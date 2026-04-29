Türk havacılık tarihinin en kritik projelerinden biri olan HÜRJET, Avrupa pazarındaki yerini resmileştirdi. Madrid’deki Airbus tesislerinde düzenlenen törenle, milli jet eğitim uçağının İspanya semalarındaki yolculuğu için geri sayım başladı. Peki, bu stratejik hamle Türk savunma sanayi için küresel ölçekte ne anlama geliyor?

HÜRJET ihracatında Airbus ve TUSAŞ iş birliği

HÜRJET projesi kapsamında İspanya ile varılan anlaşma, sadece bir uçak satışı değil, derin bir endüstriyel ortaklık modelini temsil ediyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, imzaların aslında daha önce atıldığını ancak Madrid’deki törenle bu stratejik adımın dünyaya ilan edildiğini duyurdu. Görgün, bu ortaklığın Türkiye ve İspanya arasındaki müttefiklik bağlarını her zamankinden daha güçlü hale getireceğini ifade etti.

Anlaşma kapsamında HÜRJET platformunun üretim süreci iki ülke arasında paylaştırılacak. Uçağın belirli parçaları Türkiye sınırları içinde üretilirken, bir kısmı da İspanya’daki tesislerde yerel üreticilerin katkısıyla tamamlanacak. Bu model, uçağın sadece iki ülke arasında kalmayıp, NATO müttefikleri ve üçüncü ülkeler için de güçlü bir alternatif olmasını hedefliyor.

Söz konusu iş birliği, Türk mühendisliğinin ulaştığı noktayı göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Kendi güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılarken olgunlaşan yerli platformlar, artık dünya pazarında maliyet etkin ve yüksek performanslı çözümler olarak talep görüyor. Bu başarıda ana entegratörlerin yanı sıra KOBİ’lerin ve üniversitelerin yarattığı sinerjinin payı oldukça yüksek.

Hava kuvvetlerinde yeni bir dönem

İspanya Savunma Bakanlığı için bu alım, teknolojik bir dönüşümün parçası olarak görülüyor. İspanyol yetkililer, HÜRJET platformunun mevcut F-5 eğitim uçaklarının yerini alacağını teyit etti. 21. yüzyılın ihtiyaçlarına yanıt verecek bir pilot eğitimi altyapısı kurmayı amaçlayan İspanya, bu projeyle stratejik özerkliğini de güçlendirmeyi planlıyor.

Törende konuşan İspanya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Maria Amparo Valcarce Garcia, Türkiye ile çıkılan bu yolculuğun güven üzerine inşa edildiğini belirtti. İnovasyonun ancak doğru ortaklarla birleştiğinde değer kazandığını vurgulayan Garcia, uçağın İspanya’nın savunma harcamalarındaki yüzde 2’lik GSYİH hedefinde kilit bir rol oynayacağını ekledi. Bu durum, milli platformumuzun Avrupa’daki prestijini tescilliyor.

Ekonomik ve stratejik derinlik

HÜRJET merkezli bu iş birliğinin arka planında hızla büyüyen bir ticaret hacmi bulunuyor. Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, iki ülke arasındaki ticaretin 26,6 milyar dolar seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Savunma sanayisindeki bu ivme, Akdeniz’in iki ucundaki müttefiklerin ticari ilişkilerini de yukarı çekmeye devam ediyor.

İspanya tarafı, bu projeyi sadece bir alım olarak değil, sektörler arası bir dönüm noktası olarak tanımlıyor. Airbus yetkilileri, Türkiye ile yapılan bu anlaşmanın uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğunu ve askeri havacılık endüstrisini karşılıklı olarak geliştireceğini öngörüyor. Yerli platformumuzun küresel bir devle ortak modelde üretilmesi, Türk savunma sanayi için yeni kapılar açabilir.

Netice itibarıyla, HÜRJET uçağının İspanya’ya teslim edilecek olması, Türk havacılık ekosisteminin rüştünü ispat etmesi anlamına geliyor. Milli jetimizin Avrupa semalarında uçacak olması, hem diplomatik hem de ekonomik açıdan Türkiye’nin stratejik ağırlığını artıracak bir hamle olarak kayıtlara geçti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? HÜRJET'in Avrupa pazarındaki başarısı diğer yerli platformların önünü açar mı?