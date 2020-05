Anthem, Bioware tarafından tamamen yenileniyor

Geçtiğimiz dönemde kullanıcılar tarafından büyük bir coşkuyla beklenen fakat beklentileri kesinlikle karşılamayan Anthem, Bioware tarafından yeniden revize ediliyor.

Şubat ayında, Bioware kurucusu Casey Hudson oyunu “Yeniden keşfetmeyi” planladığını açıklamıştı. Çok geçmeden bugün Anthem’in revize süreci hakkında firma tarafından bir makale yayınlandı. Mevcut makale oyunun yeniden yapımı içerisinde, yapımcıların dikkat edeceği noktaları barındırıyor. Anthem’in büyük bir beklentiyle kullanıcılara sunulduğunu ve yeteri kadar iyi olmadığını kabullenen firma, oyunu daha oynanabilir hale getirmek için yayınlanan güncellemelerin yeterli olmadığının da farkında. Yaklaşık 30 kişilik bir ekibin yenileme çalışmasında görev aldığını bildiren Bioware prototipleri, hüsrana uğrayan oyuncularla sık sık paylaşacağını da aktarıyor.

