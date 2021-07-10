Video
Siz Sordunuz Aydoğan Cevapladı | Sorun Söyleyelim #20
Sorun Söyleyelim #20 bölüm ile karşınızdayız. Yeni konseptimizle beraber Dilşah, her hafta bir konuk alacak ve konuğa yönlendiren sorular cevaplanacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Türk Telekom | Nesini Sevmiyorsunuz? #10
Sizlerde sorularınızın cevaplanmasını isterseniz hafta içinde sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız Sorun Söyleyelim gönderilerine sorularınızı iletebilirsiniz. Bu bölümde editörlerimizden Aydoğan yönlendirdiğiniz soruları cevapladı.
İyi Seyirler..
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #162: OnePlus Resmen Türkiye’de, İlk HarmonyOS Tabanlı Cihaz Elimizde ve Dahası
Cuma Raporu bu hafta da dolu dolu bir teknoloji gündemiyle karşınızda. Haftanın dikkat çeken gelişmeleri OnePlus’ın resmen ülkemize giriş yapması ve HarmonyOS tabanlı çalışan ilk cihaz olan MatePad 11’in elimize geçmesi oldu.
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Diğer haberler içinse, zaman çizelgesi aşağıdadır:
0:00 Giriş
0:18 Çocuk istismarıyla ilgili olarak alınan yeni kararlar
1:31 Ersin’in duyurusu
3:29 OnePlus resmen Türkiye’de
12:54 HarmonyOS tabanlı ilk cihaz MatePad 11 elimizde
21:24 Oppo kendi görüntü işlemcisini ve çipsetini üretme çalışmalarına başladı
26:39 Huawei, yapay zeka ve çip geliştirme süreçlerinde çalışacak mühendisler arıyor
34:17 Covid-19 geçirenler 2 doz aşı yaptırabilecek
41:51 VLP aşısının faz 2 çalışmaları başladı
44:25 İzlanda’da haftalık çalışma süresini 4 güne indirme deneyi
48:04 Akbank’ın sistemi çöktü
54:51 Poco M3 Pro 5G, Dimensity işlemciyle Türkiye’de satışa çıktı
58:57 YouTube, kullanıcılara sakıncalı videolar mı öneriyor?
1:09:29 Yeni Müze Kart tasarımında Shutterstock logosu
1:24:12 Bir sonraki Cuma Raporu canlı yayınlanacak
1:25:13 Kapanış
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
TASARIM ÖDÜLLÜ KULAKLIK! | Philips TAT8505BK incelemesi
Philips TAT8505BK incelemesiyle karşınızdayız. Kulaklık tasarımıyla Reddot 2020’de ödül kazanan kulaklığın sunduğu performans detayları videomuzda görebilirsiniz.
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TASARIM ÖDÜLLÜ KULAKLIK! | Philips TAT8505BK incelemesi
Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarmanız için üretilen Philips TAT8505BK, etrafınızdaki sesleri de rahatlıkla duymanızı sağlıyor. Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahip olan ürün, kullanım açısından da kolay bir deneyim sunuyor. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verebiliyorsunuz.
Kulaklıklar sayesinde yürürken ya da koşarken şarkının keyfini çıkarabilirsiniz. Bir harici mikrofon ile bir dahili mikrofondan oluşan sistemi ANC moduyla dış sesleri ciddi oranda engelleyebiliyor. Farkındalık Modu sayesinde ise dış sesleri duyarak toplu alanlarda yürürken müziğinizi güvende dinleyebileceksiniz. Ayrıca adapif moduyla sizin durumunuza göre özel ANC sağlanabilmesi de avantaj olmuş.
Bir TWS için 13 mm sürücüler, çaldığınız her parçada güçlü bas ve müthiş netlik keyfi sunabilecek kadar büyük. Bas, tiz, vokal gibi ses kanallarını başarılı bir şekilde ayırabilmesi gerçekten sevindirici. Bir diğer yandan kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik duraklatılıyor, tekrar taktığınızda ise oynatılmaya devam ediyor. Yani giyme algılaması da mevcut.
Mono modu ise tek başına kulaklığın kullanılmasını sağlıyor. Yani dilerseniz sağı dilerseniz solu tek başına kullanabilirsiniz. Google Asistan ya da Siri ile de uyumlu çalışan Philips TAT8505BK, sesli komutları algılayabiliyor ya da gelen mesajı sesli olarak size okuyabiliyor.
Philips Headphones uygulaması üzerinden kontrol edilebilen kulaklıklarda ANC modu ve equalizer ayarlarını kolayca yapabilirsiniz. Rahat kullanımlı ve ses kalitesi iyi bir TWS kulaklık arayanlar için oldukça güzel bir seçenek olacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Video
HarmonyOS TÜRKİYE’DE! | Huawei MatePad 11 Kutu Açılışı!
HarmonyOS ile gelen ilk cihaz Huawei MatePad 11 kutu açılışı ile karşınızdayız. Huawei’nin MatePad 11 destekli tabletine ek olarak klavye ve M Pencil’ın da ilk bakışını bu videoda gerçekleştiriyoruz.
HarmonyOS TÜRKİYE’DE! | Huawei MatePad 11 Kutu Açılışı!
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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TASARIM ÖDÜLLÜ KULAKLIK! | Philips TAT8505BK incelemesi
Kim Xiaomi Mi 11 Lite almalı?
2021 Serisi LG Klimalar
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