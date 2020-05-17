Anthem, Bioware tarafından tamamen yenileniyor

Geçtiğimiz dönemde kullanıcılar tarafından büyük bir coşkuyla beklenen fakat beklentileri kesinlikle karşılamayan Anthem, Bioware tarafından yeniden revize ediliyor.

Şubat ayında, Bioware kurucusu Casey Hudson oyunu “Yeniden keşfetmeyi” planladığını açıklamıştı. Çok geçmeden bugün Anthem’in revize süreci hakkında firma tarafından bir makale yayınlandı. Mevcut makale oyunun yeniden yapımı içerisinde, yapımcıların dikkat edeceği noktaları barındırıyor. Anthem’in büyük bir beklentiyle kullanıcılara sunulduğunu ve yeteri kadar iyi olmadığını kabullenen firma, oyunu daha oynanabilir hale getirmek için yayınlanan güncellemelerin yeterli olmadığının da farkında. Yaklaşık 30 kişilik bir ekibin yenileme çalışmasında görev aldığını bildiren Bioware prototipleri, hüsrana uğrayan oyuncularla sık sık paylaşacağını da aktarıyor.

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An update on Anthem from Christian Dailey.https://t.co/yKNmt5l3Sh — BioWare (@bioware) May 15, 2020

Tüm detaylar düşünüldüğünde revize sürecinin beklenenden çok daha uzun süreceğini bildiren yapımcı, mevcut ekiple sürekli fikir alışverişi yaptığını ve kullanıcılara en iyiyi sunmak adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. EA’in genelde neredeyse tüm oyunlarında sunucu bazlı sorunlar yaşadığını düşündüğümüzde, burada yapımcı firmadan çok dağıtımcı olan EA’e de fazlasıyla rol düşüyor.

Oyun ilk açık betasında günlerce kullanıcıların giriş yapamaması ve sunucu sorunları nedeniyle oyuncuların stabil bir deneyim yakalayamaması yüzünden topa tutulmuştu. Kendini tekrar eden oyun yapısı sebebiyle yeniden revize edilmesi planlanan Anthem, umuyoruz ki gelecekte kayda değer değişimler yakalar ve kullanıcıları mutlu eder.