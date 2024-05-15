Nothing Phone 1 ile oldukça iyi bir çıkış yapan Nothing, geçtiğimiz aylarda serinin ikinci akıllı telefonu olan Nothing Phone 2’yi tanıtmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Nothing Phone 2a modelini piyasaya süren marka, Nothing Phone 2a Android 15 güncellemesini kullanıma sunuyor.

Nothing Phone 2a Android 15 güncellemesi

Nothing Phone 2a Android 15 güncellemesi Developer Preview 1 sürümü Nothing Community üzerinden resmi olarak yayınlandı. Güncelleme şimdilik test sürecinde. Ondan mütevellit tüm kullanıcılar Nothing Phone 2a Android 15 güncellemesi yapamıyor. Nothing Phone 2a Android 15 güncellemesi için beta kaydınız varsa Ayarlar > Sistem > Sistem güncellemesi kısmından güncellemenizi kontrol edebilirsiniz.

Nothing Phone 2a neler sunuyor?

Nothing Phone 2a karşımıza 1080×2412 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 394 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

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Nothing Phone 2a kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında Nothing Phone 2a, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.