IFA 2022’deki sunumu sırasında Tesla, OLED TV’ler, elektrikli süpürgeler ve hatta klima gibi yeni bir ürün yelpazesini tanıttı.

Dipnot: Bu şirket Elon Musk’a ait değil. Elon Musk’ın şirketinin aksine burada bahsettiğimiz firma, ev aletleri konusunda uzmanlaşmış bir Sırp markası.

Merkezi Belgrad’da bulunan şirket, halihazırda 15’ten fazla ülkede bulunan Avrupa pazarında hızla genişlemekte ve ocaklar, buzdolapları, hava temizleyicileri vb. gibi günlük ürünlere yatırım yapmaktadır. Tuhaf olan şu ki, Musk’ın otomobil üreticisine benzer isme ek olarak, tipografi hala çok benzer ve halkın kafasında çok fazla kafa karışıklığı yaratıyor.

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Konferans sırasında öne çıkan, 4K çözünürlükte ve oyuncular için Oyun Modu ile çalışan 55 inç OLED TV modeli. Bununla birlikte, mevcut nesil konsollar için yüksek kare hızlarından ve hatta HDMI 2.1 ürünleriyle dikkat çekti.

Ayrıca şirket, çevreyi tazelemek için yeni bir klima ve daha güçlü elektrikli süpürgeler de duyurdu. Bu, cihazın gürültüsünü azaltmak için yeni teknolojiler ve ayrıca toz parçacıklarının emiliminin verimliliğini artırmak için HEPA filtreleri geliştiren markanın segmentlerinden biridir.

Tesla, daha güçlü soğutma teknolojisine sahip yeni buzdolabı ve dondurucu çözümleri de gösteriyor. Metal soğutma adı verilen teknik, yan kısımlardaki metal sacların kaplanması sayesinde cihazın iç sıcaklığını daha dengeli tutar. Çamaşır makinesi ve kurutucu kategorisinde, Sırp şirket akıllı Hygiene Pro temizleme sistemine sahip bir çamaşır makinesi seti olan Onyx hattını fuara götürüyor.