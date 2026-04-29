Anlık mesajlaşma devi, kullanıcıların veri güvenliğini artıracak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Milyonlarca kişinin günlük iletişimini sağlayan platform, kendi WhatsApp bulut depolama alanını sisteme entegre etmeyi planlıyor. Peki, klasik sohbet yedekleme yöntemlerinin yerini alacak bu yenilik kullanıcılara tam olarak ne sunacak?

WhatsApp bulut depolama seçeneği ile alternatif yaratıyor

Günümüzde Android kullanıcıları sohbet geçmişlerini Google Drive üzerinde, iPhone sahipleri ise iCloud sunucularında saklıyor. Platformun yapısında yerleşik bir barındırma hizmeti bulunmadığı için cihaz değiştirme süreçlerinde bu servisler zorunlu hale geliyor. Yeni sızıntılara göre şirket, mevcut sağlayıcılara alternatif olarak kendi şifreli depolama altyapısını kullanıma sunacak.

Sisteme eklenecek olan WhatsApp bulut depolama özelliği, kişisel verilerin doğrudan uygulamanın kendi sunucularında korunmasını sağlayacak. Bu gelişme, sohbet geçmişini farklı işletim sistemleri arasında taşımak isteyen mobil kullanıcılar için büyük bir kolaylık vadediyor. Üçüncü taraf teknoloji şirketlerine olan veri bağımlılığının da bu yeni altyapı sayesinde minimum seviyeye ineceği öne sürülüyor.

Avrupa Birliği yasaları ve yeni bulut servisleri

Teknoloji dünyasında kullanıcıların sadece Meta, Google veya Apple gibi belirli ekosistemlere mecbur bırakılması sektör genelinde yoğun bir eleştiri konusu oluyordu. Günümüzde pek çok kişi, dijital verilerini tamamen kendi tercih ettikleri kişisel veri merkezlerinde barındırma hakkını talep ediyor. Avrupa Birliği yetkililerinin, dijital pazarlar mevzuatında bu tür esneklikleri zorunlu kılacak yepyeni düzenlemeler hazırladığı iddia ediliyor.

Söz konusu yasal düzenlemelerin, teknoloji devlerini kapalı ekosistemlerini dışa açmaya zorlaması bekleniyor. İlerleyen dönemde devreye girecek WhatsApp bulut depolama çözümlerinin, kişilerin Proton Drive gibi bağımsız hizmetleri seçebilmesine olanak tanıyabileceği belirtiliyor. Bu sayede platformun, isteyen herkese kendi bulut servis sağlayıcısını kullanma özgürlüğü verebileceği gündeme geldi.

Veri güvenliğinde uçtan uca şifreleme detayı

Platform halihazırda mesajları uçtan uca şifreleme teknolojisiyle koruma altına alıyor. Ancak sohbet geçmişi Google veya Apple sunucularına aktarıldığında, bu platformların kendi güvenlik politikaları devreye giriyor. Şirketin geliştirdiği bağımsız WhatsApp bulut depolama altyapısı, şifreleme anahtarlarının yalnızca kullanıcının cihazında kalmasını garanti altına almayı hedefliyor.

Olası bir güvenlik ihlalinde, teknoloji şirketlerinin sunucularındaki yedeklere erişilme riski bulunuyor. Kendi hizmetini sunacak olan uygulamanın, ekstra bir koruma katmanı sağlayarak sohbetlerin üçüncü şahısların eline geçmesini engelleyeceği değerlendiriliyor. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair resmi bir tarih açıklaması ise henüz yapılmadı.

Uçtan uca şifreleme nedir?

Gönderilen mesajların veya verilerin, yalnızca alıcı ve gönderici tarafından okunabilmesini sağlayan güvenlik sistemidir. Bu teknoloji sayesinde aracı kurumlar, servis sağlayıcılar veya siber saldırganlar veri paketlerinin içeriğine erişemez.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uygulamanın kendi şifreli barındırma hizmetini kullanmayı tercih eder misiniz?