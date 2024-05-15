Not: Bu videoda yer alan Gamepower Vivid T40 ve Gamepower Vivid F10 modeli monitör modelleri, inceleme örneği olarak İncehesap tarafından temin edilmitşir.

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Gamepower Vivid T40: https://app.hb.biz/IfN3k4aRmoMY

Gamepower Vivid F10: https://hwp.to/GamePowerVividF10

Full HD monitör tercihinde hem kavisli hem yüksek tazeleme hızlı monitör arayanlar için Gamepower Vivid serisinden Vivid T40 ve Vivid F10 modellerinin incelemesiyle karşınızdayız. 100 Hz ve 180 Hz tazeleme hızları sunan modeller, piyasadaki en uygun fiyatlı modeller arasında.

GamePower Vivid T40 Özellikleri

Ekran Boyutu: 23,6 inç

Çözünürlük: Full HD (1920 x 1090 piksel)

Panel Türü: VA

Tazeleme Hızı: 180 Hz

Tepki Süresi: 0,5 ms (MPRT)

Kavis Oranı: 1800R

Parlaklık: 300 cd/m²

Kontrast Oranı: 3000:1

Renkler: %85 NTSC & %125 sRGB

HDR: Var

Geliştirme: Mavi Işık Filtresi, Adaptive Sync

Aydınlatma: RGB Arka Panel Aydınlatması

Ses: 2x 2 Watt Hoparlör

Portlar

-DisplayPort 1.4

-HDMI 2.0

-3,5 mm Ses Jakı

-USB

-DC Güç Girişi

GamePower Vivid F10 Özellikleri

Ekran Boyutu: 23,6 inç

Çözünürlük: Full HD (1920 x 1090 piksel)

Panel Türü: VA

Tazeleme Hızı: 100 Hz

Tepki Süresi: 1 ms (MPRT)

Kavis Oranı: 1800R

Parlaklık: 300 cd/m²

Kontrast Oranı: 3000:1

Renkler: %72 NTSC

HDR: Var

Geliştirme: Mavi Işık Filtresi, Adaptive Sync

Aydınlatma: RGB Arka Panel Aydınlatması

Ses: 2x 2 Watt Hoparlör

Portlar

-HDMI

-VGA

-3,5 mm Ses Jakı

-DC Güç Girişi