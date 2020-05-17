Haber
Anthem, Bioware tarafından tamamen yenileniyor
Geçtiğimiz dönemde kullanıcılar tarafından büyük bir coşkuyla beklenen fakat beklentileri kesinlikle karşılamayan Anthem, Bioware tarafından yeniden revize ediliyor.
Şubat ayında, Bioware kurucusu Casey Hudson oyunu “Yeniden keşfetmeyi” planladığını açıklamıştı. Çok geçmeden bugün Anthem’in revize süreci hakkında firma tarafından bir makale yayınlandı. Mevcut makale oyunun yeniden yapımı içerisinde, yapımcıların dikkat edeceği noktaları barındırıyor. Anthem’in büyük bir beklentiyle kullanıcılara sunulduğunu ve yeteri kadar iyi olmadığını kabullenen firma, oyunu daha oynanabilir hale getirmek için yayınlanan güncellemelerin yeterli olmadığının da farkında. Yaklaşık 30 kişilik bir ekibin yenileme çalışmasında görev aldığını bildiren Bioware prototipleri, hüsrana uğrayan oyuncularla sık sık paylaşacağını da aktarıyor.
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An update on Anthem from Christian Dailey.https://t.co/yKNmt5l3Sh
— BioWare (@bioware) May 15, 2020
Tüm detaylar düşünüldüğünde revize sürecinin beklenenden çok daha uzun süreceğini bildiren yapımcı, mevcut ekiple sürekli fikir alışverişi yaptığını ve kullanıcılara en iyiyi sunmak adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. EA’in genelde neredeyse tüm oyunlarında sunucu bazlı sorunlar yaşadığını düşündüğümüzde, burada yapımcı firmadan çok dağıtımcı olan EA’e de fazlasıyla rol düşüyor.
Oyun ilk açık betasında günlerce kullanıcıların giriş yapamaması ve sunucu sorunları nedeniyle oyuncuların stabil bir deneyim yakalayamaması yüzünden topa tutulmuştu. Kendini tekrar eden oyun yapısı sebebiyle yeniden revize edilmesi planlanan Anthem, umuyoruz ki gelecekte kayda değer değişimler yakalar ve kullanıcıları mutlu eder.
Akıllı Telefonlar
Sony, Xperia 1 II’nin kamera özelliklerini gösteren bir video yayınladı!
Sony Xperia‘nın Youtube kanalında, profesyonel fotoğrafçı Nick Didlick‘in Xperia 1 II ve kamerası hakkında konuştuğu bir video yayınlandı. Nick Didlick‘in fotoğraf muhabirliği ve spor fotoğrafçılığı hakkında 40 yıllık tecrübesi bulunuyor. Videoda çoğunlukla Xperia 1 II’nin kamera özelliklerinden bahsediyor.
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Nick Didlick, Sony Xperia 1 II kamerası hakkında neler söyledi?
Didlick, normalde Sony Alpha 9 serisi kameralar ile çekim yaptığını ve Xperia 1 II‘de bu kameralara benzer bir deneyim yaşattığını söylüyor. Photography Pro uygulaması ile ISO, deklanşör hızı ve beyaz dengesinin kontrolü sağlandığından bahsediyor. Bu telefon Zeiss lensleri kullanan ilk telefon olacağı için oldukça heyecanlı bir bekleyiş var. Cihazın kamerası 20 fps’ye kadar odak takibi ile sürekli çekime izin veriyor. Sony, kameranın sabitleme konusunda ise tıpkı bir insan gözü gibi çalıştığını belirtiyor. Ayrıca Sony, Xperia telefonlarına yerleştirdiği özel deklanşör düğmesini bu telefonunda da bulunduracak.
Didlick, telefonun ekranını fotoğrafları önizlemek için kullandığını ve oldukça memnun olduğunu belirtti. Sony Xperia 1 II, 6.5 inçlik 4K çözünürlüklü OLED bir panel kullanacak. Ekranın en boy oranı ise 21:9 olacak. Xperia 1 II‘nin geçtiğimiz günler düşük ışık fotoğrafları sızdırılmıştı. Normal ışıkta nasıl fotoğraflar çektiğini ise henüz bilmiyoruz. Telefonun 12 MP çözünürlüklü f/1.7 diyafram değerine sahip ana kamerası bulunuyor. Diğer kameralarına baktığımızda ise 12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 12 MP çözünürlüklü telefoto kamera ve ToF sensörü bulunduğunu görüyoruz.
Xperia 1 II‘nin bu ayın başlarında Tayvan‘da piyasaya sürülmesini bekliyorduk fakat sadece Xperia 10 II piyasaya sürüldü. Paylaşılan bu videonun ardından en kısa sürede cihazın piyasaya çıkacağını tahmin ediyoruz.
Otomotiv
Tesla, milyon millik yeni bataryasıyla ucuzlayacak!
Fosil yakıtlı otomobillere göre pek çok avantajı bulunan elektrikli otomobiller, pahalı fiyatlarından ötürü istenilen ölçüde yaygınlaşamıyor. Tesla ise geliştirdiği yeni batarya teknolojisi sayesinde elektrikli araçların en büyük dezavantajını ortadan kaldırmak istiyor!
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Tesla, düşük maliyetli yeni bataryası ile milyon mil mesafeyi hedefliyor!
Batarya maliyetlerini düşürmek üzere çalışmalarda bulunan Tesla, konu hakkında batarya kontrol sistemi ve pil üreticisi CATL ile uzun süredir çalışıyor. Reuters’a göre, iki şirket düşük kobalt içeren ve hiç kobalt bulunmayan yeni batarya teknolojileri üzerine yoğunlaştı. Bu teknolojilerden ilki olan NMC piller, nikel ve manganez yoğunluğunu artırarak kobalt oranını %20’ye kadar düşürüyor. Lityum demir fosfat (LFP) piller ise NMC pillere göre daha pahalı olmasına karşın içerisinde kobalt içermiyor. Verilen bilgilere göre NMC ve LFP piller sayesinde batarya paketinin maliyeti kilowatt başına 80 dolara kadar düşürülebilecek.
Tesla ve CATL’ın geliştirdiği yeni pillerin en büyük avantajının ise uzun kullanım ömrü olacağı belirtiliyor. Geleneksel lityum-iyon pillerin 400.000 kilometreye kadar kullanım ömrü sunduğu biliniyor. Verim kaybı düşük olan yeni piller ise 1 milyon milden fazla (Yaklaşık 1.6 milyon km) ömür sunarak maliyet bakımından benzinli otomobillerin önüne geçecek.
Elon Musk, iddialara göre bu ayın sonunda “Batarya Günü” adlı özel bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Tesla araçlarda kullanılacak yeni batarya paketinin de duyurulması planlanıyor. Öte yandan yıl sonuna kadar seri üretime geçeceği belirtilen pillerin ilk etapta Model 3’ün Çin versiyonunda kullanılması bekleniyor.
Konu dışı
Foxconn, bu yılki gelirinin, son 20 yılın en düşüğü olduğunu açıkladı
Covid-19 sürecinde adını her zamankinden daha fazla duymaya başladığımız ve Apple’ın en büyük tedarikçisi konumunda olan Foxconn; bu yıl Covid-19 salgını dolayısıyla son 20 yılın en düşük karlılığını yaşadı.
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Covid-19 sürecinin, Foxconn için zorlu geçmesine rağmen, 2. çeyrekte işlerin yoluna gireceği düşünülüyor
Foxconn, 2020 yılının ilk çeyreğine Covid-19 salgını yüzünden yaşanan problemlerden dolayı sıkıntılı başlamış idi. Bu sıkıntılar, Apple gibi üreticilerin tedarik sorunu yaşamasına ve Foxconn’un son 20 yılın en düşük karlılık oranlarına sahip olması ile sonuçlandı. Öngörülen düzeliş tarihi ise yakın; şirketin, 2020’nin 2. çeyreğini eski performansına yakın bir düzeyde kapatması bekleniyor. Bunun sebebi ise, Apple gibi şirketlerin yeniden üretime başlaması ve Foxconn’un tedarik sağlamaya devam edebilmesi olarak gösteriliyor. Böylece kısa bir süre sonra, şirket için işler yoluna girecek ve sektörde stabilizasyon yeniden sağlanacak gözü ile bakılıyor.