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
Dimensity 820 kullanan Redmi 10X, AnTuTu’da görüntülendi!
Redmi Note 9 serisinin Çin versiyonu olması beklenen 10X, AnTuTu üzerinde görüntülendi. Dimensity 820 kullanan cihazın test sonuçları dikkat çekti.
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Dimensity 820, Snapdragon 765G’yi geride bıraktı!
Redmi 10X, firmanın Çin pazarında satışa çıkarmasını beklediğimiz cihazı olarak bizleri karşılıyor. Gücünü MediaTek Dimensity 820 işlemcisinden alması beklenen cihazın, AnTuTu test sonuçları ortaya çıktı. 400 bin puan barajını aşan işlemci, Snapdragon 765G‘yi geride bıraktı. Dört adet Cortex-A76 ve dört adet Cortex-A55 çekirdekten oluşan 7 nm boyutunda bir yonga seti, orta seviye telefonlar için tasarlandı. MediaTek‘in orta üst seviye cihazlar için geliştirdiği Dimensity 1000L işlemcisine de puan olarak çok yaklaşan 820 işlemcisi, rekabete yeni soluk getirmiş olabilir. Ayrıca Redmi 10X‘in de piyasada ki yerini tahmin etmemizi sağlayan test sonucu, cihazın hafife alınmayacağını da gösterdi. Cihazın neredeyse amiral gemisi telefonlar kadar puan alması biraz şaşırtıcı bir gelişme olarak karşılandı.
Dimensity 820 işlemcisinin tanıtılmasından bir kaç saat sonra cihazın bu işlemciyi kullanacağını açıklayan Xiaomi, Redmi 10X cihazının performansına güveniyor. Note 9′un Çin versiyonu olması beklenen cihazın içerik olarak farklı özelliklere yer vermesi de ama küresel çapta çıkış yapabilme ihtimalinin olup olmadığı sorularını akıllara getirdi. Bazı Çinli teknoloji sitelerinde Redmi 9 yerine 10X adına yer verilirken, gelen bilgiler Xiaomi firmasının henüz küresel bir satışa çıkarış konusu ile ilgilenmediği yönünde. 26 Mayıs tarihinde tanıtılacak cihazın ardından tüm soru işaretlerinin ortadan kaybolması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei: ABD’ye rağmen hayatta kalacağız!
ABD hükümeti, Huawei için yürürlüğe aldığı yeni kısıtlama ile şirketin işlemci tedarik etmesinin önünü büyük ölçüde kapattı. Mevcut durum karşısında yeni bir çıkış yolu arayan dev marka, sürecin sancılı geçebileceğini kabul ediyor.
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Huawei, yeni kısıtlamanın ardından önce tüketicileri düşünecek
ABD Ticaret Bakanlığı, bundan tam 1 yıl önce Huawei ve bağlı şirketlerini ilgilendiren önemli bir karara imza atmıştı. Bu karar ile Huawei kara listeye alınarak Amerikan şirketleriyle iş yapmasının önüne geçildi. Aradan geçen zamanda Google uygulamaları yeni cihazlar için ön yüklü sunulmazken, üretim tarafında ise çok ciddi bir sorun yaşanmamıştı. Ancak ABD hükümeti, dün imzaladığı yeni genelge ile yasağın kapsamını “üretim sürecinde ABD teknolojileri kullanan firmalar” şeklinde genişletti.
Yeni kısıtlama, Huawei’nin donanım tarafındaki hareket alanını büyük ölçüde kısıtlıyor. Zira işlemci tarafında kendi iştiraki olan HiSilicon, TSMC’nin dökümlerini kullanıyor. Tayvanlı şirket de üretim sürecinde ABD malı ekipmanlar kullandığı için kısıtlama kapsamında kalıyor. Huawei dönüşümlü CEO’su Guo Ping, Çin’de düzenlenen bir etkinlikte kararın “keyfi alınmış ve dünyadaki teknoloji endüstrisi için zararlı” olduğunu belirtti. Markanın bundan etkilenmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyen Ping, hayatta kalmayı başarırlarsa tüketicilerini düşünerek durumla başa çıkabileceklerini ifade etti.
TSMC ise ABD hükümetinin yeni düzenlemesinden sonra Huawei’den yeni sipariş almayı durdurduğunu açıkladı. TSMC, önümüzdeki 120 günlük izinsiz çalışma sürecinde Huawei’nin 700 milyon dolarlık yeni siparişini teslim edecek. Bu siparişler arasında Mate 40 serisinde göreceğimiz HiSilicon Kirin 1020 işlemci ve bazı 5G yongaları bulunuyor. Markanın 2021 yılında nasıl bir yol haritası uygulayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Çözüm yolları arasında yarı iletken dökümü yapabilen SMIC firması var, fakat SMIC’in en güncel üretim tekniğinin 14 nm olduğu belirtiliyor.
Öte yandan, Çin Ticaret Bakanlığı da Pazar günü Huawei için bir destek açıklaması yayınladı. Son gelişmeleri dikkatle izlediklerini belirten yetkililer, ABD hükümetini “eşi benzeri görülmemiş” misilleme adımları atmak konusunda uyarmıştı.