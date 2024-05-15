Not: Bu videoda yer alan Gamepower Vivid T40 ve Gamepower Vivid F10 modeli monitör modelleri, inceleme örneği olarak İncehesap tarafından temin edilmitşir.
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İçindekiler
BU VİDEOYA ÖZEL FİYATLI 180 Hz F/P MONİTÖR | Gamepower Vivid T40 İncelemesi
Güncel fiyat bilgisi için;
Gamepower Vivid T40: https://app.hb.biz/IfN3k4aRmoMY
Gamepower Vivid F10: https://hwp.to/GamePowerVividF10
Full HD monitör tercihinde hem kavisli hem yüksek tazeleme hızlı monitör arayanlar için Gamepower Vivid serisinden Vivid T40 ve Vivid F10 modellerinin incelemesiyle karşınızdayız. 100 Hz ve 180 Hz tazeleme hızları sunan modeller, piyasadaki en uygun fiyatlı modeller arasında.
GamePower Vivid T40 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 23,6 inç
- Çözünürlük: Full HD (1920 x 1090 piksel)
- Panel Türü: VA
- Tazeleme Hızı: 180 Hz
- Tepki Süresi: 0,5 ms (MPRT)
- Kavis Oranı: 1800R
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Kontrast Oranı: 3000:1
- Renkler: %85 NTSC & %125 sRGB
- HDR: Var
- Geliştirme: Mavi Işık Filtresi, Adaptive Sync
- Aydınlatma: RGB Arka Panel Aydınlatması
- Ses: 2x 2 Watt Hoparlör
Portlar
-DisplayPort 1.4
-HDMI 2.0
-3,5 mm Ses Jakı
-USB
-DC Güç Girişi
GamePower Vivid F10 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 23,6 inç
- Çözünürlük: Full HD (1920 x 1090 piksel)
- Panel Türü: VA
- Tazeleme Hızı: 100 Hz
- Tepki Süresi: 1 ms (MPRT)
- Kavis Oranı: 1800R
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Kontrast Oranı: 3000:1
- Renkler: %72 NTSC
- HDR: Var
- Geliştirme: Mavi Işık Filtresi, Adaptive Sync
- Aydınlatma: RGB Arka Panel Aydınlatması
- Ses: 2x 2 Watt Hoparlör
Portlar
-HDMI
-VGA
-3,5 mm Ses Jakı
-DC Güç Girişi