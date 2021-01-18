Sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirildi

CES 2021, yani “Consumer Electronics Show (Tüketici Elektroniği Fuarı)”, bu sene Covid-19 salgını nedeniyle ilk kez online/sanal olarak gerçekleşecek. 50 yılı aşkın süredir düzenlenen, dünyanın en büyük ve en kapsamlı elektronik fuarlarının biri olan CES bu pazartesi 11 Ocak tarihinde başlayacak. 11 Ocak-14 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek bu dev etkinlikte ön plana çıkması beklenen teknolojik aletleri ve konuları sizler için haberimizde derledik.

Sağlığımıza belki de her zamankinden fazla dikkat etmemiz gereken bu günlerde, sağlıklı yaşamanıza katkıda bulunacağını düşündüğümüz ürünleri bu listemizde sizler için özenle derledik!

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CES 2021: Bu sene hangi teknolojiler bizleri heyecanlandıracak?

Geçen sene Las Vegas, ABD’de yüzyüze gerçekleşen fuarın aksine, bu sene CES’e bilgisayar veya mobil cihazlarımızdan erişeceğiz. Bu yüzden, CES, katılımcılara belki de geçen sene ve önceki senelerdeki kadar keyif vermeyecek ama bu tanıtılacak teknolojilerin de standardın aşağısında kalacağı anlamına gelmiyor. Aksine, CES bu sene yine dolu dolu! Gelin, CES’e damga vurması beklenen o teknolojileri teker teker ve yakından inceleyelim:

#1- Yeni TV teknolojileri

TV tarafında belki de en heyecan verici yeni teknolojilerdin biri “Transparent OLED” adı verilen saydam paneller. LG, daha önce %10 saydam olarak tanıttığı bu TV’lerin bu seneki versiyonunda %40 saydamlık oranına geçmeyi planlıyor. Belki de LG’nin CES’te yapacağı bu tanıtımı en heyecan verici kılan durum ise firmanın bu %40 saydam panellerin günlük hayattaki kullanım tarzlarını gösterecek olması. Öyle ki, LG bu saydam paneller yardımıyla oluşturduğu akıllı yatak; akıllı metro camı; ve akıllı restoran vitrin menüleri gibi uygulamaları etkinlikte gözler önüne serecek. TV departmanın bir diğer heyecanlandırıcı gelişmesi ise Samsung tarafından gelecek. Güney Koreli elektronik devi, yeni “Micro-Led” teknolojisini kullanan 110 inçlik devasa bir TV tanıtacak. Öte yandan, diğer TV üreticileri de tabi boş durmayacak. Panasonic, Sony ve TCL gibi markaların da yeni 8K TV’lerini tanıtması bekleniyor.

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#2-Laptoplar

Pandemiyle geçirdiğimiz 2020 yılı tüm dünyada laptop satışlarını rekor seviyelere taşıdı. Bu da laptop üreticilerinin inovasyon ve yeni ürünler için her zamankinden daha çok motivasyonu olduğu anlamına geliyor. Öyle ki, laptop ürün grubu da bu seneki CES’in ses getirenlerinden olacak. Bu departmanda bu sene en yaygın olarak görülmesi beklenen trendler ise şu şekilde:

Daha kaliteli webcamler

ARM tabanlı işlemcili Windows laptoplar

AMD işlemci kullanan modellerde büyük bir artış

Daha kaliteli ve daha yüksek tazeleme hızına sahip ekranlı laptoplar

Wi-Fi 6E teknolojisini kullanan modeller

Spesifik marka ve model bazında ise öne çıkması beklenen ürünler şu şekilde:

LG Gram serisi

AMD Ryzen 3000-c işlemcili Chromebooklar

Lenovo IdeaPad 5G

Yeni Dell Lattitude 7000 serisi

Yeni Asus ROG Strix ve TUF serisi

#3-Pandemi Teknolojileri

Covid-19 salgınının hayatlarımızı çok kötü bir şekilde etkilediği su götürmez bir gerçek. Ancak, yeni sektörler yarattığı ve unuttuğumuz bazı ürün gruplarını da hayatlarımıza tekrar soktuğu bir o kadar aşikar. Bundan dolayı, bu sene CES de pandemi teknolojilerine sahne olacak. Bu departmada ilginç ürün çok ama eğer teknoloji alanında genel bir trendden bahsetmemiz gerekirse, akıllı ev kategorisinin en gözde ürün grubu olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Bu kategorinin bu seneki yıldızı ise robot süpürgeler olabilir. Tabi, akıllı maske; UV ışıklı taşınılabilir telefon dezenfeksiyon kutuları; temassız tuvaletler ; mobile cihazlarınızı dezenfekte eden çalar saatler ve çok daha yetenekli ateş ölçerler gibi hijyen kategorisi altında toplayabileceğimiz ürünleri es geçmek de uygun olmaz.