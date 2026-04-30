Moda ve sinema dünyasının unutulmaz yapımlarından olan ve bir nesle ilham veren Şeytan Marka Giyer, yaklaşık 20 yıl aradan sonra devam filmiyle geri dönüyor. İkonik karakterler ve özlenen atmosfer, yeni hikayelerle yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Şeytan Marka Giyer 2 efsanesi orijinal ekiple yeniden beyaz perdede

Serinin ilk filmiyle hafızalara kazınan Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Başarılı oyuncular, Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton ve Nigel Kipling rollerine devam filmi olan Şeytan Marka Giyer 2 için geri dönüyor.

Ekip, Runway Dergisi’nin modern ofislerine ve New York’un ışıltılı sokaklarına dönerek moda dünyasındaki maceralarına kaldıkları yerden devam edecek. Merakla beklenen filmin vizyon tarihi ise 1 Mayıs olarak açıklandı.

Yönetmen ve senarist koltuğunda tanıdık isimler

Devam filminin başarısını garantileyen en önemli unsurlardan biri de kamera arkası ekibin korunması oldu. İlk filmin yönetmeni David Frankel ve senaristi Aline Brosh McKenna, projenin devamı için yeniden görevlerinin başında.

Bu durum, Şeytan Marka Giyer 2 filminin, orijinal yapımın ruhunu ve anlatım dilini koruyacağına işaret ediyor. Yapımcılığı ise yine ilk filmde olduğu gibi Wendy Finerman üstlenirken, yürütücü yapımcılık görevini Michael Bederman, Karen Rosenfelt ve Aline Brosh McKenna paylaşıyor.

Yıldızlarla dolu yeni ve geri dönen yüzler

Orijinal kadronun yanı sıra devam filminde birçok yeni ve ünlü isim de yer alıyor. Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux ve Lucy Liu gibi isimler, filmin merakla beklenen yeni karakterlerine hayat verecek.

Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak ve Conrad Ricamora da kadroya katılan diğer isimler arasında bulunuyor. Ayrıca, ilk filmden Tracie Thoms ve Tibor Feldman da “Lily” ve “Irv” karakterleriyle yeniden izleyici karşısına çıkacak.