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Sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirildi
Japon araştırmacıların sivrisineğin koklama duyusuyla geliştirdiği kanser dedektörünün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.
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ABD Bilimsel İlerlemeler Dergisi’nde yayımlandı
Japon bilim insanları sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdi.
Japonya‘da ulusal basındaki haberlere göre, Tokyo Üniversitesinden Prof. Takeuçi Şoji’nin liderliğindeki ekip, sivrisineklerin insan terinde bulunan “oktenol” kimyasalını saptayabilen koku alıcılarını inceledi.
Ekip sivrisineğin, insan terinde bulunan ve karaciğer kanserinin biyogöstergesi kabul edilen “oktenolü” tespit edebilen koku alıcısını yerleştirerek, bir yapay hücre zarı üretti.
Yapay zar arasında iyonların geçişinde meydana gelen elektrik akımını fark edebilen sensör de geliştiren ekip, beslenme çantası büyüklüğünde prototip ile milyarda yarım yoğunlukta nefes numunelerindeki “oktenolü” 10 dakika içinde saptayabildi.
Kanser hastalarının nefeslerinde bulunan koku yayan maddeyi tespit amacıyla düşük maliyetle üretilmesi planlanan dedektörün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.
Sivrisinek anteni yaklaşık 100 çeşit koku alıcısına sahip ve her biri özel koku yayan maddeyi tespit ediyor. Tüm bu alıcılar koku alma hücrelerinin yüzeyinde bulunuyor. Koku alıcı reseptörler, özel koku molekülleriyle birleştiğinde, iyonları hücre içine alabilmek için hücre zarının yüzeyinde delik açılıyor ve böylece koku saptanıyor.
Araştırmanın detayları ABD’de Bilimsel İlerlemeler Dergisinde de yayımlandı.
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MediaMarkt’ta Teknoloji Festivali başladı!
MediaMarkt’ta Teknoloji Festivali başladı! Akıllı telefonlardan televizyonlara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara kaçırılmayacak fırsatlar MediaMarkt’ta olacak. Bu kampanya 11-15 Ocak 2021 tarihleri arasında hem mağazalarda hem de mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.
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MediaMarkt’ta Teknoloji Festivali kampanyasında öne çıkan ürünler
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CES 2021: büyük etkinlikte bu sene neler göreceğiz?
CES 2021, yani “Consumer Electronics Show (Tüketici Elektroniği Fuarı)”, bu sene Covid-19 salgını nedeniyle ilk kez online/sanal olarak gerçekleşecek. 50 yılı aşkın süredir düzenlenen, dünyanın en büyük ve en kapsamlı elektronik fuarlarının biri olan CES bu pazartesi 11 Ocak tarihinde başlayacak. 11 Ocak-14 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek bu dev etkinlikte ön plana çıkması beklenen teknolojik aletleri ve konuları sizler için haberimizde derledik.
Sağlığımıza belki de her zamankinden fazla dikkat etmemiz gereken bu günlerde, sağlıklı yaşamanıza katkıda bulunacağını düşündüğümüz ürünleri bu listemizde sizler için özenle derledik!
CES 2021: Bu sene hangi teknolojiler bizleri heyecanlandıracak?
Geçen sene Las Vegas, ABD’de yüzyüze gerçekleşen fuarın aksine, bu sene CES’e bilgisayar veya mobil cihazlarımızdan erişeceğiz. Bu yüzden, CES, katılımcılara belki de geçen sene ve önceki senelerdeki kadar keyif vermeyecek ama bu tanıtılacak teknolojilerin de standardın aşağısında kalacağı anlamına gelmiyor. Aksine, CES bu sene yine dolu dolu! Gelin, CES’e damga vurması beklenen o teknolojileri teker teker ve yakından inceleyelim:
#1- Yeni TV teknolojileri
TV tarafında belki de en heyecan verici yeni teknolojilerdin biri “Transparent OLED” adı verilen saydam paneller. LG, daha önce %10 saydam olarak tanıttığı bu TV’lerin bu seneki versiyonunda %40 saydamlık oranına geçmeyi planlıyor. Belki de LG’nin CES’te yapacağı bu tanıtımı en heyecan verici kılan durum ise firmanın bu %40 saydam panellerin günlük hayattaki kullanım tarzlarını gösterecek olması. Öyle ki, LG bu saydam paneller yardımıyla oluşturduğu akıllı yatak; akıllı metro camı; ve akıllı restoran vitrin menüleri gibi uygulamaları etkinlikte gözler önüne serecek. TV departmanın bir diğer heyecanlandırıcı gelişmesi ise Samsung tarafından gelecek. Güney Koreli elektronik devi, yeni “Micro-Led” teknolojisini kullanan 110 inçlik devasa bir TV tanıtacak. Öte yandan, diğer TV üreticileri de tabi boş durmayacak. Panasonic, Sony ve TCL gibi markaların da yeni 8K TV’lerini tanıtması bekleniyor.
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#2-Laptoplar
Pandemiyle geçirdiğimiz 2020 yılı tüm dünyada laptop satışlarını rekor seviyelere taşıdı. Bu da laptop üreticilerinin inovasyon ve yeni ürünler için her zamankinden daha çok motivasyonu olduğu anlamına geliyor. Öyle ki, laptop ürün grubu da bu seneki CES’in ses getirenlerinden olacak. Bu departmanda bu sene en yaygın olarak görülmesi beklenen trendler ise şu şekilde:
- Daha kaliteli webcamler
- ARM tabanlı işlemcili Windows laptoplar
- AMD işlemci kullanan modellerde büyük bir artış
- Daha kaliteli ve daha yüksek tazeleme hızına sahip ekranlı laptoplar
- Wi-Fi 6E teknolojisini kullanan modeller
Spesifik marka ve model bazında ise öne çıkması beklenen ürünler şu şekilde:
- LG Gram serisi
- AMD Ryzen 3000-c işlemcili Chromebooklar
- Lenovo IdeaPad 5G
- Yeni Dell Lattitude 7000 serisi
- Yeni Asus ROG Strix ve TUF serisi
#3-Pandemi Teknolojileri
Covid-19 salgınının hayatlarımızı çok kötü bir şekilde etkilediği su götürmez bir gerçek. Ancak, yeni sektörler yarattığı ve unuttuğumuz bazı ürün gruplarını da hayatlarımıza tekrar soktuğu bir o kadar aşikar. Bundan dolayı, bu sene CES de pandemi teknolojilerine sahne olacak. Bu departmada ilginç ürün çok ama eğer teknoloji alanında genel bir trendden bahsetmemiz gerekirse, akıllı ev kategorisinin en gözde ürün grubu olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Bu kategorinin bu seneki yıldızı ise robot süpürgeler olabilir. Tabi, akıllı maske; UV ışıklı taşınılabilir telefon dezenfeksiyon kutuları; temassız tuvaletler ; mobile cihazlarınızı dezenfekte eden çalar saatler ve çok daha yetenekli ateş ölçerler gibi hijyen kategorisi altında toplayabileceğimiz ürünleri es geçmek de uygun olmaz.
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AliExpress’in kurucusu Jack Ma ortadan kayboldu!
Dünyanın en büyük alışveriş platformlarından AliExpress’in kurucusu Jack Ma hakkında şaşırtıcı bir iddia geldi. Milyarder isimden yaklaşık 2 aydır haber alınamadığı ve Ma’nın bir anda ortadan kaybolduğu bildiriliyor.
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Jack Ma tam 2 aydır kayıp: AliExpress’in kurucusu nerede?
Alibaba grubunun kurucusu olan Jack Ma’nın kaybolduğuna yönelik ilk iddialar, geçtiğimiz hafta Financial Times’ın yayınladığı bir haber ile ortaya çıktı. Habere göre Ma, jüri başkanı olduğu “Africa’s Business Hereos” (Afrika’nın Ticaret Kahramanları) yarışmasının Kasım ayındaki final programına katılmadı. Milyarder iş adamının yoğun iş programından dolayı etkinliğe katılım göstermediği açıklanırken, Jack Ma’nın yerinde Alibaba’nın diğer kurucularından Lucy Peng bulundu.
Son olarak bu yarışmanın çekimlerinde görülen Jack Ma ile yaklaşık 2 aydır kimsenin iletişim kuramadığı bildiriliyor. Adeta sırra kadem basan 56 yaşındaki ismin sosyal medya platformu Twitter’daki son paylaşımını 10 Ekim tarihinde yapması ise dikkat çekiyor. Ayrıca son dönemde Çin hükümetiyle sorunlar yaşaması da Ma’nın akıbeti hakkında kuşkuları arttırıyor.
1999 yılında arkadaşlarıyla beraber Alibaba’yı kuran Jack Ma, şirketinin değerini birkaç yılda 1 milyar doların üzerine taşımayı başardı. Daha sonra AliExpress, Taobao, Tmall ve Alipay gibi başarılı girişimlere de imza atan Ma, son olarak ödeme kuruluşu Ant Group’u halka arz etmeye hazırlanıyordu. 34 milyar dolar değerindeki dünyanın en büyük halka arz işlemi, Çin’deki düzenleyici kuruluşların devreye girmesiyle 3 Kasım’da durdurulmuştu. Son olarak Ma’nın ortadan kaybolması ile ilgili şimdiye kadar resmi bir açıklamanın gelmediğini de belirtelim.
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